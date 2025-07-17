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Новини Шахрайські схеми
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Тренерка танців з Черкас зібрала з батьків дітей понад 1 млн грн на змагання: гроші програла в казино

У Черкасах тренерка дитячого танцювального гуртка зібрала з вихованців понад 1 мільйон гривень для поїздки в Грузію на змагання, однак програла кошти у казино. Поліція проводить слідчі дії.

Про це розповіли постраждалі батьки місцевому виданню "18000", передає Цензор.НЕТ.

За словами батьків, нова керівниця очолила гурток восени 2024 року. А вже в лютому 2025 року діти виграли гран-прі на участь у конкурсі в грузинському Батумі.

Керівниця гуртка взяла на себе організацію поїздки й збирали з кожного учасника 550-600 євро. Кошти здавали з березня – і на картку, і готівкою. Так зібрали близько 1 мільйона 350 тисяч гривень.

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За словами постраждалої родини, на сайті організаторів змагань у Батумі йшлося, що турнір відбуватиметься протягом 10-17 липня. Втім, тренерка запевняла батьків, що дату змінили й перенесли на 20-27 липня.

"В останній тиждень, коли треба було побачити квитки, вона їх досі не показувала. Надіслала лише бронювання на автобус. Потім керівниця повідомила, що є проблема. Батьки приїхали до неї додому, де жінка зізналася, що гроші програла в казино", - розповіла постраждала жінка.

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Що говорять у Черкаській міській раді та школі?

У Черкаській міській раді заявили, що керівництво школи №20, де працювала тренерка з танців, жодного відношення до поїздки не має.

У Facebook-групі черкаської школи № 20 директорка Людмила Кіта пояснила, що поїздка була приватною, тож адміністрація навчального закладу не володіла інформацією щодо її організації та підготовки.

Також в школі повідомили, що тренерку звільнили ще 30 травня. 

"Події розслідуються правоохоронними органами, адміністрацією школи здійснюється сприяння в проведенні розслідування. Маємо сподівання, що винна особа буде притягнута до відповідальності, і збитки, нанесені батькам і дітям, будуть відшкодовані", - зазначила Кіта.

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У Черкасах тренерка дитячих танців програла в казино мільйон грн

Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна підтвердила "18000", що ця поїздка ніяк не стосувалася керівництва школи.

У коментарі виданню поліція зазначила, що відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Нині тривають слідчі дії.

Водночас за словами користувачки Threads, молодша сестра якої мала летіти в Грузію, справу намагаються "зам’яти".

"Батьки невимовно злі і без грошей. Заява в поліцію — написана. Пишу це, бо є враження, що школа хоче уникнути репутаційних ризиків. В особі директорки, яка заявляє, що тренерку звільнено ще 30-го травня 2025, але чому тоді ця особа продовжувала вести заняття ще два місяці літа?", - повідомила жінка.

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У Черкасах тренерка дитячих танців програла в казино мільйон грн

Автор: 

казино (227) шахрайство (1133) Черкаси (571)


