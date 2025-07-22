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Отстранен от должности президент НААН, уличенный в махинациях с трудоустройством водителя. ФОТО

По ходатайству Офиса генерального прокурора президент Национальной академии аграрных наук Украины отстранен от должности. Он является подозреваемым в уголовном производстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

президент НААН

Как отмечается, ГБР осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению президента Национальной академии аграрных наук Украины в пособничестве в растрате бюджетных средств, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Как установлено в ходе расследования, президент НААН способствовал фиктивному трудоустройству личного водителя на формальные должности сразу в четырех подконтрольных государственных агропредприятиях. Фактически он выполнял обязанности личного водителя, а заработную плату на общую сумму более 200 тыс. грн. получал за счет государственного бюджета.

"В рамках производства Офис генерального прокурора направил в суд ходатайство о временном отстранении от должности президента Национальной академии аграрных наук Украины, которое Печерский районный суд города Киева удовлетворил. Кроме отстранения от должности, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения, возложив на подозреваемого ряд обязанностей, предусмотренных ст. 194 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР пришло с обысками к президенту Национальной академии аграрных наук (обновлено)

Из-за мягкости избранной меры пресечения, сторона обвинения подала апелляционную жалобу, поскольку обоснованно считает, что существуют риски влияния подозреваемого на ход расследования.

Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

НААН (20) Офис Генпрокурора (2545)


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Потужно, але смішно, враховуючи оборутки Чернишова, який не відсторонений, бо у нього дуже чесний і справедливий кум
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22.07.2025 09:37 Ответить
Відволікаючий маневр, але такий тупий шо капець!
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22.07.2025 09:44 Ответить
Так а Чернишова коли??
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22.07.2025 10:01 Ответить
Робота за сумісництвом в Україні - це виконання працівником, окрім основної роботи, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Сумісництво може бути внутрішнім (на тому ж підприємстві) або зовнішнім (на іншому підприємстві).
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22.07.2025 10:11 Ответить
ДБР трохи попуталось
Була команда зверху - грати НАБУ ...
А зачепили НААН - то зовсім інше , хоча по буквах - подібне
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22.07.2025 10:14 Ответить
Мешал дерибану земли или не делился
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22.07.2025 10:16 Ответить
 
 