Вибухи на Житомирщині: повідомлено про підозру 5 особам, які налагодили незаконне виготовлення вибухових речовин. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру п’ятьом фігурантам, які організували виготовлення вибухових речовин на Житомирщині. Порушення встановлених законом правил і норм спричинило масштабні вибухи, внаслідок яких є жертви та пошкодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції області.

Правоохоронці розповіли, що внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще 83 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, були пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Загальна сума завданих збитків склала понад 46 мільйонів гривень.

"Встановлено, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку. Для цього підприємець організував придбання та облаштування під таке виробництво приміщень колишнього корівника, вагової та складу у селі Березиній на Житомирщині. Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій та їх експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин.

Їх спільник, 50-річний житель Сумщини, який має освіту хіміка, розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини. Він же контролював виробничий процес та керував працівниками: 37-річним жителем Сумської області та 41-річним мешканцем Київщини. Обидва робітники постійно проживали на території підприємства та виготовляли вибухівку, приймали доставлені хімічні компоненти, виконували інші роботи", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух авто в Одесі кваліфіковано як спробу теракту, - СБУ

Зазначається, що готову продукцію зберігали у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту.

Так, 2 липня 2025 року близько 18:00 відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті. Все - через порушення спільниками правил та норм при виготовленні і зберіганні вибухових речовин.

Читайте також: Цистерна з паливно-мастильними матеріалами вибухнула у Києві неподалік ТЕЦ: були перебої зі світлом на кількох вулицях (оновлено)

Чоловікам було повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 КК України):

- незаконному виготовленні вибухових речовин та вибухових пристроїв (ч. 2 ст. 263-1 КК України);

- незаконному зберіганні вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України);

- порушенні правил зберігання вибухових речовин, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 267 КК України).

Триває подальше досудове розслідування, зокрема – встановлення інших, причетних до незаконного виробництва осіб. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вдень 2 липня, поблизу Житомира стався вибух. Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський повідомив, що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.

Читайте: Спалахнула пожежа на місці зберігання боєприпасів на Миколаївщині. Є поодинока детонація, - ОК "Південь"