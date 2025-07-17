Сомелье столичного ресторана проиграл в казино 1,7 млн грн, которые брал на закупку алкоголя, - полиция
В Киеве сомелье одного из ресторанов подозревают в мошенничестве. Он проиграл в казино около 1,7 млн грн, которые брал у инвесторов на закупку алкоголя.
Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчина, пользуясь доверием коллег, руководства и постоянных клиентов, предлагал им вкладывать деньги в якобы выгодную закупку элитных крепких напитков для дальнейшей перепродажи VIP-клиентам. Нарушитель уверял, что имеет доступ к эксклюзивным ценам и обещал инвесторам быструю прибыль, однако, вместо приобретения алкоголя, полученные средства делец тратил в онлайн-казино. Ни один из пострадавших не получил ни обещанного товара, ни прибыли", - говорится в сообщении.
В общей сложности, от мошеннических действий пострадало 7 граждан.
Потерпевшие передавали ему наличные лично или перечисляли средства на банковские счета. Суммы взносов составляли около 6000 $ с каждого.
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Сомельє продав інвесторам мрію про грандіозну виручку, а інвестори її, у нього, "купили" - за свої гроші...
У Ігнатьєва, в мемуарах "50 лет в строю", дуже гарно розписані подібні речі. Він там описує різницю в укладенні торгівельних та виробничих угод з підприємцями різних країн - французами, британцями, американцями, росіянами... Про росіян він чесно пише, що їх можна заманить саме "прожектами" отримання фантастичних прибутків "тут і зараз"... Саме таку ситуацію ми маємо в даному випадку... (як кимось було сказано - "Розвивається наука, індустрія, економіка... Психологія людини залишається такою ж, якою вона була і в античні часи, і в часи Середньовіччя, і у епоху капіталізму...").
"Україна рідна мати не наїбеш не будеш мати")))
Стартанув нормально.