Взрыв произошел вблизи Житомира: погибли два человека, 15 пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В среду, 2 июля, вблизи Житомира произошел взрыв. Причины сейчас устанавливаются.

Об этом сообщил Житомирский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

"На трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы. Просим сохранять спокойствие. Информация будет обновляться", - сказано в сообщении.

Прес-офицер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области Ирины Романюк в комментарии "Суспільному" сообщила, что на место происшествия отправились специалисты ГСЧС.

Момент взрыва попал на видео

Представитель Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецка сказала, что уточняет информацию.

В то же время Глубочицкий сельский голова Сергей Сокальский сказал в комментарии "Суспільному", что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.

"Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе", - сказал Сокальский.

Полиция Житомирской области сообщила, что происшествие произошло 2 июня около 18:00 вблизи с. Березина Глубочицкой громады.

"В настоящее время на месте происшествия работают специалисты ГСЧС, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики. Продолжается выяснение обстоятельств", - сказано в сообщении.

Обновление

В комментарии "Суспільному" медицинский директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского областного совета Виктор Гринев сообщил, что госпитализированы две женщины.

"Предварительно, много раненых, потому что было 2 мощных взрыва. На место происшествия отправились около 20 машин скорой медицинской помощи, но не все доехали через пробки на трассе", - рассказал Виктор Гринев.

По информации главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко, на месте чрезвычайного происшествия на трассе М06 неподалеку от Житомира работают специальные службы. Идет локализация последствий, оказывается необходимая помощь.

Обновление

Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней из-за пожара, возникшего вследствие взрыва, предоставил рекомендации для предупреждения возможного негативного влияния атмосферного воздуха на здоровье населения:

закрыть окна;

минимизировать пребывание на улице;

пить больше воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Обновление в 20:27

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что вследствие взрыва погибли два человека, 15 человек пострадали.

"Кроме того, повреждены частные домовладения. Развернут оперативный штаб. Все службы работают. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь. Обеспечен минимальный проезд по международной трассе. Призываю людей, которые планировали сегодня движение по трассе М-06, до конца дня удержаться от дороги, от проезда мимо Житомира, пока будет работать оперативно-следственная группа", - сказал чиновник.