Вибухи на Житомирщині: повідомлено про підозру 5 особам, які налагодили незаконне виготовлення вибухових речовин. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру п’ятьом фігурантам, які організували виготовлення вибухових речовин на Житомирщині. Порушення встановлених законом правил і норм спричинило масштабні вибухи, внаслідок яких є жертви та пошкодження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції області.
Правоохоронці розповіли, що внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще 83 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, були пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Загальна сума завданих збитків склала понад 46 мільйонів гривень.
"Встановлено, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку. Для цього підприємець організував придбання та облаштування під таке виробництво приміщень колишнього корівника, вагової та складу у селі Березиній на Житомирщині. Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій та їх експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин.
Їх спільник, 50-річний житель Сумщини, який має освіту хіміка, розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини. Він же контролював виробничий процес та керував працівниками: 37-річним жителем Сумської області та 41-річним мешканцем Київщини. Обидва робітники постійно проживали на території підприємства та виготовляли вибухівку, приймали доставлені хімічні компоненти, виконували інші роботи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що готову продукцію зберігали у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту.
Так, 2 липня 2025 року близько 18:00 відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті. Все - через порушення спільниками правил та норм при виготовленні і зберіганні вибухових речовин.
Чоловікам було повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 КК України):
- незаконному виготовленні вибухових речовин та вибухових пристроїв (ч. 2 ст. 263-1 КК України);
- незаконному зберіганні вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України);
- порушенні правил зберігання вибухових речовин, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 267 КК України).
Триває подальше досудове розслідування, зокрема – встановлення інших, причетних до незаконного виробництва осіб. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, вдень 2 липня, поблизу Житомира стався вибух. Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський повідомив, що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.
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А чому не пишуть, кому постачали продукцію? Мабуть клієнтами були військові, котрим держава не змогла забезпечити виготовлення і поставки вибухівки. А тепер "хто всравсь? - невістка!"
нахіба та для кого виготовляли?
навіть в гаражах, сусіди все про всіх знають!
до речі, чому вихухів в Ж. було два в двіх локаціях?
якщо до була ворожа диверсія, то все одно крайніми залишаться сірі виробники вибухівки?
вони діяли в стані крайньої необхідності - для захисту своєї крайни під час війни
я так розумію, мусарня яка їх називатиме "фігурантами" та "спільниками" і півроку тягатиме кота за хвіст з допитами та експертизами, сама жодного підпільного виробництва вибухівки для ЗСУ не відкрила і в ці півроку не відкриє
максимум - дивитимиться відосики зі скидами та влучаннями, а що саме вибухає в тих скидах та влучаннях, де і як береться - всім пох
Бо береженого і бог береже...