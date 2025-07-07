РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11836 посетителей онлайн
Новости Скандалы с закупками для ВСУ
715 18

На Днепропетровщине переплатили 10 млн грн за кровати для воинских частей, - ГБР

дбр

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении начальника Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, который допустил закупку 5 тысяч двухъярусных кроватей для воинских частей по существенно завышенной стоимости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Мебель закупали для бытовых нужд военнослужащих частей, дислоцированных в Днепропетровской области. Победителем тендера стала киевская компания, которая получила из бюджета 28 млн грн за поставку кроватей.

Однако, согласно выводам судебных экспертиз, стоимость продукции была завышена более чем на 30% по сравнению с рыночной. Реальная цена аналогичной мебели - около 18 млн грн. Таким образом, государству был нанесен ущерб на почти 10 млн грн.

Начальнику управления инкриминируют ч. 4 ст. 425 УК Украины - халатное отношение к службе военного должностного лица в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Государством заявлен гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба.

Также читайте: Переплатили на 2 миллиарда на закупке горючего для ВСУ: ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Минобороны

Обвинительный акт направлен в суд.

Кроме того, в отдельном уголовном производстве продолжается проверка других возможных нарушений во время государственных закупок.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о начальнике Квартирно-эксплутационного отдела города Днепра Олеге Лупийчуке.

Автор: 

закупки (781) ГБР (3087) Днепропетровская область (4199)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Чомусь я не тільки не дивуюсь але вже і не обурююсь
показать весь комментарий
07.07.2025 17:53 Ответить
+5
10 млн? Та за такі дрібниці і писати соромно.
Рівень прибиральниці в ОПі президента.
показать весь комментарий
07.07.2025 17:57 Ответить
+4
Суд відпустить, як завжди.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чомусь я не тільки не дивуюсь але вже і не обурююсь
показать весь комментарий
07.07.2025 17:53 Ответить
10 млн? Та за такі дрібниці і писати соромно.
Рівень прибиральниці в ОПі президента.
показать весь комментарий
07.07.2025 17:57 Ответить
Країна лохів!
показать весь комментарий
07.07.2025 17:59 Ответить
Суд відпустить, як завжди.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:16 Ответить
А тут трамп трамп, своє бидло розкрадає більшість допомоги в країні і ніхто не карається😡
показать весь комментарий
07.07.2025 18:17 Ответить
Так трампу допомагають розкради Порошенко з Кличком! І шобла зеленського тут нідочого.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:32 Ответить
Військові роками не бачать тих ліжок. Сплять на підлозі, піддонах, нарах, живуть у бліндажах збудованих за власні кошти. А полковники-генерали крадуть розподіляючи "прибуток" із представниками влади та правоохоронцями.
показать весь комментарий
07.07.2025 18:27 Ответить
Вони б і асфальт робили щокварталу більше, аби їм дали в підпорядкування асфальтові війська чи бригаду закупки яєць
показать весь комментарий
07.07.2025 18:41 Ответить
Чи правда що крадуть у кожній в/ч ?
Дуже цікаве питання, світоглядне і філософське я б сказав
показать весь комментарий
07.07.2025 18:40 Ответить
Питання потрібно ставити по іншому - чи є такі частини де не крадуть?
показать весь комментарий
07.07.2025 19:00 Ответить
Ховрашок є у кожній частині - а от по шкідливих лапках сполучає на в кожній(
показать весь комментарий
07.07.2025 19:51 Ответить
Крадуть все, від палива до ось таких ліжок які по документам є в насправді бійці їдуть в ліс пиляють стволи і роблять дерев'яні нари замість тих що прописані
показать весь комментарий
07.07.2025 18:42 Ответить
Чекаємо що прибіжуть нафронтники та бусифікатори і скажуть що все це неправда
показать весь комментарий
07.07.2025 18:56 Ответить
Бути біля криниці і води не напитись...так?
показать весь комментарий
07.07.2025 19:27 Ответить
У Дніпрі, що своїх шахраїв не знайшлося,щоб з Київа викликати?? "Одесская артель Московские баранки'....
показать весь комментарий
07.07.2025 19:59 Ответить
А скільки мільйонів пішло на зарплатню ДБР по цьому розслідуванню? Мабуть багато більше, ніж ці 10 млн грн…
показать весь комментарий
07.07.2025 20:28 Ответить
 
 