Портреты Путина, благодарности от ФСБ, символика РФ: в Киеве ликвидирована масштабная сеть мошеннических call-центров. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве проведена масштабная операция, в результате которой прекращена работа call-центров, специализировавшихся на мошенничестве в сфере финансовых услуг. Состоялось 15 обысков.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что в Киеве действует группа лиц, которые с целью завладения денежных средств граждан, организовывала так называемые call-центры, которые предлагали инвестировать деньги в криптовалюту или выгодную торговлю на фондовых биржах, а также заработки на криптовалютных платформах.
Операторы, представляясь работниками банковских учреждений, инвестиционных и телекоммуникационных компаний, получали конфиденциальные данные граждан, доступ к личным кабинетам и их средствам.
В рамках расследования уголовных производств о мошенническом завладении средствами граждан, прокуроры провели 15 обысков по местам деятельности мошеннических "call-центров" на территории города Киева.
Отмечается, что во время обысков изъята компьютерная техника (более 300 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, стартовые пакеты, различные поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.
Также в кабинетах офисов, где размещались "call-центры", нашли символику страны-агрессора России, портреты диктатора Путина, а также благодарности от ФСБ РФ, бланки российских документов, происхождение которых устанавливается.
Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконного call-центра.
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Рузвельт відповідав - ворога треба знати в лице.
А нікого не бентежить найсвіжіші "постановлєнія", грамота майору фсб і патрєт ***** на стіні у центрі Києва? Вони оббирали і москальню і українців без сентиментів. А ще працювали на фсб рашки. З купи молодих скотиняк-співробітників ніхто не здав майора Клімова! Не пройде тут,- я невинний, я нічого не знала, " он сам ко мнє прішол"! Тут точно, гроші ***** не пахнуть. Тут треба садити усіх. Надовго. З конфіскацією. А майор і верхівка знають багато. Треба добряче пи*дити і витягувати інфу.