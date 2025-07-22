Відсторонено від посади президента НААН, викритого на махінаціях із працевлаштуванням водія. ФОТО

За клопотанням Офісу генерального прокурора президента Національної академії аграрних наук України відсторонено від посади. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ДБР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою президента Національної академії аграрних наук України у пособництві в розтраті бюджетних коштів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України).

Як встановлено під час розслідування, президент НААН сприяв фіктивному працевлаштуванню особистого водія на формальні посади одразу до чотирьох підконтрольних державних агропідприємств. Фактично він виконував обовʼязки особистого водія, а заробітну плату на загальну суму понад 200 тис. грн. одержував за рахунок державного бюджету.

"У межах провадження Офіс генерального прокурора скерував до суду клопотання про тимчасове відсторонення від посади президента Національної академії аграрних наук України, яке Печерський районний суд міста Києва задовольнив. Окрім відсторонення від посади, суд частково задовольнив клопотання прокуратури щодо застосування запобіжного заходу, поклавши на підозрюваного низку обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України", - йдеться у повідомленні.

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Через м’якість обраного запобіжного заходу, сторона обвинувачення подала апеляційну скаргу, оскільки обґрунтовано вважає, що існують ризики впливу підозрюваного на хід розслідування.

Досудове розслідування триває.