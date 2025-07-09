За $20 тис. гарантував роботу в ДБР: харків’янина судитимуть за шахрайство. ФОТО

47-річний чоловік, який за гроші пропонував "допомогти" влаштуватися у ДБР, постане перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, житель Харкова запропонував чоловікову "допомогу" в працевлаштуванні на посаду слідчого в Державному бюро розслідувань. Він запевняв, що має впливові зв’язки в цьому правоохоронному органі, які нібито дозволяють безперешкодно забезпечити позитивний результат конкурсного відбору.

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"Вартість своїх "послуг" оцінив у 20 000 доларів США. При цьому він наголосив, що для початку подачі документів на конкурс необхідно передати перший транш — 10 000 доларів США.

Правоохоронці затримали фігуранта у лютому 2025 року під час одержання обумовленої суми", - йдеться в повідомленні.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт за фактом закінченого замаху на шахрайство, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

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