За $20 тыс. гарантировал работу в ГБР: харьковчанина будут судить за мошенничество. ФОТО

47-летний мужчина, который за деньги предлагал "помочь" устроиться в ГБР, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, житель Харькова предложил мужчине "помощь" в трудоустройстве на должность следователя в Государственном бюро расследований. Он уверял, что имеет влиятельные связи в этом правоохранительном органе, которые якобы позволяют беспрепятственно обеспечить положительный результат конкурсного отбора.

Читайте также: Путями предшественников: Новый генпрокурор снова объявил о закрытии 19% дел против бизнеса

"Стоимость своих "услуг" оценил в 20 000 долларов США. При этом он отметил, что для начала подачи документов на конкурс необходимо передать первый транш - 10 000 долларов США.

Правоохранители задержали фигуранта в феврале 2025 года во время получения оговоренной суммы", - говорится в сообщении.

Сейчас в суд направлено обвинительное заключение по факту законченного покушения на мошенничество, совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Также читайте: Сообщено о подозрении директору департамента КГГА, который закупил генераторы с переплатой в 4,8 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТО



