Повідомлено про підозру директору департаменту КМДА, який закупив генератори з переплатою в 4,8 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Директору одного з Департаментів Київської міської ради (КМДА) повідомлено про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої Департамент у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України.

Що відомо про переплату?

Відповідальні за закупівлю особи, які перебували у підпорядкуванні директора Департаменту, не провели моніторинг цін генераторів при їх оптовій закупівлі. Запити щодо цінових пропозицій були скеровані трьом підприємствам при тому, що згідно відкритих даних, інші постачальники пропонували нижчі ціни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи на Житомирщині: повідомлено про підозру 5 особам, які налагодили незаконне виготовлення вибухових речовин. ФОТОрепортаж

"Найдорожчі генератори закупили за ціною у понад 390 тис гривень за штуку при тому, що їх вартість могла складати 320 тис гривень. Оптову партію інших генераторів придбали по майже 90 тис гривень за штуку при ціні у 76 тис гривень у інших постачальників", - йдеться у повідомленні.

Які збитки?

За результатами експертизи, збитки завдані бюджету столиці внаслідок закупівлі генераторів за завищеними цінами, становлять понад 4,8 млн гривень.

Наразі прокурори підготували клопотання до суду про відсторонення підозрюваного від посади.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва досудове розслідування здійснює управління поліції у метрополітені ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.