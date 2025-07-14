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Новини Фото Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
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Портрети Путіна, подяки від ФСБ, символіка РФ: у Києві ліквідовано масштабну мережу шахрайських call-центрів. ФОТОрепортаж

У Києві проведено масштабну операцію, в результаті якої припинено роботу call-центрів, що спеціалізувалися на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Відбулося 15 обшуків.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що у Києві діє група осіб, які з метою заволодіння грошових коштів громадян, організовувала так звані call-центри, які пропонували інвестувати гроші у криптовалюту чи вигідну торгівлю на фондових біржах, а також заробітки на криптовалютних платформах

Оператори, представляючись працівниками банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їхніх коштів.

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У Києві припинено роботу шахрайських колл-центрів
У Києві припинено роботу шахрайських колл-центрів

У рамках розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян, прокурори провели 15 обшуків за місцями діяльності шахрайських "call-центрів" на території міста Києва.

Зазначається, що під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку (понад 300 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, стартові пакети, різні підроблені посвідчення та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

У Києві припинено роботу шахрайських колл-центрів
У Києві припинено роботу шахрайських колл-центрів

Також у кабінетах офісів, де розміщувались "call-центри", знайшли символіку країни-агресора Росії, портрети диктатора Путіна, а також подяки від ФСБ РФ, бланки російських документів, походження яких встановлюється.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконного call-центру.

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У Києві припинено роботу шахрайських колл-центрів
У Києві припинено роботу шахрайських колл-центрів
У Києві припинено роботу шахрайських колл-центрів
У Києві припинено роботу шахрайських колл-центрів
У Києві припинено роботу шахрайських колл-центрів
У Києві припинено роботу шахрайських колл-центрів

Автор: 

Київ (19878) шахрайство (1132) Офіс Генпрокурора (3321)


