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Новости Мошеннические схемы
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Сомелье столичного ресторана проиграл в казино 1,7 млн грн, которые брал на закупку алкоголя, - полиция

Украл более полутора миллионов гривен в Киеве столичный сомелье

В Киеве сомелье одного из ресторанов подозревают в мошенничестве. Он проиграл в казино около 1,7 млн грн, которые брал у инвесторов на закупку алкоголя.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина, пользуясь доверием коллег, руководства и постоянных клиентов, предлагал им вкладывать деньги в якобы выгодную закупку элитных крепких напитков для дальнейшей перепродажи VIP-клиентам. Нарушитель уверял, что имеет доступ к эксклюзивным ценам и обещал инвесторам быструю прибыль, однако, вместо приобретения алкоголя, полученные средства делец тратил в онлайн-казино. Ни один из пострадавших не получил ни обещанного товара, ни прибыли", - говорится в сообщении.

В общей сложности, от мошеннических действий пострадало 7 граждан.

Потерпевшие передавали ему наличные лично или перечисляли средства на банковские счета. Суммы взносов составляли около 6000 $ с каждого.

Читайте: Мошенничество под видом инвестиций в криптовалюту: В Киеве нашли 15 подпольных коллцентров

Автор: 

Киев (25877) мошенничество (1261) Нацполиция (16639)


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Топ комментарии
+16
Лох нє мамонт-он нє вимрєт.
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17.07.2025 09:01 Ответить
+10
жалюгідні копійки....а вкрав би лярд став би слугою уроду в Раді
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17.07.2025 09:07 Ответить
+7
Негуйово себе чухає - сомальє
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17.07.2025 08:59 Ответить
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Негуйово себе чухає - сомальє
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17.07.2025 08:59 Ответить
Ні, замовники - якщо на бухло стільки бабла..
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17.07.2025 09:02 Ответить
Так - але ж він повірив в себе - ось вона Жар - птиця! - удача зараз попре!
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17.07.2025 09:06 Ответить
"На ринку ДВА ДУРНІ - один продає, другий - купує...".
Сомельє продав інвесторам мрію про грандіозну виручку, а інвестори її, у нього, "купили" - за свої гроші...
У Ігнатьєва, в мемуарах "50 лет в строю", дуже гарно розписані подібні речі. Він там описує різницю в укладенні торгівельних та виробничих угод з підприємцями різних країн - французами, британцями, американцями, росіянами... Про росіян він чесно пише, що їх можна заманить саме "прожектами" отримання фантастичних прибутків "тут і зараз"... Саме таку ситуацію ми маємо в даному випадку... (як кимось було сказано - "Розвивається наука, індустрія, економіка... Психологія людини залишається такою ж, якою вона була і в античні часи, і в часи Середньовіччя, і у епоху капіталізму...").
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17.07.2025 09:25 Ответить
Мабуть заброньований по вагітності...
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17.07.2025 09:14 Ответить
З підозрою на вагітність
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17.07.2025 09:15 Ответить
Хронічну 😂
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17.07.2025 09:18 Ответить
Лох нє мамонт-он нє вимрєт.
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17.07.2025 09:01 Ответить
жалюгідні копійки....а вкрав би лярд став би слугою уроду в Раді
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17.07.2025 09:07 Ответить
А любителей заработка проверили? От куда у них деньги...
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17.07.2025 09:11 Ответить
а что 6к баксов это прям миллион?)капец или вы думаете что тут кто то на мифич минималку в украине живет,в украине елитных авто поболее чем в германиях и франциях,прибедняться наше все....народ нытиков попрошаек и небольших ********* которіе думают что они пуп земли
"Україна рідна мати не наїбеш не будеш мати")))
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17.07.2025 09:16 Ответить
Буде тепер дегустувати тюремну баланду
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17.07.2025 09:14 Ответить
Что наша жизнь? Игра.... Отправить на фронт дурака, пусть там играет со смертью, азарт будет о-го-го..
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17.07.2025 09:16 Ответить
Сомільє захотів легких грошей і вирішив пограти в казино. Інвестори захотіли легких грошей і вирішили пограти з самільє. В результаті як завжди виграло тільки казино. То причому тут полюція? Може ще наркоман заявить в полюцію що ділер продав йому стіральний порошок замість наркоти?
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17.07.2025 09:19 Ответить
Молодець мужик-хоч годину відчував себе багатієм..
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17.07.2025 09:22 Ответить
Нелегкий шлях у депутатство .
Стартанув нормально.
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17.07.2025 09:36 Ответить
Спіймали якось сомельє - мєлочь пузату. А чиновників- корупціонерів коли почнете ловити і карати?
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17.07.2025 09:58 Ответить
Хех, тільки жити почав, - гроші закінчились. )
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17.07.2025 10:00 Ответить
Хахаха,болваны,вот у меня бизнес схема надежней,даете мне баксы,я их вкладываю в ставки на собачьих бегах и отдаю под'емом от 70 до 250 процентов,собак всех знаю лично,информацию имею из первой пасти,это вам не смердючий алкоголь.
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17.07.2025 10:07 Ответить
угу,ключевое в твоём тексте:,,даёте мне баксы" остальное и не важно и писать даже не стоило!
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17.07.2025 10:15 Ответить
Еще как стоило,а ключевой факт это - под'ем в процентах,идеальная мотивация.
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17.07.2025 10:17 Ответить
От гульнув, бродяга! 😊 Хоч на деякий час відчув себе весільним фотографом, який потрапмв у ВР із партією слуг народа. 😊 Правда у сомельє фініш поки що виглядає гірше, ніж у всяких сомельє з ВР.
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17.07.2025 10:13 Ответить
Сомельє...елітні напої...казино..."Враг увидит,что столица ест и пьет и веселится он от страха задрожит,без оглядки убежит!"
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17.07.2025 10:38 Ответить
 
 