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Новости Взрыв на заправке в Житомире
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Взрыв произошел вблизи Житомира: погибли два человека, 15 пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

вибух

В среду, 2 июля, вблизи Житомира произошел взрыв. Причины сейчас устанавливаются.

Об этом сообщил Житомирский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

"На трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы. Просим сохранять спокойствие. Информация будет обновляться", - сказано в сообщении.

Прес-офицер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области Ирины Романюк в комментарии "Суспільному" сообщила, что на место происшествия отправились специалисты ГСЧС.

Момент взрыва попал на видео

Представитель Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецка сказала, что уточняет информацию.

В то же время Глубочицкий сельский голова Сергей Сокальский сказал в комментарии "Суспільному", что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.

"Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе", - сказал Сокальский.

Полиция Житомирской области сообщила, что происшествие произошло 2 июня около 18:00 вблизи с. Березина Глубочицкой громады.

"В настоящее время на месте происшествия работают специалисты ГСЧС, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики. Продолжается выяснение обстоятельств", - сказано в сообщении. 

Обновление

В комментарии "Суспільному" медицинский директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского областного совета Виктор Гринев сообщил, что госпитализированы две женщины.

житомир

"Предварительно, много раненых, потому что было 2 мощных взрыва. На место происшествия отправились около 20 машин скорой медицинской помощи, но не все доехали через пробки на трассе", - рассказал Виктор Гринев.

По информации главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко, на месте чрезвычайного происшествия на трассе М06 неподалеку от Житомира работают специальные службы. Идет локализация последствий, оказывается необходимая помощь.

житомир

 

Обновление

Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней из-за пожара, возникшего вследствие взрыва, предоставил рекомендации для предупреждения возможного негативного влияния атмосферного воздуха на здоровье населения:

  • закрыть окна;
  • минимизировать пребывание на улице;
  • пить больше воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Обновление в 20:27

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что вследствие взрыва погибли два человека, 15 человек пострадали.

"Кроме того, повреждены частные домовладения. Развернут оперативный штаб. Все службы работают. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь. Обеспечен минимальный проезд по международной трассе. Призываю людей, которые планировали сегодня движение по трассе М-06, до конца дня удержаться от дороги, от проезда мимо Житомира, пока будет работать оперативно-следственная группа", - сказал чиновник.

Автор: 

взрыв (6829) Житомир (689) Житомирская область (1417) Житомирский район (20)


