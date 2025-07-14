Портрети Путіна, подяки від ФСБ, символіка РФ: у Києві ліквідовано масштабну мережу шахрайських call-центрів. ФОТОрепортаж
У Києві проведено масштабну операцію, в результаті якої припинено роботу call-центрів, що спеціалізувалися на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Відбулося 15 обшуків.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що у Києві діє група осіб, які з метою заволодіння грошових коштів громадян, організовувала так звані call-центри, які пропонували інвестувати гроші у криптовалюту чи вигідну торгівлю на фондових біржах, а також заробітки на криптовалютних платформах
Оператори, представляючись працівниками банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їхніх коштів.
У рамках розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян, прокурори провели 15 обшуків за місцями діяльності шахрайських "call-центрів" на території міста Києва.
Зазначається, що під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку (понад 300 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, стартові пакети, різні підроблені посвідчення та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.
Також у кабінетах офісів, де розміщувались "call-центри", знайшли символіку країни-агресора Росії, портрети диктатора Путіна, а також подяки від ФСБ РФ, бланки російських документів, походження яких встановлюється.
Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконного call-центру.
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Рузвельт відповідав - ворога треба знати в лице.
А нікого не бентежить найсвіжіші "постановлєнія", грамота майору фсб і патрєт ***** на стіні у центрі Києва? Вони оббирали і москальню і українців без сентиментів. А ще працювали на фсб рашки. З купи молодих скотиняк-співробітників ніхто не здав майора Клімова! Не пройде тут,- я невинний, я нічого не знала, " он сам ко мнє прішол"! Тут точно, гроші ***** не пахнуть. Тут треба садити усіх. Надовго. З конфіскацією. А майор і верхівка знають багато. Треба добряче пи*дити і витягувати інфу.