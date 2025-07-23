Шахрайку, яка обікрала українців на понад 50 млн грн під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, екстрадували з ОАЕ, - Нацполіція. ФОТО

Нацполіція екстрадувала з ОАЕ організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн грн збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, фігурантка переховувалась за кордоном, проте за запитом української поліції її вдалося затримати та екстрадувати для подальшого слідства і притягнення до відповідальності.







Як працювала схема?

"Перебуваючи за кордоном, жінка разом зі спільниками організувала фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Від її дій постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які щиро прагнули допомогти українській армії. Замість дронів - фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи. Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень - це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій", - пояснили правоохоронці.

За даними Нацполіції, шахрайську схему викрили в лютому 2024 року слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України. У результаті, співучасників було затримано, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України).

Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі - привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про "поставку" текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було.

Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. У межах справи накладено арешт на майно: 6 авто, 3 квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень.

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Інші епізоди злочинної діяльності групи

Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи - під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи - фальшиві талони на пальне. Усі ці факти долучено до матеріалів провадження.

"Нині головна організаторка - під вартою. Екстрадицію проведено за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України у взаємодії з правоохоронними органами Об‘єднаних Арабських Еміратів. Їй інкримінують шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", - додали в Нацполіції.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.