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Тренер по танцам из Черкасс собрала с родителей детей более 1 млн грн на соревнования: деньги проиграла в казино

В Черкассах тренер детского танцевального кружка собрала с воспитанников более 1 миллиона гривен для поездки в Грузию на соревнования, однако проиграла средства в казино. Полиция проводит следственные действия.

Об этом рассказали пострадавшие родители местному изданию "18000", передает Цензор.НЕТ.

По словам родителей, новая руководительница возглавила кружок осенью 2024 года. А уже в феврале 2025 года дети выиграли гран-при на участие в конкурсе в грузинском Батуми.

Руководительница кружка взяла на себя организацию поездки и собирали с каждого участника 550-600 евро. Средства сдавали с марта - и на карточку, и наличными. Так собрали около 1 миллиона 350 тысяч гривен.

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По словам пострадавшей семьи, на сайте организаторов соревнований в Батуми говорилось, что турнир будет проходить в течение 10-17 июля. Впрочем, тренер уверяла родителей, что дату изменили и перенесли на 20-27 июля.

"В последнюю неделю, когда надо было увидеть билеты, она их до сих пор не показывала. Прислала только бронирование на автобус. Затем руководительница сообщила, что есть проблема. Родители приехали к ней домой, где женщина призналась, что деньги проиграла в казино", - рассказала пострадавшая женщина.

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Что говорят в Черкасском городском совете и школе?

В Черкасском городском совете заявили, что руководство школы №20, где работала тренер по танцам, никакого отношения к поездке не имеет.

В Facebook-группе черкасской школы №20 директор Людмила Кита объяснила, что поездка была частной, поэтому администрация учебного заведения не владела информацией о ее организации и подготовке.

Также в школе сообщили, что тренера уволили еще 30 мая.

"События расследуются правоохранительными органами, администрацией школы осуществляется содействие в проведении расследования. Есть надежда, что виновное лицо будет привлечено к ответственности, и убытки, нанесенные родителям и детям, будут возмещены", - отметила Кита.

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В Черкассах тренер детских танцев проиграла в казино миллион грн

Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина подтвердила "18000", что эта поездка никак не касалась руководства школы.

В комментарии изданию полиция отметила, что сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас продолжаются следственные действия.

В то же время по словам пользовательницы Threads, младшая сестра которой должна была лететь в Грузию, дело пытаются "замять".

"Родители очень злые и без денег. Заявление в полицию написано. Пишу это, потому что есть впечатление, что школа хочет избежать репутационных рисков. В лице директора, которая заявляет, что тренер уволена еще 30 мая 2025, но почему тогда это лицо продолжало вести занятия еще два месяца лета?" - сообщила женщина.

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В Черкассах тренер детских танцев проиграла в казино миллион грн

Автор: 

казино (139) мошенничество (1263) Черкассы (857)


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Топ комментарии
+18
А дрони нема за що купувати…
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17.07.2025 19:48 Ответить
+12
чяс тренерок, кловунів, бровістік і тамадів.
їхній "чес" - такі чяси...
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17.07.2025 19:57 Ответить
+10
Танцуют все! (с). Какая находчивая...
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17.07.2025 19:53 Ответить
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17.07.2025 19:46 Ответить
А дрони нема за що купувати…
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17.07.2025 19:48 Ответить
Дурбецало, до чого тут дрони? Хто їх мав купляти, діти, батьки чи тренера?
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17.07.2025 21:41 Ответить
О, ще один геній сонцесяйний на обрії ЦЕНЗОРА запалився!

Пояснюю, до чого:

1. Гроші явно не останні. Ні в батьків, ні в тренерихи.

2. Спортивна поїздка в Грузію на змагання - щирий ідіотизм. Бо тим дітям треба їхати автобусом кудись до Варшави або до Кракова (з кількагодинним стоянням на кордоні), а потім іще летіти. Усе це дуже невигідно за співвідношенням ціна/якість. Зрештою, одного погляду на мапу вистачить… Тобто гроші в них ще й зайві.

