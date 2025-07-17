Тренерка танців з Черкас зібрала з батьків дітей понад 1 млн грн на змагання: гроші програла в казино

У Черкасах тренерка дитячого танцювального гуртка зібрала з вихованців понад 1 мільйон гривень для поїздки в Грузію на змагання, однак програла кошти у казино. Поліція проводить слідчі дії.

Про це розповіли постраждалі батьки місцевому виданню "18000", передає Цензор.НЕТ.

За словами батьків, нова керівниця очолила гурток восени 2024 року. А вже в лютому 2025 року діти виграли гран-прі на участь у конкурсі в грузинському Батумі.

Керівниця гуртка взяла на себе організацію поїздки й збирали з кожного учасника 550-600 євро. Кошти здавали з березня – і на картку, і готівкою. Так зібрали близько 1 мільйона 350 тисяч гривень.

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За словами постраждалої родини, на сайті організаторів змагань у Батумі йшлося, що турнір відбуватиметься протягом 10-17 липня. Втім, тренерка запевняла батьків, що дату змінили й перенесли на 20-27 липня.

"В останній тиждень, коли треба було побачити квитки, вона їх досі не показувала. Надіслала лише бронювання на автобус. Потім керівниця повідомила, що є проблема. Батьки приїхали до неї додому, де жінка зізналася, що гроші програла в казино", - розповіла постраждала жінка.

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Що говорять у Черкаській міській раді та школі?

У Черкаській міській раді заявили, що керівництво школи №20, де працювала тренерка з танців, жодного відношення до поїздки не має.

У Facebook-групі черкаської школи № 20 директорка Людмила Кіта пояснила, що поїздка була приватною, тож адміністрація навчального закладу не володіла інформацією щодо її організації та підготовки.

Також в школі повідомили, що тренерку звільнили ще 30 травня.

"Події розслідуються правоохоронними органами, адміністрацією школи здійснюється сприяння в проведенні розслідування. Маємо сподівання, що винна особа буде притягнута до відповідальності, і збитки, нанесені батькам і дітям, будуть відшкодовані", - зазначила Кіта.

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Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна підтвердила "18000", що ця поїздка ніяк не стосувалася керівництва школи.

У коментарі виданню поліція зазначила, що відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Нині тривають слідчі дії.

Водночас за словами користувачки Threads, молодша сестра якої мала летіти в Грузію, справу намагаються "зам’яти".

"Батьки невимовно злі і без грошей. Заява в поліцію — написана. Пишу це, бо є враження, що школа хоче уникнути репутаційних ризиків. В особі директорки, яка заявляє, що тренерку звільнено ще 30-го травня 2025, але чому тоді ця особа продовжувала вести заняття ще два місяці літа?", - повідомила жінка.

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