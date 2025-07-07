На Дніпропетровщині переплатили 10 млн грн за ліжка для військових частин, - ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування стосовно начальника Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який допустив закупівлю 5 тисяч двоярусних ліжок для військових частин за суттєво завищеною вартістю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Меблі закуповували для побутових потреб військовослужбовців частин, дислокованих у Дніпропетровській області. Переможцем тендеру стала київська компанія, яка отримала з бюджету 28 млн грн за постачання ліжок.

Однак згідно з висновками судових експертиз, вартість продукції була завищена на понад 30% порівняно з ринковою. Реальна ціна аналогічних меблів — близько 18 млн грн. Таким чином, державі було завдано збитків на майже 10 млн грн.

Начальнику управління інкримінують ч. 4 ст. 425 КК України — недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Державою заявлено цивільний позов щодо відшкодування завданих збитків.

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Обвинувальний акт скеровано до суду.

Крім того, в окремому кримінальному провадженні триває перевірка інших можливих порушень під час державних закупівель.

За даними джерел Цензор.НЕТ мова йде про начальника Квартирно-експлутаційного відділу міста Дніпра Олега Лупійчука.