3. Мало не щодня приходять повідомлення про атаки на різні українські міста, де гинуть діти. Хочеш добра своїй дитині - допоможи військові, яке для тебе робить можливим заробляти зайві гроші та розпещувати свою дитину. А на танці-манці час і нагода ще будуть.
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17.07.2025 21:53 Ответить
Ігроманія - зло ! Краще б вже на салони краси витратила ...
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17.07.2025 19:49 Ответить
Це які в неї губяри були б!?
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17.07.2025 20:22 Ответить
А ви думаєте що тренерка з танців ходить з обвислими щоками та животом, тому потребує послуг салону краси?
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17.07.2025 21:20 Ответить
Ну казіно заплатить податку 40% тож не вся сума втрачена
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17.07.2025 19:50 Ответить
а может то было "нелегальное" казино. надоть ей таперича искать министра хФедорова, чтобы деньги вернуть. может заодно стать замминистра по казино - опыт есть.
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17.07.2025 21:14 Ответить
Танцуют все! (с). Какая находчивая...
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17.07.2025 19:53 Ответить
скотина
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17.07.2025 19:55 Ответить
у нас есть казино??
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17.07.2025 19:56 Ответить
чяс тренерок, кловунів, бровістік і тамадів.
їхній "чес" - такі чяси...
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17.07.2025 19:57 Ответить
Сомєльє ще. Теж програв більше ляма вчора. Чи не разом грали, бува?
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17.07.2025 21:21 Ответить
Це так по українськи. (
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17.07.2025 19:57 Ответить
не бреши !
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17.07.2025 20:11 Ответить
Щож не бреши як вам цілу статтю про це написали,про мородерство тих хто дорвався до владного корита чи посади вам теж треба розповісти,чи самі все бачите?
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17.07.2025 20:21 Ответить
А чи багато при владі тих , хто вважає себе українцем ? Запитання риторичне ...
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17.07.2025 20:24 Ответить
***** кончена.
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17.07.2025 19:58 Ответить
Удача обійшла, танцюристку стороною,,,, а поважним батькам, та їхнім чарівним діткам, потрібно бути акуратнішими, у виборі тренерів,)
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17.07.2025 19:59 Ответить
Довіряй і розстріляй.
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17.07.2025 20:01 Ответить
Слідчим розкаже про Ліпецьку фабрику, і дістане амністію, та почесну грамоту з підписом Зєлєнского.
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17.07.2025 20:01 Ответить
Та її за цей лям будуть на шматки катувати 🤣
Або до тюрми на 15 років
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17.07.2025 20:01 Ответить
Та ну- спортсменка ведь, хоть и не первой свежести. Отдаст персональными тренировками с родителями.
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17.07.2025 20:07 Ответить
Знаю тут одного яий всі гроші з карточки програв. Після того жінка ножницями порізала карточку на кусочки і заборонила йому мати карточку. В магазах платить налічкою, гроші жінка видає і каже що карточки більше не хоче, і що добре що жінка його не вигнала з дому.
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17.07.2025 20:03 Ответить
Для когось всі гроші - то 15 тисяч гривень, а для когось і 250 тисяч.
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17.07.2025 20:18 Ответить
Той знайомий гравець казав що програв піврічну получку, 38 тис єврів. Працював на нафтовфй полатормі в океані коло узережжя Африки, не знаю де точно, нормально заробляв. Тепер не працює, інвалід з діабетом.
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17.07.2025 20:25 Ответить
Некисло полиняв - 1 млн. 843 тис. гривень. Тепер буде одні каші їсти.
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17.07.2025 20:28 Ответить
Не знаю що він їсть. Взяв його в магаз трохи віддалений то в магазі крав цукерки і їв, казав що в кому впаде якщо цукерок не зїсть, Я після того його більше не брав щоб не мати з ним клопотів.
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17.07.2025 20:31 Ответить
Так і є. Якщо цукор критично низький, треба швидкі вуглеводи - цукерки, солодкі напої.
