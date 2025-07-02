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Новини Вибух на заправці в Житомирі
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Вибух стався поблизу Житомира: загинули дві людини, 15 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У середу, 2 липня, поблизу Житомира стався вибух. Причини наразі встановлюються.

Про це повідомила Житомирська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"На трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби. Просимо зберігати спокій. Інформація буде оновлюватися", - сказано в повідомленні.

Пресофіцерка Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області Ірини Романюк у коментарі "Суспільному" повідомила, що на місце події поїхали фахівці ДСНС.

Момент вибуху потрапив на відео 

Речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька сказала, що уточнює інформацію.

Водночас Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський сказав у коментарі "Суспільному", що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.

"Пошкоджено житлові приватні будинки. Навколо багато скла, диму, пошкоджені лінії електромереж. Є інформація про травмованих. Я виїжджав на місце події, але не доїхав через великі затори на Київській трасі", - сказав Сокальський.

Поліція Житомирської області повідомила, що подія сталася 2 червня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади.

"Нині на місці події працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики. Триває з’ясування обставин", - сказано в повідомленні. 

Оновлення

У коментарі "Суспільному" медичний директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради Віктор Гриньов повідомив, що госпіталізовано дві жінки.

житомир

"Попередньо, багато поранених, бо було 2 потужних вибухи. На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі", - розповів Віктор Гриньов.

За інформацією голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, на місці надзвичайної події на трасі М06 неподалік Житомира працюють спеціальні служби. Триває локалізація наслідків, надається необхідна допомога.

житомир

Оновлення

Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб через пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, надав рекомендації для попередження можливого негативного впливу атмосферного повітря на здоров'я населення:

  • зачинити вікна;
  • мінімізувати перебування на вулиці;
  • пити більше води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Оновлення о 20:27

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок вибуху загинули дві людини, 15 людей постраждали.

"Окрім того, пошкоджено приватні домоволодіння. Розгорнуто оперативний штаб.Всі служби працюють. Потерпілим надається вся необхідна допомога. Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Закликаю людей, які планували сьогодні рух по трасі М-06, до кінця дня втриматись до дороги, до проїзду повз Житомир, поки буде працювати оперативно-слідча група", - сказав посадовець. 

Доповнюється... 

Автор: 

вибух (4541) Житомир (585) Житомирська область (1289) Житомирський район (23)


