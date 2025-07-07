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Новини Фото Вибух на заправці в Житомирі
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Вибухи на Житомирщині: повідомлено про підозру 5 особам, які налагодили незаконне виготовлення вибухових речовин. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру п’ятьом фігурантам, які організували виготовлення вибухових речовин на Житомирщині. Порушення встановлених законом правил і норм спричинило масштабні вибухи, внаслідок яких є жертви та пошкодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції області.

Правоохоронці розповіли, що внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще 83 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, були пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Загальна сума завданих збитків склала понад 46 мільйонів гривень.

На Житомирщині незаконно виготовляли вибухівку Що відомо

"Встановлено, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку. Для цього підприємець організував придбання та облаштування під таке виробництво приміщень колишнього корівника, вагової та складу у селі Березиній на Житомирщині. Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій та їх експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин.

Їх спільник, 50-річний житель Сумщини, який має освіту хіміка, розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини. Він же контролював виробничий процес та керував працівниками: 37-річним жителем Сумської області та 41-річним мешканцем Київщини. Обидва робітники постійно проживали на території підприємства та виготовляли вибухівку, приймали доставлені хімічні компоненти, виконували інші роботи", - йдеться в повідомленні.

На Житомирщині незаконно виготовляли вибухівку Що відомо

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Зазначається, що готову продукцію зберігали у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту.

Так, 2 липня 2025 року близько 18:00 відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті. Все - через порушення спільниками правил та норм при виготовленні і зберіганні вибухових речовин.

На Житомирщині незаконно виготовляли вибухівку Що відомо

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Чоловікам було повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 КК України):

- незаконному виготовленні вибухових речовин та вибухових пристроїв (ч. 2 ст. 263-1 КК України);

- незаконному зберіганні вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України);

- порушенні правил зберігання вибухових речовин, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 267 КК України).

Триває подальше досудове розслідування, зокрема – встановлення інших, причетних до незаконного виробництва осіб. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вдень 2 липня, поблизу Житомира стався вибух. Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський повідомив, що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.

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На Житомирщині незаконно виготовляли вибухівку Що відомо

Автор: 

вибух (4557) підозра (806) Офіс Генпрокурора (3312) Житомирська область (1292) Житомирський район (24) Березина (1)


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Топ коментарі
+12
"залучивши до цього осіб без відповідного фахового рівня та спеціальної освіти" - а те, що по такому принципу вже сьомий рік на відповідальні державні посади призначається майже вся сволота від зеленої мародерні, це нормально?
А чому не пишуть, кому постачали продукцію? Мабуть клієнтами були військові, котрим держава не змогла забезпечити виготовлення і поставки вибухівки. А тепер "хто всравсь? - невістка!"
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07.07.2025 16:25 Відповісти
+8
Серйозно? Це для дебілів заява?
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07.07.2025 16:39 Відповісти
+4
Цікавий сюжет .
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07.07.2025 16:19 Відповісти
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Цікавий сюжет .
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07.07.2025 16:19 Відповісти
А дільничий інспектор поліції та інспектор МНС нічого не знали?
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07.07.2025 16:21 Відповісти
Вони за самогонниками полювали .
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07.07.2025 16:24 Відповісти
якщо б знали, то вибухнуло б раніше, через прильот
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07.07.2025 16:56 Відповісти
"залучивши до цього осіб без відповідного фахового рівня та спеціальної освіти" - а те, що по такому принципу вже сьомий рік на відповідальні державні посади призначається майже вся сволота від зеленої мародерні, це нормально?
А чому не пишуть, кому постачали продукцію? Мабуть клієнтами були військові, котрим держава не змогла забезпечити виготовлення і поставки вибухівки. А тепер "хто всравсь? - невістка!"
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07.07.2025 16:25 Відповісти
Не можна було відміняти призов. Навіть у мирний час призов це легкий стрес, але після того хоч знаєш що до чого.
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07.07.2025 16:29 Відповісти
тему не розкрито:
нахіба та для кого виготовляли?
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07.07.2025 16:32 Відповісти
скіки та кому встигли реалізувати?
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07.07.2025 16:35 Відповісти
і, як можна виготовляти вибухівку, і що б про це ніхто не знав?
навіть в гаражах, сусіди все про всіх знають!
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07.07.2025 16:36 Відповісти
не згадуємо вже оперів з розшуку та служби божої, та ще й у таких масштабах
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07.07.2025 16:41 Відповісти
Серйозно? Це для дебілів заява?
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07.07.2025 16:39 Відповісти
Умєров з МО не можуть налагодити виробництво, а громадяни в старому корівнику можуть.
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07.07.2025 16:43 Відповісти
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07.07.2025 16:54 Відповісти
а для чого, або для кого її виготовляли? чому про це ніхто не знав? дивно якось...
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07.07.2025 16:47 Відповісти
Мусора з прокурорами вже їх спільниками назвали. Що ж , очікувано. Про спонукання ідеями расової вищості ще буде?
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07.07.2025 16:50 Відповісти
я так зрозумів, що цих людей потрібно було нагороджувати

до речі, чому вихухів в Ж. було два в двіх локаціях?

якщо до була ворожа диверсія, то все одно крайніми залишаться сірі виробники вибухівки?
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07.07.2025 16:54 Відповісти
мини не зривалися бо кошти вкрали а народ робе сам треба виносити подяку а те шобло шо краде в офиси президента на палю ********* бо стакими керивниками скоро буде ******
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07.07.2025 17:03 Відповісти
Гарна версія для лохотрона- НЕ ВІРЮ......
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07.07.2025 17:07 Відповісти
треба змусити владу негайно припинити кримінальне переслідування цих людей і звільнити їх

вони діяли в стані крайньої необхідності - для захисту своєї крайни під час війни

я так розумію, мусарня яка їх називатиме "фігурантами" та "спільниками" і півроку тягатиме кота за хвіст з допитами та експертизами, сама жодного підпільного виробництва вибухівки для ЗСУ не відкрила і в ці півроку не відкриє
максимум - дивитимиться відосики зі скидами та влучаннями, а що саме вибухає в тих скидах та влучаннях, де і як береться - всім пох
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07.07.2025 17:12 Відповісти
Техніка безпеки на хімічних виробництвах має бути на першому місці. Колись давно в одній з лабораторій, в порушення вимог безпеки (дісталось від попередника в спадок), було 80 л діетилового ефіру. В синтезі використовував за 1 раз 1,5 літра. Я довго лаявся з керівництвом фірми за те, що замість корпоративного зеленого халату з синтетичної тканини, я носив свій власний чорний хб халат. Бо найменша іскра від статичного заряду (а металеві корпуси, що тримають великі скляні реактори мають бути заземлені) - і ті 7 вогнегасників, що були в лабораторії хріна з два комусь допомогли б. Я б і одного навряд чи встигнув би використати. При роботі з ефіром вимикав все електрообладнання (навіть електрохолодильник, там знизу є реле термостата, а пари ефіра мають густину, набагато більшу за повітря і можуть стелитись на кілька метрів). Поки ретельно не провітрював приміщення, електрику не вмикав. На двері вішав попередження, щоб ніхто в синтетичному корпоративному халаті не припхався. Навіть мобільнік (тоді був у мене Сіменс А-36) про всяк випадок замотував в поліетиленовий пакет.
Бо береженого і бог береже...
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07.07.2025 17:28 Відповісти
 
 