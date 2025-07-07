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Новини Скандали із закупівлями для ЗСУ
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На Дніпропетровщині переплатили 10 млн грн за ліжка для військових частин, - ДБР

дбр

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування стосовно начальника Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який допустив закупівлю 5 тисяч двоярусних ліжок для військових частин за суттєво завищеною вартістю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Меблі закуповували для побутових потреб військовослужбовців частин, дислокованих у Дніпропетровській області. Переможцем тендеру стала київська компанія, яка отримала з бюджету 28 млн грн за постачання ліжок.

Однак згідно з висновками судових експертиз, вартість продукції була завищена на понад 30% порівняно з ринковою. Реальна ціна аналогічних меблів — близько 18 млн грн. Таким чином, державі було завдано збитків на майже 10 млн грн.

Начальнику управління інкримінують ч. 4 ст. 425 КК України — недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Державою заявлено цивільний позов щодо відшкодування завданих збитків.

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Обвинувальний акт скеровано до суду.

Крім того, в окремому кримінальному провадженні триває перевірка інших можливих порушень під час державних закупівель.

За даними джерел Цензор.НЕТ мова йде про начальника Квартирно-експлутаційного відділу міста Дніпра Олега Лупійчука.

Автор: 

Дніпро (3328) закупівлі (3477) ДБР (3602) Дніпропетровська область (3980) Дніпровський район (127)


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Топ коментарі
+4
Чомусь я не тільки не дивуюсь але вже і не обурююсь
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07.07.2025 17:53 Відповісти
+3
10 млн? Та за такі дрібниці і писати соромно.
Рівень прибиральниці в ОПі президента.
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07.07.2025 17:57 Відповісти
+3
Суд відпустить, як завжди.
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07.07.2025 18:16 Відповісти
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Чомусь я не тільки не дивуюсь але вже і не обурююсь
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07.07.2025 17:53 Відповісти
10 млн? Та за такі дрібниці і писати соромно.
Рівень прибиральниці в ОПі президента.
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07.07.2025 17:57 Відповісти
Країна лохів!
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07.07.2025 17:59 Відповісти
Суд відпустить, як завжди.
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07.07.2025 18:16 Відповісти
А тут трамп трамп, своє бидло розкрадає більшість допомоги в країні і ніхто не карається😡
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07.07.2025 18:17 Відповісти
Так трампу допомагають розкради Порошенко з Кличком! І шобла зеленського тут нідочого.
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07.07.2025 18:32 Відповісти
Військові роками не бачать тих ліжок. Сплять на підлозі, піддонах, нарах, живуть у бліндажах збудованих за власні кошти. А полковники-генерали крадуть розподіляючи "прибуток" із представниками влади та правоохоронцями.
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07.07.2025 18:27 Відповісти
Вони б і асфальт робили щокварталу більше, аби їм дали в підпорядкування асфальтові війська чи бригаду закупки яєць
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07.07.2025 18:41 Відповісти
Чи правда що крадуть у кожній в/ч ?
Дуже цікаве питання, світоглядне і філософське я б сказав
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07.07.2025 18:40 Відповісти
Питання потрібно ставити по іншому - чи є такі частини де не крадуть?
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07.07.2025 19:00 Відповісти
Крадуть все, від палива до ось таких ліжок які по документам є в насправді бійці їдуть в ліс пиляють стволи і роблять дерев'яні нари замість тих що прописані
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07.07.2025 18:42 Відповісти
Чекаємо що прибіжуть нафронтники та бусифікатори і скажуть що все це неправда
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07.07.2025 18:56 Відповісти
 
 