Отстранен от должности президент НААН, уличенный в махинациях с трудоустройством водителя. ФОТО
По ходатайству Офиса генерального прокурора президент Национальной академии аграрных наук Украины отстранен от должности. Он является подозреваемым в уголовном производстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, ГБР осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению президента Национальной академии аграрных наук Украины в пособничестве в растрате бюджетных средств, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 УК Украины).
Как установлено в ходе расследования, президент НААН способствовал фиктивному трудоустройству личного водителя на формальные должности сразу в четырех подконтрольных государственных агропредприятиях. Фактически он выполнял обязанности личного водителя, а заработную плату на общую сумму более 200 тыс. грн. получал за счет государственного бюджета.
"В рамках производства Офис генерального прокурора направил в суд ходатайство о временном отстранении от должности президента Национальной академии аграрных наук Украины, которое Печерский районный суд города Киева удовлетворил. Кроме отстранения от должности, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения, возложив на подозреваемого ряд обязанностей, предусмотренных ст. 194 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Из-за мягкости избранной меры пресечения, сторона обвинения подала апелляционную жалобу, поскольку обоснованно считает, что существуют риски влияния подозреваемого на ход расследования.
Досудебное расследование продолжается.
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Була команда зверху - грати НАБУ ...
А зачепили НААН - то зовсім інше , хоча по буквах - подібне