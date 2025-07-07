На Днепропетровщине переплатили 10 млн грн за кровати для воинских частей, - ГБР

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении начальника Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, который допустил закупку 5 тысяч двухъярусных кроватей для воинских частей по существенно завышенной стоимости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Мебель закупали для бытовых нужд военнослужащих частей, дислоцированных в Днепропетровской области. Победителем тендера стала киевская компания, которая получила из бюджета 28 млн грн за поставку кроватей.

Однако, согласно выводам судебных экспертиз, стоимость продукции была завышена более чем на 30% по сравнению с рыночной. Реальная цена аналогичной мебели - около 18 млн грн. Таким образом, государству был нанесен ущерб на почти 10 млн грн.

Начальнику управления инкриминируют ч. 4 ст. 425 УК Украины - халатное отношение к службе военного должностного лица в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Государством заявлен гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба.

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Обвинительный акт направлен в суд.

Кроме того, в отдельном уголовном производстве продолжается проверка других возможных нарушений во время государственных закупок.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о начальнике Квартирно-эксплутационного отдела города Днепра Олеге Лупийчуке.