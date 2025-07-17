Тренер по танцам из Черкасс собрала с родителей детей более 1 млн грн на соревнования: деньги проиграла в казино
В Черкассах тренер детского танцевального кружка собрала с воспитанников более 1 миллиона гривен для поездки в Грузию на соревнования, однако проиграла средства в казино. Полиция проводит следственные действия.
Об этом рассказали пострадавшие родители местному изданию "18000", передает Цензор.НЕТ.
По словам родителей, новая руководительница возглавила кружок осенью 2024 года. А уже в феврале 2025 года дети выиграли гран-при на участие в конкурсе в грузинском Батуми.
Руководительница кружка взяла на себя организацию поездки и собирали с каждого участника 550-600 евро. Средства сдавали с марта - и на карточку, и наличными. Так собрали около 1 миллиона 350 тысяч гривен.
По словам пострадавшей семьи, на сайте организаторов соревнований в Батуми говорилось, что турнир будет проходить в течение 10-17 июля. Впрочем, тренер уверяла родителей, что дату изменили и перенесли на 20-27 июля.
"В последнюю неделю, когда надо было увидеть билеты, она их до сих пор не показывала. Прислала только бронирование на автобус. Затем руководительница сообщила, что есть проблема. Родители приехали к ней домой, где женщина призналась, что деньги проиграла в казино", - рассказала пострадавшая женщина.
Что говорят в Черкасском городском совете и школе?
В Черкасском городском совете заявили, что руководство школы №20, где работала тренер по танцам, никакого отношения к поездке не имеет.
В Facebook-группе черкасской школы №20 директор Людмила Кита объяснила, что поездка была частной, поэтому администрация учебного заведения не владела информацией о ее организации и подготовке.
Также в школе сообщили, что тренера уволили еще 30 мая.
"События расследуются правоохранительными органами, администрацией школы осуществляется содействие в проведении расследования. Есть надежда, что виновное лицо будет привлечено к ответственности, и убытки, нанесенные родителям и детям, будут возмещены", - отметила Кита.
Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина подтвердила "18000", что эта поездка никак не касалась руководства школы.
В комментарии изданию полиция отметила, что сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас продолжаются следственные действия.
В то же время по словам пользовательницы Threads, младшая сестра которой должна была лететь в Грузию, дело пытаются "замять".
"Родители очень злые и без денег. Заявление в полицию написано. Пишу это, потому что есть впечатление, что школа хочет избежать репутационных рисков. В лице директора, которая заявляет, что тренер уволена еще 30 мая 2025, но почему тогда это лицо продолжало вести занятия еще два месяца лета?" - сообщила женщина.
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Пояснюю, до чого:
1. Гроші явно не останні. Ні в батьків, ні в тренерихи.
2. Спортивна поїздка в Грузію на змагання - щирий ідіотизм. Бо тим дітям треба їхати автобусом кудись до Варшави або до Кракова (з кількагодинним стоянням на кордоні), а потім іще летіти. Усе це дуже невигідно за співвідношенням ціна/якість. Зрештою, одного погляду на мапу вистачить… Тобто гроші в них ще й зайві.
3. Мало не щодня приходять повідомлення про атаки на різні українські міста, де гинуть діти. Хочеш добра своїй дитині - допоможи військові, яке для тебе робить можливим заробляти зайві гроші та розпещувати свою дитину. А на танці-манці час і нагода ще будуть.
їхній "чес" - такі чяси...
Або до тюрми на 15 років
Такая и убить могла.
Порезать банковскую карту ножницами. Это же какую силищу иметь надо. Даже если это ножницы по металлу
Мне лично непонятно какой смысл рисковать деньгами если заранее знаешь что шансы не в твою пользу.
Ведь вроде и дурак знает что в казино и этих одноруких бандитах выигрывают только казино и их владельцы.
Если уж зачесалось, то сыграйте в орех и решку с соседом или сколько орков забараняь в какой-то день, типа больше или меньше. Хотя бы деньги не пойдут неизвестно кому в карман
Хотелкі танцювать - кончазасповські!
лежить на серці - казино...
хотєлки танцювать - хєром граючи
Ото б було кіно, приклад маючи..
Но, нє ачько пішло в халепу
а к одиннадцяти туз!