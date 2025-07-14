Портреты Путина, благодарности от ФСБ, символика РФ: в Киеве ликвидирована масштабная сеть мошеннических call-центров. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве проведена масштабная операция, в результате которой прекращена работа call-центров, специализировавшихся на мошенничестве в сфере финансовых услуг. Состоялось 15 обысков.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что в Киеве действует группа лиц, которые с целью завладения денежных средств граждан, организовывала так называемые call-центры, которые предлагали инвестировать деньги в криптовалюту или выгодную торговлю на фондовых биржах, а также заработки на криптовалютных платформах.

Операторы, представляясь работниками банковских учреждений, инвестиционных и телекоммуникационных компаний, получали конфиденциальные данные граждан, доступ к личным кабинетам и их средствам.

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В рамках расследования уголовных производств о мошенническом завладении средствами граждан, прокуроры провели 15 обысков по местам деятельности мошеннических "call-центров" на территории города Киева.

Отмечается, что во время обысков изъята компьютерная техника (более 300 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, стартовые пакеты, различные поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.





Также в кабинетах офисов, где размещались "call-центры", нашли символику страны-агрессора России, портреты диктатора Путина, а также благодарности от ФСБ РФ, бланки российских документов, происхождение которых устанавливается.

Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконного call-центра.

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