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Топ коментарі
+7
А дрони нема за що купувати…
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17.07.2025 19:48 Відповісти
+6
Танцуют все! (с). Какая находчивая...
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17.07.2025 19:53 Відповісти
+6
Слідчим розкаже про Ліпецьку фабрику, і дістане амністію, та почесну грамоту з підписом Зєлєнского.
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17.07.2025 20:01 Відповісти
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17.07.2025 19:46 Відповісти
А дрони нема за що купувати…
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17.07.2025 19:48 Відповісти
Ігроманія - зло ! Краще б вже на салони краси витратила ...
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17.07.2025 19:49 Відповісти
Це які в неї губяри були б!?
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17.07.2025 20:22 Відповісти
Ну казіно заплатить податку 40% тож не вся сума втрачена
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17.07.2025 19:50 Відповісти
Танцуют все! (с). Какая находчивая...
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17.07.2025 19:53 Відповісти
скотина
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17.07.2025 19:55 Відповісти
у нас есть казино??
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17.07.2025 19:56 Відповісти
чяс тренерок, кловунів, бровістік і тамадів.
їхній "чес" - такі чяси...
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17.07.2025 19:57 Відповісти
Це так по українськи. (
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17.07.2025 19:57 Відповісти
не бреши !
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17.07.2025 20:11 Відповісти
Щож не бреши як вам цілу статтю про це написали,про мородерство тих хто дорвався до владного корита чи посади вам теж треба розповісти,чи самі все бачите?
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17.07.2025 20:21 Відповісти
А чи багато при владі тих , хто вважає себе українцем ? Запитання риторичне ...
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17.07.2025 20:24 Відповісти
***** кончена.
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17.07.2025 19:58 Відповісти
Удача обійшла, танцюристку стороною,,,, а поважним батькам, та їхнім чарівним діткам, потрібно бути акуратнішими, у виборі тренерів,)
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17.07.2025 19:59 Відповісти
Довіряй і розстріляй.
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17.07.2025 20:01 Відповісти
Слідчим розкаже про Ліпецьку фабрику, і дістане амністію, та почесну грамоту з підписом Зєлєнского.
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17.07.2025 20:01 Відповісти
Та її за цей лям будуть на шматки катувати 🤣
Або до тюрми на 15 років
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17.07.2025 20:01 Відповісти
Та ну- спортсменка ведь, хоть и не первой свежести. Отдаст персональными тренировками с родителями.
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17.07.2025 20:07 Відповісти
Знаю тут одного яий всі гроші з карточки програв. Після того жінка ножницями порізала карточку на кусочки і заборонила йому мати карточку. В магазах платить налічкою, гроші жінка видає і каже що карточки більше не хоче, і що добре що жінка його не вигнала з дому.
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17.07.2025 20:03 Відповісти
Для когось всі гроші - то 15 тисяч гривень, а для когось і 250 тисяч.
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17.07.2025 20:18 Відповісти
Той знайомий гравець казав що програв піврічну получку, 38 тис єврів. Працював на нафтовфй полатормі в океані коло узережжя Африки, не знаю де точно, нормально заробляв. Тепер не працює, інвалід з діабетом.
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17.07.2025 20:25 Відповісти
Некисло полиняв - 1 млн. 843 тис. гривень. Тепер буде одні каші їсти.
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17.07.2025 20:28 Відповісти
Не знаю що він їсть. Взяв його в магаз трохи віддалений то в магазі крав цукерки і їв, казав що в кому впаде якщо цукерок не зїсть, Я після того його більше не брав щоб не мати з ним клопотів.
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17.07.2025 20:31 Відповісти
Так і є. Якщо цукор критично низький, треба швидкі вуглеводи - цукерки, солодкі напої.
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17.07.2025 20:37 Відповісти
Я не знаю, не лікар, але більше його нікуди не возив і не повезу. Хай на автобусі їздить з цукерками в кишені..
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17.07.2025 20:40 Відповісти
Всі діабетики мають при собі щось солодке. Вони вже знають, коли гіпоглікемічна кома починається.
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17.07.2025 20:44 Відповісти
Это удивительно просто насколько игромания настоящая наркомания и насколько она калечит людей вокруг и самого игромана.
Мне лично непонятно какой смысл рисковать деньгами если заранее знаешь что шансы не в твою пользу.
Ведь вроде и дурак знает что в казино и этих одноруких бандитах выигрывают только казино и их владельцы.
Если уж зачесалось, то сыграйте в орех и решку с соседом или сколько орков забараняь в какой-то день, типа больше или меньше. Хотя бы деньги не пойдут неизвестно кому в карман
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17.07.2025 20:03 Відповісти
Думала виграти мішок бабла, але щось пішло не так. ) Невже важко зрозуміти, що казино існує не для того, щоб роздавати гроші.
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17.07.2025 20:03 Відповісти
ділов то, пошлють послицею в грузію )
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17.07.2025 20:04 Відповісти
в Австрію.
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17.07.2025 20:12 Відповісти
Сомільє програв 1.5 млн а вона шо лиса?
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17.07.2025 20:18 Відповісти
Готовий, кандидат в депутати від Слуг зеленського...
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17.07.2025 20:20 Відповісти
Учитесь жить красиво, Киса!
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17.07.2025 20:23 Відповісти
Молодець!) Знає в якій країні живе.
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17.07.2025 20:28 Відповісти
а за що її звільнили 30 травня? от брехуни. і міжнародні змагання без адміністрації? оце крінж!
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17.07.2025 20:29 Відповісти
"Танцюристкам" 13-ть рочків..на тобі 600 ойро на забажанки...І таких зібралося ціле стадо..лохів..Хтось повинен їх був стригти...Бл**іщі! Мало в Черкаси прилітає? На дрони-перехоплювачі-ні копійчини..."Ми хатьели празника- танцюйють все!" А падруге просто нЕфартануло..
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17.07.2025 20:31 Відповісти
на панелі відпрацює і поверне .
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17.07.2025 20:44 Відповісти
Треба було ставити на сім червоне.
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17.07.2025 20:48 Відповісти
 
 