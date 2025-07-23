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Новини Фото Фінансові шахрайства
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Шахрайку, яка обікрала українців на понад 50 млн грн під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, екстрадували з ОАЕ, - Нацполіція. ФОТО

Нацполіція екстрадувала з ОАЕ організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн грн збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, фігурантка переховувалась за кордоном, проте за запитом української поліції її вдалося затримати та екстрадувати для подальшого слідства і притягнення до відповідальності.

Шахрайка екстрадована з ОАЕ
Шахрайка екстрадована з ОАЕ
Шахрайка екстрадована з ОАЕ

Як працювала схема?

"Перебуваючи за кордоном, жінка разом зі спільниками організувала фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Від її дій постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які щиро прагнули допомогти українській армії. Замість дронів - фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи. Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень - це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій", - пояснили правоохоронці.

За даними Нацполіції, шахрайську схему викрили в лютому 2024 року слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України. У результаті, співучасників було затримано, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України).

Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі - привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про "поставку" текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було.

Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. У межах справи накладено арешт на майно: 6 авто, 3 квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень.

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Інші епізоди злочинної діяльності групи

Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи - під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи - фальшиві талони на пальне. Усі ці факти долучено до матеріалів провадження.

"Нині головна організаторка - під вартою. Екстрадицію проведено за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України у взаємодії з правоохоронними органами Об‘єднаних Арабських Еміратів. Їй інкримінують шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", - додали в Нацполіції.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

Автор: 

шахрайство (1135) ОАЕ (343) Нацполіція (15374) збір (347)


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Топ коментарі
+10
Мабуть цю шерепу екстрадували з ОАЕ щоб зробити послом в США.
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23.07.2025 11:41 Відповісти
+8
тварюка проклята!! Я майже не щодня донатю на різні прохання хлопців, а ця гидота жирує на гроші, на які б мали купувати дрони для захисту! ******* чортова!
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23.07.2025 11:52 Відповісти
+7
То шо, може і до притули доберуться? А там більше в десятки разів - один отой "супутник" на 600 лямів!
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23.07.2025 11:48 Відповісти
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Нігуя собі яка чумова - добре шо дістали
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23.07.2025 11:40 Відповісти
Мабуть цю шерепу екстрадували з ОАЕ щоб зробити послом в США.
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23.07.2025 11:41 Відповісти
приплате судді, то ще й медаль дадуть.
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23.07.2025 11:43 Відповісти
Викинути курву в пустелі з бутилкою пепсі хай погуляє по сахарі.
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23.07.2025 11:44 Відповісти
фото поліції, чи митного пункту, бо шахрайки, взагалі не видно.
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23.07.2025 11:46 Відповісти
То шо, може і до притули доберуться? А там більше в десятки разів - один отой "супутник" на 600 лямів!
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23.07.2025 11:48 Відповісти
Ні, Притулу не можна чіпати, Притула - частина системи. Бачите як він героїчно воює в тилу.
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23.07.2025 11:53 Відповісти
First

Сам пише сам відповідає.
Чудова комбінація.
пЄтухИ лахтинсько володінскі у вас там мозок вже поплавило від швабрування дуп?
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23.07.2025 12:39 Відповісти
Супутником Притули користується ГУР, про що ГУР офіційно кілька раз заявляли. Але дебіли вірять не ГУР, а всіляким ригівським бабалолкам типу льошика гончаренка.
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23.07.2025 12:44 Відповісти
тварюка проклята!! Я майже не щодня донатю на різні прохання хлопців, а ця гидота жирує на гроші, на які б мали купувати дрони для захисту! ******* чортова!
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23.07.2025 11:52 Відповісти
Ще б пєтушарія з арєстовичем екстрадувать...
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23.07.2025 11:53 Відповісти
при наявності "повернись живим", Притули, Стерненка, Соколової, Бутусова донатить хз куди? Не розумію
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23.07.2025 12:00 Відповісти
натырил денеги сразу в магаз Армани, Лора Пиано.
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23.07.2025 12:07 Відповісти
Бербзинская шоли. 🤣🤣🤣
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23.07.2025 12:09 Відповісти
Повернути гроші і показово розстріляти
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23.07.2025 12:14 Відповісти
Да що за хєрня, якійсь шалаві 50 млн. дали, а я 40 тис. на благоє дєло компенсації нестачі не можу
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23.07.2025 12:16 Відповісти
Якої ще "компенсації нестачі"? Що це таке? Тому й не можеш, що ніхто не розуміє, що це таке.
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23.07.2025 12:45 Відповісти
А чому ніколи не пишуть ім'я? "страна повинна знати своїх героїв" (с)
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23.07.2025 12:31 Відповісти
Может в асфальт суку закатать? Всё равно дороги латаем периодически, так её туда положить и катком сверху
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23.07.2025 12:32 Відповісти
 
 