Сомелье столичного ресторана проиграл в казино 1,7 млн грн, которые брал на закупку алкоголя, - полиция

В Киеве сомелье одного из ресторанов подозревают в мошенничестве. Он проиграл в казино около 1,7 млн грн, которые брал у инвесторов на закупку алкоголя.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина, пользуясь доверием коллег, руководства и постоянных клиентов, предлагал им вкладывать деньги в якобы выгодную закупку элитных крепких напитков для дальнейшей перепродажи VIP-клиентам. Нарушитель уверял, что имеет доступ к эксклюзивным ценам и обещал инвесторам быструю прибыль, однако, вместо приобретения алкоголя, полученные средства делец тратил в онлайн-казино. Ни один из пострадавших не получил ни обещанного товара, ни прибыли", - говорится в сообщении.

В общей сложности, от мошеннических действий пострадало 7 граждан.

Потерпевшие передавали ему наличные лично или перечисляли средства на банковские счета. Суммы взносов составляли около 6000 $ с каждого.

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