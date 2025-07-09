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Повідомлено про підозру директору департаменту КМДА, який закупив генератори з переплатою в 4,8 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Директору одного з Департаментів Київської міської ради (КМДА) повідомлено про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої Департамент у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України.

підозра директору департаменту КМДА

Що відомо про переплату?

Відповідальні за закупівлю особи, які перебували у підпорядкуванні директора Департаменту, не провели моніторинг цін генераторів при їх оптовій закупівлі. Запити щодо цінових пропозицій були скеровані трьом підприємствам при тому, що згідно відкритих даних, інші постачальники пропонували нижчі ціни.

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"Найдорожчі генератори закупили за ціною у понад 390 тис гривень за штуку при тому, що їх вартість могла складати 320 тис гривень. Оптову партію інших генераторів придбали по майже 90 тис гривень за штуку при ціні у 76 тис гривень у інших постачальників", - йдеться у повідомленні.

Які збитки?

За результатами експертизи, збитки завдані бюджету столиці внаслідок закупівлі генераторів за завищеними цінами, становлять понад 4,8 млн гривень.

Наразі прокурори підготували клопотання до суду про відсторонення підозрюваного від посади.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва досудове розслідування здійснює управління поліції у метрополітені ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Автор: 

КМДА (2382) закупівлі (3482) підозра (808) Офіс Генпрокурора (3313) генератор (198)


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Ділов то - не там кому поставив
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09.07.2025 10:14 Відповісти
Директору одного з Департаментів Київської міської ради (КМДА) у службовій недбалості

1. Шо саме директору у службовій недбалості?
2. Лізти у державну кишеню - це службова недбалість?
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09.07.2025 10:14 Відповісти
Службова недбалістьу зебанди оголошують коли мало вкрав.А міг же набагато більше.
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09.07.2025 10:50 Відповісти
Зарплати зменшити, а статті за зловживання збільшити, тоді вони самі повтікають, і може прийдуть більш патріотичні
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09.07.2025 10:29 Відповісти
А де "підозра" Рєзнікову? Пригадуєте, скільки вартував дизель для військових?
(це щоб не повторюватися про яйця)
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09.07.2025 10:30 Відповісти
"...при тому, що згідно відкритих даних, інші постачальники пропонували нижчі ціни..." - як в тому анекдоті: "...кажете що 90-річний сусід каже, що він зі своєю бабкою по два рази на день? Так і ви кажить...".
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09.07.2025 10:47 Відповісти
 
 