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Топ коментарі
+11
Да, по фото взрыва это не АЗС!
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02.07.2025 19:42 Відповісти
+9
Впевнений, що це диверсія рашистів за допомоги місцевих ждунів.
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02.07.2025 20:33 Відповісти
+9
Можна не сумніватись ворожа диверсія ,ніхто не має знати що де знаходится ,натомість все відкрито в тому числі і соц. мережах в яких ворог навчився як вербувати бидло..
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02.07.2025 20:35 Відповісти
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Кажуть, склад рванув.
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02.07.2025 19:31 Відповісти
Да, по фото взрыва это не АЗС!
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02.07.2025 19:42 Відповісти
Вже навіть фото доказ надали , але комусь треба просувати зраду там , де її нема 🤦‍♂️
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02.07.2025 20:31 Відповісти
Den реєстрація: 07.05.2025
1. Крим чий?
2. путін хто?
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02.07.2025 20:52 Відповісти
А ты, с регистрацией 2022 кто? На ЦН есть жизнь после жизни! Но ты не поймешь!
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02.07.2025 20:55 Відповісти
Схоже він таки правий і ти дійсно підкацапничок
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02.07.2025 21:20 Відповісти
🤣🤣ти і в бані до всих в труси заглядаєш??цікавишся розміром як тут датою регістрації???
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02.07.2025 20:59 Відповісти
Образили подєльніка? За попередні вкиди вже гроші потратив?
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02.07.2025 22:38 Відповісти
А я зареєструвавася сьогодні, уже в третій раз, і що???
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02.07.2025 21:02 Відповісти
Тебе тричі за день забанили , чи чого тричі реєструвався ?
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02.07.2025 22:11 Відповісти
Ні, не за день, років за сім.
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02.07.2025 22:43 Відповісти
За сім років мене банили разів тридцять Це я про те як обліковий зносили , а на три дні - забувся рахувати.
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02.07.2025 22:48 Відповісти
Звичайно склад. На фото типовий склад , а ще у кацапів , що не школа - то центр прийняття рішень
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02.07.2025 20:30 Відповісти
Уже весь интернет в видео! Каждый видит то что хочет!
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02.07.2025 20:35 Відповісти
Тому у і кажу , що подібні тобі кацапи бачать склади на місці заправок і центри прийняття рішень на місті шкіл
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02.07.2025 21:17 Відповісти
Тебе виднее, со своим не знаю каким, флагом!
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02.07.2025 21:21 Відповісти
Ти з теми не зіскакуй підкацапничку. Спочатку визнай , що тут дійсно АЗС , а потім ми розберемо і твій фейк
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02.07.2025 21:19 Відповісти
Впевнений, що це диверсія рашистів за допомоги місцевих ждунів.
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02.07.2025 20:33 Відповісти
"Перший вибух стався - порозносило, порозбирало. Тут в селах, коли полетіли осколки, почало горіти, хати порозносило. Потім, десь через 3 хвилини після першого вибуху стався другий, але трохи слабший. Незрозуміло, що там саме було, що горіло. В людей вікна повибивало, залізні двері погнуло, дерев'яні - позносило. Дахи порозбирало, пів села горить. На нашій заправці ніхто не постраждав, а з іншого боку двох людей госпіталізували", - розповів працівник автозаправної станції "Socar" Олег. (Суспільне)
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02.07.2025 20:34 Відповісти
Можна не сумніватись ворожа диверсія ,ніхто не має знати що де знаходится ,натомість все відкрито в тому числі і соц. мережах в яких ворог навчився як вербувати бидло..
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02.07.2025 20:35 Відповісти
Диверсія на сільгосппідприємстві? Аміачна селітра схоже вибухає. Більше схоже на халатність робітників.
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02.07.2025 22:51 Відповісти
У нас, сначала *******! А потом штабы по ликвидации разворачивают!
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02.07.2025 20:38 Відповісти
У вас на кацапіі все ********. Ти знову тут, підор?
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02.07.2025 21:14 Відповісти
У Бунечка все такие подчиненные недоразвитые?
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02.07.2025 21:19 Відповісти
Так , так , всі українці для тебе ,підкацапничок - недорозвинені. От тільки чомусь тебе , штирлица спалили одразу ж 😏
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02.07.2025 21:23 Відповісти
О схоже українці однаково міркуючи про того кацапа 👏👏
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02.07.2025 21:24 Відповісти
У вас на кацапії - так. А тут , щоб вас балаболів заткнути - фото доказ привели
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02.07.2025 21:22 Відповісти
Цей вибух був не на автозаправці, від вибуху такого розміру і сили замість будки з надписом "Socar" вже було б інферно.
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02.07.2025 20:52 Відповісти
О цей кацап , під тряпкой ФША, вже став експертом по вибухах , а зранку , ще ж нормальним політологом був 🤣🤣
Але , щоб заткнути таких балаболів, навіть відео пруф виклали, тому його істерика зрозуміла 😄
Адже сьогодні чергового ФСБ підірвали на рабсії
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02.07.2025 21:27 Відповісти
Черт! Ты откуда выскочил? Значит что то серьезное бабахнуло!
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02.07.2025 21:29 Відповісти
кацапюрику а знаєш чому всі пишуть про АЗС ?
бо це по телеграм помийкам опи таку ***** запустили
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02.07.2025 22:00 Відповісти
Склад БК?
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02.07.2025 20:58 Відповісти
поруч з заправкою?
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02.07.2025 21:34 Відповісти
Детонации вроде нету...
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02.07.2025 21:54 Відповісти
Ну, якщо склад, тоді за логікою Зелених, хто винен? , кому санкцій добавити?...
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02.07.2025 21:06 Відповісти
Салітра була -багато ..
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02.07.2025 21:08 Відповісти
Тепер з дощами посипеться кислота і піздец городовині і садам...
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02.07.2025 21:10 Відповісти
Також,вибух стався в центрі Москви,як повідомляють рос.тгк і видання.
Ім'я загиблого вже згадують у мережі -ген. Олексій Комков, голова 5-ї служби ФСБ (контррозвідка в країнах СНД).
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02.07.2025 21:15 Відповісти
Ну это явно не АЗС и уж точно не мебельная фабрика. Явно что-то с оборонки. Или диверсия или чапок. Тут 50на50. Когда куча производства впк работают нонстоп в авральном графике это дело времени. У кацапов тоже заводы не только от дронов горят.
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02.07.2025 21:31 Відповісти
а може то селітра ******* нє? яка в сраку оборонка в "гаражах" біля траси
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02.07.2025 22:03 Відповісти
Очень может быть что селитра, судя по мощности взрыва...
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02.07.2025 22:07 Відповісти
На селітру тепер така ціна що дешевше селянам складувати тротил Що рвонуло то рвонуло , кому свербить узнати що саме - вперед подивися , досить вже у гадання грати , співчуття тим хто постраждав від вибуху , краще б рвонуло у андрофагів на болотах .
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02.07.2025 22:16 Відповісти
Вибухи поблизу Житомира сталися на території двох виробничих об'єктів - обидва підприємства повністю знищені, - глава Глибочицької громади Сокальський (с)
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02.07.2025 22:45 Відповісти
Для чого поширювати результати?! Ви на ворожу розвідку працюєте?
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02.07.2025 22:58 Відповісти
Це інформація від голови громади, офіційної особи... Всі претензії до нього.
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02.07.2025 23:02 Відповісти
Шановні дописувачі на інформаційній гілці!
Не поширюйте зайвої інформації, надуманих думок і припущень щодо інциденту, що стався неподалік Житомира!!!
Ворог не спить, ворог підслуховує й вже всі рузькіє пабліки прозвітували про "вдале" знищення гіперзвуковими ракетами церкон, (аналогов нета), цеху
по виробництву дронів! Смішно! Де, на заправці, чи що?!
Тому ще раз наголошую, не давайте ворогу жодної інформації, не поширюйте фото та відео з місця інциденту, а також привід коректувати свої надалі удари!
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02.07.2025 22:57 Відповісти
 
 