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Сообщено о подозрении директору департамента КГГА, закупившему генераторы с переплатой в 4,8 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТО

подозрение директору департамента КГГА

Директору одного из Департаментов Киевского городского совета (КГГА) сообщено о подозрении в служебной халатности, в результате которой Департамент в январе-апреле 2023 года закупил дизельные генераторы, переплатив 4,8 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

подозрение директору департамента КГГА

Что известно о переплате?

Ответственные за закупку лица, которые находились в подчинении директора Департамента, не провели мониторинг цен генераторов при их оптовой закупке. Запросы по ценовым предложениям были направлены трем предприятиям при том, что согласно открытым данным, другие поставщики предлагали более низкие цены.

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"Самые дорогие генераторы закупили по цене более 390 тыс гривен за штуку при том, что их стоимость могла составлять 320 тыс гривен. Оптовую партию других генераторов приобрели по почти 90 тыс гривен за штуку при цене в 76 тыс гривен у других поставщиков", - говорится в сообщении.

Какие убытки?

По результатам экспертизы, убытки нанесенные бюджету столицы в результате закупки генераторов по завышенным ценам, составляют более 4,8 млн гривен.

В данное время прокуроры подготовили ходатайство в суд об отстранении подозреваемого от должности.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева досудебное расследование осуществляет управление полиции в метрополитене ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Автор: 

КГГА (2991) закупки (782) подозрение (520) Офис Генпрокурора (2527) генератор (57)


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Ділов то - не там кому поставив
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09.07.2025 10:14 Ответить
Директору одного з Департаментів Київської міської ради (КМДА) у службовій недбалості

1. Шо саме директору у службовій недбалості?
2. Лізти у державну кишеню - це службова недбалість?
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09.07.2025 10:14 Ответить
Службова недбалістьу зебанди оголошують коли мало вкрав.А міг же набагато більше.
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09.07.2025 10:50 Ответить
Зарплати зменшити, а статті за зловживання збільшити, тоді вони самі повтікають, і може прийдуть більш патріотичні
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09.07.2025 10:29 Ответить
А де "підозра" Рєзнікову? Пригадуєте, скільки вартував дизель для військових?
(це щоб не повторюватися про яйця)
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09.07.2025 10:30 Ответить
"...при тому, що згідно відкритих даних, інші постачальники пропонували нижчі ціни..." - як в тому анекдоті: "...кажете що 90-річний сусід каже, що він зі своєю бабкою по два рази на день? Так і ви кажить...".
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09.07.2025 10:47 Ответить
За шо?! Фирма поставщик заработала 4,8млн.грн. и заплатила НДС 960т.грн. и НП 960т.грн. в бюджет!!! В чем криминал?!?! Если фирма не заплатила, тогда вопросы все к руководству фирмы и контролирующим органам налоговой системы!!!!
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09.07.2025 11:34 Ответить
 
 