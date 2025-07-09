Шляхами попередників: Новий генпрокурор знову оголосив про закриття 19% справ проти бізнесу

За результатами аналізу 20 000 кримінальних проваджень проти бізнесу ухвалене рішення про закриття 3 756 з них.

Про це генпрокурор Руслан Кравченко повідомив у Facebook.

"Минулого тижня я говорив про кількісний аудит. Йшлося про наявні 20 000 кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання. Тепер перейдемо до якісного аудиту і його перших результатів – 3756 кримінальних проваджень закрито", – написав генпрокурор.

За словами Кравченка, ці провадження не розслідувалися роками і не містили об’єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину.

"Щодо інших справ: у понад 4700 провадженнях призначені і вже проводяться необхідні експертизи; 120 проваджень скеровано до суду. Робота триває", – додав Кравченко.

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Як повідомлялося, наприкінці квітня 2024 року на той час заступник генпрокурора Дмитро Вербицький також заявляв, що за підсумками проведеного на виконання доручення президента Володимира Зеленського аудиту закрили близько 19% кримінальних проваджень, які були порушено проти бізнесу.

Тоді у звіті Офісу генпрокурора зазначалося, що загалом було виявлено 6471 відкритих справ, які були порушені проти бізнесу, з них 1218 (19%) було закрито. Найбільше справ було порушено Нацполіцією – 64% (4109), Бюро економічної безпеки (БЕБ) – 27% (1757), Державним бюро розслідувань (ДБР) – 5% (344) та Службою безпеки України (СБУ) – 4% (261).

Втім, вже у травні того ж року в Офісі генпрокурора визнали, що не можуть уточнити подробиць аудиту кримінальних справ проти бізнесу, який мали провести за дорученням президента.

Зокрема, той же Вербицький зазначав, що окремого обліку кримінальних проваджень проти бізнесу не існує, тому в органів досудового розслідування зібрали узагальнені дані про кількість закритих кримінальних проваджень, у яких прямо чи опосередковано надавалася правова оцінка діяльності суб'єктів господарювання. Згідно із цими даними, загалом органами досудового розслідування було закрито 1218 кримінальних проваджень, серед них: Нацполіцією – 1040; органами СБУ – 1; органами ДБР – 22 органами БЕБ – 155.