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17.07.2025 20:37 Ответить
Я не знаю, не лікар, але більше його нікуди не возив і не повезу. Хай на автобусі їздить з цукерками в кишені..
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17.07.2025 20:40 Ответить
Всі діабетики мають при собі щось солодке. Вони вже знають, коли гіпоглікемічна кома починається.
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17.07.2025 20:44 Ответить
+++
Такая и убить могла.
Порезать банковскую карту ножницами. Это же какую силищу иметь надо. Даже если это ножницы по металлу
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17.07.2025 21:42 Ответить
Это удивительно просто насколько игромания настоящая наркомания и насколько она калечит людей вокруг и самого игромана.
Мне лично непонятно какой смысл рисковать деньгами если заранее знаешь что шансы не в твою пользу.
Ведь вроде и дурак знает что в казино и этих одноруких бандитах выигрывают только казино и их владельцы.
Если уж зачесалось, то сыграйте в орех и решку с соседом или сколько орков забараняь в какой-то день, типа больше или меньше. Хотя бы деньги не пойдут неизвестно кому в карман
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17.07.2025 20:03 Ответить
Думала виграти мішок бабла, але щось пішло не так. ) Невже важко зрозуміти, що казино існує не для того, щоб роздавати гроші.
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17.07.2025 20:03 Ответить
ділов то, пошлють послицею в грузію )
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17.07.2025 20:04 Ответить
в Австрію.
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17.07.2025 20:12 Ответить
Сомільє програв 1.5 млн а вона шо лиса?
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17.07.2025 20:18 Ответить
сомельє програв 1,7 млн
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17.07.2025 21:04 Ответить
Дико звиняюсь! - 200 тис теж гроші
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17.07.2025 21:06 Ответить
Звісно, це 526 пляшок андалуського хересу Pepe fino.
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17.07.2025 21:23 Ответить
або сто пляшок купажованого ігристого з рейтінгом 93 з кращих ділянок Шампані.
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17.07.2025 21:31 Ответить
або 50 пляшок кращого червоного з рейтінгом 98 з гірських ланів Провансу мікрозони Шатонюф дю Пап.
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17.07.2025 21:34 Ответить
Тобто на 200 штук можна рік гужбанити по элітних виноробнях.
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17.07.2025 21:37 Ответить
Готовий, кандидат в депутати від Слуг зеленського...
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17.07.2025 20:20 Ответить
замминистра - минимум
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17.07.2025 21:13 Ответить
Учитесь жить красиво, Киса!
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17.07.2025 20:23 Ответить
Молодець!) Знає в якій країні живе.
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17.07.2025 20:28 Ответить
а за що її звільнили 30 травня? от брехуни. і міжнародні змагання без адміністрації? оце крінж!
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17.07.2025 20:29 Ответить
"Танцюристкам" 13-ть рочків..на тобі 600 ойро на забажанки...І таких зібралося ціле стадо..лохів..Хтось повинен їх був стригти...Бл**іщі! Мало в Черкаси прилітає? На дрони-перехоплювачі-ні копійчини..."Ми хатьели празника- танцюйють все!" А падруге просто нЕфартануло..
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17.07.2025 20:31 Ответить
на панелі відпрацює і поверне .
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17.07.2025 20:44 Ответить
Треба було ставити на сім червоне.
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17.07.2025 20:48 Ответить
ЗеЛєновский централ - члєнограєвський!
Хотелкі танцювать - кончазасповські!
лежить на серці - казино...
хотєлки танцювать - хєром граючи
Ото б було кіно, приклад маючи..
Но, нє ачько пішло в халепу
а к одиннадцяти туз!
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17.07.2025 21:15 Ответить
Це ж по скільки батьки збирали? По 100 тис?
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17.07.2025 21:42 Ответить
В статті ж написано - по 600 євро.
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17.07.2025 21:49 Ответить
Неабиякі підприємницькі здібності у дєвачкі; далєко пайдьот.
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17.07.2025 22:24 Ответить
 
 