Тренер по танцам из Черкасс собрала с родителей детей более 1 млн грн на соревнования: деньги проиграла в казино

В Черкассах тренер детского танцевального кружка собрала с воспитанников более 1 миллиона гривен для поездки в Грузию на соревнования, однако проиграла средства в казино. Полиция проводит следственные действия.

Об этом рассказали пострадавшие родители местному изданию "18000", передает Цензор.НЕТ.

По словам родителей, новая руководительница возглавила кружок осенью 2024 года. А уже в феврале 2025 года дети выиграли гран-при на участие в конкурсе в грузинском Батуми.

Руководительница кружка взяла на себя организацию поездки и собирали с каждого участника 550-600 евро. Средства сдавали с марта - и на карточку, и наличными. Так собрали около 1 миллиона 350 тысяч гривен.

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По словам пострадавшей семьи, на сайте организаторов соревнований в Батуми говорилось, что турнир будет проходить в течение 10-17 июля. Впрочем, тренер уверяла родителей, что дату изменили и перенесли на 20-27 июля.

"В последнюю неделю, когда надо было увидеть билеты, она их до сих пор не показывала. Прислала только бронирование на автобус. Затем руководительница сообщила, что есть проблема. Родители приехали к ней домой, где женщина призналась, что деньги проиграла в казино", - рассказала пострадавшая женщина.

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Что говорят в Черкасском городском совете и школе?

В Черкасском городском совете заявили, что руководство школы №20, где работала тренер по танцам, никакого отношения к поездке не имеет.

В Facebook-группе черкасской школы №20 директор Людмила Кита объяснила, что поездка была частной, поэтому администрация учебного заведения не владела информацией о ее организации и подготовке.

Также в школе сообщили, что тренера уволили еще 30 мая.

"События расследуются правоохранительными органами, администрацией школы осуществляется содействие в проведении расследования. Есть надежда, что виновное лицо будет привлечено к ответственности, и убытки, нанесенные родителям и детям, будут возмещены", - отметила Кита.

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Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина подтвердила "18000", что эта поездка никак не касалась руководства школы.

В комментарии изданию полиция отметила, что сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас продолжаются следственные действия.

В то же время по словам пользовательницы Threads, младшая сестра которой должна была лететь в Грузию, дело пытаются "замять".

"Родители очень злые и без денег. Заявление в полицию написано. Пишу это, потому что есть впечатление, что школа хочет избежать репутационных рисков. В лице директора, которая заявляет, что тренер уволена еще 30 мая 2025, но почему тогда это лицо продолжало вести занятия еще два месяца лета?" - сообщила женщина.

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