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Топ коментарі
+25
Розводили москалів. Але наші доблесні прокурори вирішили це знищити. Завтра комусь за це генерала дадуть. А то що з тюрем шахраї звонять і розводять українців ,то це пох_й прокурорам і СБУ і мусорам!!!!
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14.07.2025 22:24 Відповісти
+24
Як я розумію, вони територію кацапстану опрацьовували?
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14.07.2025 22:18 Відповісти
+22
Думаю,ці чуваки видурювали гроші у кацапів...
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14.07.2025 22:21 Відповісти
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Що це за брєд?
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14.07.2025 22:17 Відповісти
Влада в нас така..Антимайданівська..На вулиці з нашим прапором а дома зі своїм..
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14.07.2025 22:25 Відповісти
Там візитки Яроша не знайшли? ***** їм портрет ***** на стіні? Може вони на тому фоні якесь ********* для русні знімали? Типу декорації? Ну це просто жесть який брєд
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14.07.2025 22:29 Відповісти
У Рузвельта в овальному кабінеті за кріслом на етажерці стояла повна збірка всіх томів леніна.
Рузвельт відповідав - ворога треба знати в лице.
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14.07.2025 23:58 Відповісти
Як я розумію, вони територію кацапстану опрацьовували?
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14.07.2025 22:18 Відповісти
Це бутафорія для відеодзвінків. Видно ж що вони порожні.
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14.07.2025 22:57 Відповісти
Ого. Там на постанові від фсб дата 12 липня. Це ж буквально позавчора.
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14.07.2025 22:19 Відповісти
Тож реквізит...
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14.07.2025 22:38 Відповісти
Думаю,ці чуваки видурювали гроші у кацапів...
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14.07.2025 22:21 Відповісти
Тому їх і взяли. Бо наших таких шахраїв кришує СБУ та МВС, коли Бужанський дуже зайнятий.
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14.07.2025 22:30 Відповісти
Сорян. Тищенко.
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14.07.2025 22:32 Відповісти
Позавчора біля Дніпра аналогічну контору накрили.
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14.07.2025 23:23 Відповісти
...ага, робили як загадали, та й віднесуть пакетик туди-куди, якщо скажуть... такі собі хитровиї...і. Та й надуться ті, хто ферштейн..
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14.07.2025 22:54 Відповісти
Розводили москалів. Але наші доблесні прокурори вирішили це знищити. Завтра комусь за це генерала дадуть. А то що з тюрем шахраї звонять і розводять українців ,то це пох_й прокурорам і СБУ і мусорам!!!!
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14.07.2025 22:24 Відповісти
Ну що тут не зрозуміло? Той колцентр працював під дахом ментів або сбу, але деяка така контора має свій термін придатності. Адже хтось зробив показну громку справу з цього, "заробив" собі бонус.
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14.07.2025 23:46 Відповісти
керівництво - посадити, а телефоністки хай працюють по рашці.
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14.07.2025 22:24 Відповісти
Так це, не оті, катлєти-тищенка з ВРУ, колл-центри??
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14.07.2025 22:26 Відповісти
Це їх конкуренти.
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14.07.2025 22:31 Відповісти
Не зрозуміла, видурювали гроші в українців чи руских виродків ?
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14.07.2025 22:27 Відповісти
Схоже, що у орків
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14.07.2025 22:30 Відповісти
Сподіваємось що в москалів. Хоча знаючи менталітет золотого спермофонду, не здивуємось що і в українців.
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14.07.2025 22:52 Відповісти
тіщєнко встиг зїбатись?
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14.07.2025 22:28 Відповісти
Смаленим (виборами) запахло - вирішили ворушитися!!! Перестановка ліжок у борделі!!!
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14.07.2025 22:29 Відповісти
ШО. ЗА. БРЄД.
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14.07.2025 22:32 Відповісти
Якісь казки для дурників .
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14.07.2025 22:34 Відповісти
Секта свідетєлей путіна.
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14.07.2025 22:34 Відповісти
Якась маячня.Звісно кол центри є.Раніше наче не знали. В нас же навіть кіберполіція є,але вона за голими дівчатами слідкує.
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14.07.2025 22:35 Відповісти
Той кабінет з російською символікою зроблений для відеозвінків. Колл центр працював по Росії.
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14.07.2025 22:36 Відповісти
На фото де ***** видно спеціальний рефлектор для фотографування - це було спеціальне, "ватне" місце для фотографій, мабуть схема вимагала підтверджень того, що шахрай з рашки, ще й з фсби.
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14.07.2025 22:36 Відповісти
Цей колцентр мав би працювати на СБУ, а отримані доходи йти на розхитування ситуації в рашці, наприклад для фінансування агентури. Але "наші" довбограї, рятуючи русню, тупо їх закрили.
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14.07.2025 22:42 Відповісти
Твої у Нідерландах. Що робиш на українському сайті?
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14.07.2025 22:44 Відповісти
Це VPN, я в Україні.
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14.07.2025 22:47 Відповісти
В Києві?
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14.07.2025 23:37 Відповісти
В Києві теж буваю інколи.
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14.07.2025 23:56 Відповісти
Руськощелепні виродки, могли хоча б мотивуючі плакати українською написати.
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14.07.2025 22:52 Відповісти
Пацани кацапів на бабло розводили , їм заборонили це робити . Тепер пацани будуть розводити таких як ти , емігрувавших до Польщі
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14.07.2025 23:52 Відповісти
невже оп і д'єрьмак?
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14.07.2025 22:58 Відповісти
Як же ж багато імбецилів скопом поїдуть як мінімум на 10 років з конфіскацією?
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14.07.2025 23:12 Відповісти
Що ти їм викладеш у якості звинувачення ? Що вони розвели на гроші якогось іванова сідора стєпановіча с дєрєвні сухосракіно на болотах ру ? А головне - що плануєш у них конфісковувати - покривало на ліжку в гуртожитку , чи труси поношені ?
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14.07.2025 23:56 Відповісти
Скільки здорових мужиків в одному місці. А воювати нема кому. Бо вони або наше майбутнє до 25-ти, або заброньовані.
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14.07.2025 23:12 Відповісти
Саме на це і розраховані прес-заходи. Зараз усім"айтішникам" у СІЗО запропонують вибір - контракт ЗСУ чи 5 років тюрми за шахрайство...
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14.07.2025 23:29 Відповісти
По великому рахункові вони роблять ту саму справу що і кібервійська , просто ефективніше, бо ними не пузаті генерали з інтелектом ідіота керують.
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14.07.2025 23:58 Відповісти
Розводили москалів?
А нікого не бентежить найсвіжіші "постановлєнія", грамота майору фсб і патрєт ***** на стіні у центрі Києва? Вони оббирали і москальню і українців без сентиментів. А ще працювали на фсб рашки. З купи молодих скотиняк-співробітників ніхто не здав майора Клімова! Не пройде тут,- я невинний, я нічого не знала, " он сам ко мнє прішол"! Тут точно, гроші ***** не пахнуть. Тут треба садити усіх. Надовго. З конфіскацією. А майор і верхівка знають багато. Треба добряче пи*дити і витягувати інфу.
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14.07.2025 23:12 Відповісти
Оце ти лошара з марахвона🤣🤣🤣🤣🤣
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14.07.2025 23:33 Відповісти
Грамоти ж липові
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14.07.2025 23:37 Відповісти
"Встановлюються організатори..." Зрозуміло. Похватали заробітчан та студентів...Ці "кол центри" заполонили усю країну. У них на зарплатні місцеві і столичні правоохоронці..Вони навіть не ховаються....Орендують офіси в престижних будівлях...Їх розміщення викладають в Інтернет де ГЛАСНО вербують молодь...Що там шукати?? Шукайте кришу у погонах. Але ж для цього треба "політична воля"....
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14.07.2025 23:33 Відповісти
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14.07.2025 23:48 Відповісти
Они сознательно устраиваются на работу обманывать и обворовывать людей. И спокойно спят по ночам. Лицо молодого поколения.
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14.07.2025 23:54 Відповісти
 
 