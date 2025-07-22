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Новини Фото Відсторонення президента Національної академії аграрних наук
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Відсторонено від посади президента НААН, викритого на махінаціях із працевлаштуванням водія. ФОТО

За клопотанням Офісу генерального прокурора президента Національної академії аграрних наук України відсторонено від посади. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

президент НААН

Як зазначається, ДБР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою президента Національної академії аграрних наук України у пособництві в розтраті бюджетних коштів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України).

Як встановлено під час розслідування, президент НААН сприяв фіктивному працевлаштуванню особистого водія на формальні посади одразу до чотирьох підконтрольних державних агропідприємств. Фактично він виконував обовʼязки особистого водія, а заробітну плату на загальну суму понад 200 тис. грн. одержував за рахунок державного бюджету.

"У межах провадження Офіс генерального прокурора скерував до суду клопотання про тимчасове відсторонення від посади президента Національної академії аграрних наук України, яке Печерський районний суд міста Києва задовольнив. Окрім відсторонення від посади, суд частково задовольнив клопотання прокуратури щодо застосування запобіжного заходу, поклавши на підозрюваного низку обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР прийшло з обшуками до президента Національної академії аграрних наук (оновлено)

Через м’якість обраного запобіжного заходу, сторона обвинувачення подала апеляційну скаргу, оскільки обґрунтовано вважає, що існують ризики впливу підозрюваного на хід розслідування.

Досудове розслідування триває.

Автор: 

НААН (48) Офіс Генпрокурора (3339)


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Потужно, але смішно, враховуючи оборутки Чернишова, який не відсторонений, бо у нього дуже чесний і справедливий кум
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22.07.2025 09:37 Відповісти
Відволікаючий маневр, але такий тупий шо капець!
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22.07.2025 09:44 Відповісти
Так а Чернишова коли??
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22.07.2025 10:01 Відповісти
Робота за сумісництвом в Україні - це виконання працівником, окрім основної роботи, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Сумісництво може бути внутрішнім (на тому ж підприємстві) або зовнішнім (на іншому підприємстві).
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22.07.2025 10:11 Відповісти
ДБР трохи попуталось
Була команда зверху - грати НАБУ ...
А зачепили НААН - то зовсім інше , хоча по буквах - подібне
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22.07.2025 10:14 Відповісти
Мешал дерибану земли или не делился
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22.07.2025 10:16 Відповісти
 
 