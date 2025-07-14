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Портреты Путина, благодарности от ФСБ, символика РФ: в Киеве ликвидирована масштабная сеть мошеннических call-центров. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве проведена масштабная операция, в результате которой прекращена работа call-центров, специализировавшихся на мошенничестве в сфере финансовых услуг. Состоялось 15 обысков.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что в Киеве действует группа лиц, которые с целью завладения денежных средств граждан, организовывала так называемые call-центры, которые предлагали инвестировать деньги в криптовалюту или выгодную торговлю на фондовых биржах, а также заработки на криптовалютных платформах.

Операторы, представляясь работниками банковских учреждений, инвестиционных и телекоммуникационных компаний, получали конфиденциальные данные граждан, доступ к личным кабинетам и их средствам.

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В Киеве прекращена работа мошеннических колл-центров
В Киеве прекращена работа мошеннических колл-центров

В рамках расследования уголовных производств о мошенническом завладении средствами граждан, прокуроры провели 15 обысков по местам деятельности мошеннических "call-центров" на территории города Киева.

Отмечается, что во время обысков изъята компьютерная техника (более 300 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, стартовые пакеты, различные поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

В Киеве прекращена работа мошеннических колл-центров
В Киеве прекращена работа мошеннических колл-центров

Также в кабинетах офисов, где размещались "call-центры", нашли символику страны-агрессора России, портреты диктатора Путина, а также благодарности от ФСБ РФ, бланки российских документов, происхождение которых устанавливается.

Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконного call-центра.

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В Киеве прекращена работа мошеннических колл-центров
В Киеве прекращена работа мошеннических колл-центров
В Киеве прекращена работа мошеннических колл-центров
В Киеве прекращена работа мошеннических колл-центров
В Киеве прекращена работа мошеннических колл-центров
В Киеве прекращена работа мошеннических колл-центров

Автор: 

Киев (25867) мошенничество (1260) Офис Генпрокурора (2532)