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Топ комментарии
+9
Да, по фото взрыва это не АЗС!
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02.07.2025 19:42 Ответить
+6
Можна не сумніватись ворожа диверсія ,ніхто не має знати що де знаходится ,натомість все відкрито в тому числі і соц. мережах в яких ворог навчився як вербувати бидло..
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02.07.2025 20:35 Ответить
+5
Впевнений, що це диверсія рашистів за допомоги місцевих ждунів.
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02.07.2025 20:33 Ответить
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Кажуть, склад рванув.
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02.07.2025 19:31 Ответить
Да, по фото взрыва это не АЗС!
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02.07.2025 19:42 Ответить
Вже навіть фото доказ надали , але комусь треба просувати зраду там , де її нема 🤦‍♂️
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02.07.2025 20:31 Ответить
Den реєстрація: 07.05.2025
1. Крим чий?
2. путін хто?
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02.07.2025 20:52 Ответить
А ты, с регистрацией 2022 кто? На ЦН есть жизнь после жизни! Но ты не поймешь!
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02.07.2025 20:55 Ответить
Схоже він таки правий і ти дійсно підкацапничок
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02.07.2025 21:20 Ответить
🤣🤣ти і в бані до всих в труси заглядаєш??цікавишся розміром як тут датою регістрації???
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02.07.2025 20:59 Ответить
А я зареєструвавася сьогодні, уже в третій раз, і що???
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02.07.2025 21:02 Ответить
Звичайно склад. На фото типовий склад , а ще у кацапів , що не школа - то центр прийняття рішень
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02.07.2025 20:30 Ответить
Уже весь интернет в видео! Каждый видит то что хочет!
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02.07.2025 20:35 Ответить
Тому у і кажу , що подібні тобі кацапи бачать склади на місці заправок і центри прийняття рішень на місті шкіл
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02.07.2025 21:17 Ответить
Тебе виднее, со своим не знаю каким, флагом!
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02.07.2025 21:21 Ответить
Ти з теми не зіскакуй підкацапничку. Спочатку визнай , що тут дійсно АЗС , а потім ми розберемо і твій фейк
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02.07.2025 21:19 Ответить
Впевнений, що це диверсія рашистів за допомоги місцевих ждунів.
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02.07.2025 20:33 Ответить
"Перший вибух стався - порозносило, порозбирало. Тут в селах, коли полетіли осколки, почало горіти, хати порозносило. Потім, десь через 3 хвилини після першого вибуху стався другий, але трохи слабший. Незрозуміло, що там саме було, що горіло. В людей вікна повибивало, залізні двері погнуло, дерев'яні - позносило. Дахи порозбирало, пів села горить. На нашій заправці ніхто не постраждав, а з іншого боку двох людей госпіталізували", - розповів працівник автозаправної станції "Socar" Олег. (Суспільне)
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02.07.2025 20:34 Ответить
Можна не сумніватись ворожа диверсія ,ніхто не має знати що де знаходится ,натомість все відкрито в тому числі і соц. мережах в яких ворог навчився як вербувати бидло..
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02.07.2025 20:35 Ответить
У нас, сначала *******! А потом штабы по ликвидации разворачивают!
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02.07.2025 20:38 Ответить
У вас на кацапіі все ********. Ти знову тут, підор?
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02.07.2025 21:14 Ответить
У Бунечка все такие подчиненные недоразвитые?
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02.07.2025 21:19 Ответить
Так , так , всі українці для тебе ,підкацапничок - недорозвинені. От тільки чомусь тебе , штирлица спалили одразу ж 😏
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02.07.2025 21:23 Ответить
О схоже українці однаково міркуючи про того кацапа 👏👏
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02.07.2025 21:24 Ответить
У вас на кацапії - так. А тут , щоб вас балаболів заткнути - фото доказ привели
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02.07.2025 21:22 Ответить
Цей вибух був не на автозаправці, від вибуху такого розміру і сили замість будки з надписом "Socar" вже було б інферно.
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02.07.2025 20:52 Ответить
О цей кацап , під тряпкой ФША, вже став експертом по вибухах , а зранку , ще ж нормальним політологом був 🤣🤣
Але , щоб заткнути таких балаболів, навіть відео пруф виклали, тому його істерика зрозуміла 😄
Адже сьогодні чергового ФСБ підірвали на рабсії
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02.07.2025 21:27 Ответить
Черт! Ты откуда выскочил? Значит что то серьезное бабахнуло!
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02.07.2025 21:29 Ответить
Склад БК?
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02.07.2025 20:58 Ответить
поруч з заправкою?
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02.07.2025 21:34 Ответить
Ну, якщо склад, тоді за логікою Зелених, хто винен? , кому санкцій добавити?...
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02.07.2025 21:06 Ответить
Салітра була -багато ..
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02.07.2025 21:08 Ответить
Тепер з дощами посипеться кислота і піздец городовині і садам...
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02.07.2025 21:10 Ответить
Також,вибух стався в центрі Москви,як повідомляють рос.тгк і видання.
Ім'я загиблого вже згадують у мережі -ген. Олексій Комков, голова 5-ї служби ФСБ (контррозвідка в країнах СНД).
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02.07.2025 21:15 Ответить
Ну это явно не АЗС и уж точно не мебельная фабрика. Явно что-то с оборонки. Или диверсия или чапок. Тут 50на50. Когда куча производства впк работают нонстоп в авральном графике это дело времени. У кацапов тоже заводы не только от дронов горят.
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02.07.2025 21:31 Ответить
 
 