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Топ комментарии
+26
Як я розумію, вони територію кацапстану опрацьовували?
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14.07.2025 22:18 Ответить
+26
Розводили москалів. Але наші доблесні прокурори вирішили це знищити. Завтра комусь за це генерала дадуть. А то що з тюрем шахраї звонять і розводять українців ,то це пох_й прокурорам і СБУ і мусорам!!!!
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14.07.2025 22:24 Ответить
+23
Думаю,ці чуваки видурювали гроші у кацапів...
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14.07.2025 22:21 Ответить
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Що це за брєд?
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14.07.2025 22:17 Ответить
Влада в нас така..Антимайданівська..На вулиці з нашим прапором а дома зі своїм..
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14.07.2025 22:25 Ответить
Там візитки Яроша не знайшли? ***** їм портрет ***** на стіні? Може вони на тому фоні якесь ********* для русні знімали? Типу декорації? Ну це просто жесть який брєд
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14.07.2025 22:29 Ответить
У Рузвельта в овальному кабінеті за кріслом на етажерці стояла повна збірка всіх томів леніна.
Рузвельт відповідав - ворога треба знати в лице.
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14.07.2025 23:58 Ответить
Як я розумію, вони територію кацапстану опрацьовували?
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14.07.2025 22:18 Ответить
Це бутафорія для відеодзвінків. Видно ж що вони порожні.
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14.07.2025 22:57 Ответить
Ого. Там на постанові від фсб дата 12 липня. Це ж буквально позавчора.
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14.07.2025 22:19 Ответить
Тож реквізит...
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14.07.2025 22:38 Ответить
Думаю,ці чуваки видурювали гроші у кацапів...
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14.07.2025 22:21 Ответить
Тому їх і взяли. Бо наших таких шахраїв кришує СБУ та МВС, коли Бужанський дуже зайнятий.
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14.07.2025 22:30 Ответить
Сорян. Тищенко.
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14.07.2025 22:32 Ответить
Позавчора біля Дніпра аналогічну контору накрили.
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14.07.2025 23:23 Ответить
...ага, робили як загадали, та й віднесуть пакетик туди-куди, якщо скажуть... такі собі хитровиї...і. Та й надуться ті, хто ферштейн..
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14.07.2025 22:54 Ответить
Ти вже видно відносив що так у курсі що до чого
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15.07.2025 00:07 Ответить
Розводили москалів. Але наші доблесні прокурори вирішили це знищити. Завтра комусь за це генерала дадуть. А то що з тюрем шахраї звонять і розводять українців ,то це пох_й прокурорам і СБУ і мусорам!!!!
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14.07.2025 22:24 Ответить
Ну що тут не зрозуміло? Той колцентр працював під дахом ментів або сбу, але деяка така контора має свій термін придатності. Адже хтось зробив показну громку справу з цього, "заробив" собі бонус.
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14.07.2025 23:46 Ответить
керівництво - посадити, а телефоністки хай працюють по рашці.
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14.07.2025 22:24 Ответить
Так це, не оті, катлєти-тищенка з ВРУ, колл-центри??
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14.07.2025 22:26 Ответить
Це їх конкуренти.
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14.07.2025 22:31 Ответить
Не зрозуміла, видурювали гроші в українців чи руских виродків ?
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14.07.2025 22:27 Ответить
Схоже, що у орків
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14.07.2025 22:30 Ответить
Сподіваємось що в москалів. Хоча знаючи менталітет золотого спермофонду, не здивуємось що і в українців.
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14.07.2025 22:52 Ответить
тіщєнко встиг зїбатись?
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14.07.2025 22:28 Ответить
Смаленим (виборами) запахло - вирішили ворушитися!!! Перестановка ліжок у борделі!!!
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14.07.2025 22:29 Ответить
ШО. ЗА. БРЄД.
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14.07.2025 22:32 Ответить
Якісь казки для дурників .
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14.07.2025 22:34 Ответить
Секта свідетєлей путіна.
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14.07.2025 22:34 Ответить
Якась маячня.Звісно кол центри є.Раніше наче не знали. В нас же навіть кіберполіція є,але вона за голими дівчатами слідкує.
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14.07.2025 22:35 Ответить
та дроче
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15.07.2025 00:04 Ответить
Той кабінет з російською символікою зроблений для відеозвінків. Колл центр працював по Росії.
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14.07.2025 22:36 Ответить
На фото де ***** видно спеціальний рефлектор для фотографування - це було спеціальне, "ватне" місце для фотографій, мабуть схема вимагала підтверджень того, що шахрай з рашки, ще й з фсби.
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14.07.2025 22:36 Ответить
Цей колцентр мав би працювати на СБУ, а отримані доходи йти на розхитування ситуації в рашці, наприклад для фінансування агентури. Але "наші" довбограї, рятуючи русню, тупо їх закрили.
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14.07.2025 22:42 Ответить
Твої у Нідерландах. Що робиш на українському сайті?
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14.07.2025 22:44 Ответить
Це VPN, я в Україні.
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14.07.2025 22:47 Ответить
В Києві?
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14.07.2025 23:37 Ответить
В Києві теж буваю інколи.
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14.07.2025 23:56 Ответить
Руськощелепні виродки, могли хоча б мотивуючі плакати українською написати.
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14.07.2025 22:52 Ответить
Пацани кацапів на бабло розводили , їм заборонили це робити . Тепер пацани будуть розводити таких як ти , емігрувавших до Польщі
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14.07.2025 23:52 Ответить
невже оп і д'єрьмак?
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14.07.2025 22:58 Ответить
Як же ж багато імбецилів скопом поїдуть як мінімум на 10 років з конфіскацією?
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14.07.2025 23:12 Ответить
Що ти їм викладеш у якості звинувачення ? Що вони розвели на гроші якогось іванова сідора стєпановіча с дєрєвні сухосракіно на болотах ру ? А головне - що плануєш у них конфісковувати - покривало на ліжку в гуртожитку , чи труси поношені ?
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14.07.2025 23:56 Ответить
Скільки здорових мужиків в одному місці. А воювати нема кому. Бо вони або наше майбутнє до 25-ти, або заброньовані.
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14.07.2025 23:12 Ответить
Саме на це і розраховані прес-заходи. Зараз усім"айтішникам" у СІЗО запропонують вибір - контракт ЗСУ чи 5 років тюрми за шахрайство...
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14.07.2025 23:29 Ответить
По великому рахункові вони роблять ту саму справу що і кібервійська , просто ефективніше, бо ними не пузаті генерали з інтелектом ідіота керують.
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14.07.2025 23:58 Ответить
Розводили москалів?
А нікого не бентежить найсвіжіші "постановлєнія", грамота майору фсб і патрєт ***** на стіні у центрі Києва? Вони оббирали і москальню і українців без сентиментів. А ще працювали на фсб рашки. З купи молодих скотиняк-співробітників ніхто не здав майора Клімова! Не пройде тут,- я невинний, я нічого не знала, " он сам ко мнє прішол"! Тут точно, гроші ***** не пахнуть. Тут треба садити усіх. Надовго. З конфіскацією. А майор і верхівка знають багато. Треба добряче пи*дити і витягувати інфу.
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14.07.2025 23:12 Ответить
Оце ти лошара з марахвона🤣🤣🤣🤣🤣
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14.07.2025 23:33 Ответить
Грамоти ж липові
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14.07.2025 23:37 Ответить
Ти свого часу льоню голубкова у МММ не підтримував що так ковбасить ? Де ви , ідіоти отакі , беретеся ? Подумай , дурню , на кого розрахована грамота видана липовому майору фсб клімову посеред Києва ?
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15.07.2025 00:01 Ответить
"Встановлюються організатори..." Зрозуміло. Похватали заробітчан та студентів...Ці "кол центри" заполонили усю країну. У них на зарплатні місцеві і столичні правоохоронці..Вони навіть не ховаються....Орендують офіси в престижних будівлях...Їх розміщення викладають в Інтернет де ГЛАСНО вербують молодь...Що там шукати?? Шукайте кришу у погонах. Але ж для цього треба "політична воля"....
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14.07.2025 23:33 Ответить
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14.07.2025 23:48 Ответить
Они сознательно устраиваются на работу обманывать и обворовывать людей. И спокойно спят по ночам. Лицо молодого поколения.
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14.07.2025 23:54 Ответить
Коли тебе , дурня, обмахлюють - я тільки радий буду . Ти це заслужив
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15.07.2025 00:03 Ответить
 
 