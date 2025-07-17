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Новини Шахрайські схеми
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Сомельє столичного ресторану програв у казино 1,7 млн грн, які брав на закупку алкоголю, - поліція

Вкрав понад півтора мільйона гривень у Києві столичний сомельє

У Києві сомельє одного із ресторанів підозрюють у шахрайстві. Він програв у казино близько 1,7 млн грн, які брав в інвесторів на закупку алкоголю.

Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік, користуючись довірою колег, керівництва та постійних клієнтів, пропонував їм вкладати гроші в нібито вигідну закупівлю елітних міцних напоїв для подальшого перепродажу VIP-клієнтам. Порушник запевняв, що має доступ до ексклюзивних цін та обіцяв інвесторам швидкий прибуток, однак, замість придбання алкоголю, отримані кошти ділок витрачав у онлайн-казино. Жоден з потерпілих не отримав ані обіцяного товару, ані прибутку", - йдеться в повідомленні.

Загалом, від шахрайських дій постраждало 7 громадян.

Потерпілі передавали йому готівку особисто або перераховували кошти на банківські рахунки. Суми внесків становили близько 6000 $ з кожного.

Читайте: Шахрайство під виглядом інвестицій у криптовалюту: У Києві знайшли 15 підпільних колцентрів

Автор: 

Київ (19891) шахрайство (1133) Нацполіція (15361)


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Топ коментарі
+16
Лох нє мамонт-он нє вимрєт.
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17.07.2025 09:01 Відповісти
+11
жалюгідні копійки....а вкрав би лярд став би слугою уроду в Раді
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17.07.2025 09:07 Відповісти
+7
Негуйово себе чухає - сомальє
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17.07.2025 08:59 Відповісти
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Негуйово себе чухає - сомальє
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17.07.2025 08:59 Відповісти
Ні, замовники - якщо на бухло стільки бабла..
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17.07.2025 09:02 Відповісти
Так - але ж він повірив в себе - ось вона Жар - птиця! - удача зараз попре!
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17.07.2025 09:06 Відповісти
"На ринку ДВА ДУРНІ - один продає, другий - купує...".
Сомельє продав інвесторам мрію про грандіозну виручку, а інвестори її, у нього, "купили" - за свої гроші...
У Ігнатьєва, в мемуарах "50 лет в строю", дуже гарно розписані подібні речі. Він там описує різницю в укладенні торгівельних та виробничих угод з підприємцями різних країн - французами, британцями, американцями, росіянами... Про росіян він чесно пише, що їх можна заманить саме "прожектами" отримання фантастичних прибутків "тут і зараз"... Саме таку ситуацію ми маємо в даному випадку... (як кимось було сказано - "Розвивається наука, індустрія, економіка... Психологія людини залишається такою ж, якою вона була і в античні часи, і в часи Середньовіччя, і у епоху капіталізму...").
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17.07.2025 09:25 Відповісти
Мабуть заброньований по вагітності...
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17.07.2025 09:14 Відповісти
З підозрою на вагітність
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17.07.2025 09:15 Відповісти
Хронічну 😂
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17.07.2025 09:18 Відповісти
Сомельє - значить працює в якомусь "супермаркеті" (типу Goodvine, таких сотні). А так як вони і до повномасштабки торгували їжею, то всі вони зараз оформились як "критична продовольча інфраструктура" - імпортну бормотуху з різними наклейками на пляшках критично швидко доставляють стражденним. І, звісно, всі працівники всіх тих "винних бутиків з відділом преміальних сирів" - заброньовані.
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17.07.2025 11:24 Відповісти
Лох нє мамонт-он нє вимрєт.
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17.07.2025 09:01 Відповісти
жалюгідні копійки....а вкрав би лярд став би слугою уроду в Раді
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17.07.2025 09:07 Відповісти
А любителей заработка проверили? От куда у них деньги...
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17.07.2025 09:11 Відповісти
а что 6к баксов это прям миллион?)капец или вы думаете что тут кто то на мифич минималку в украине живет,в украине елитных авто поболее чем в германиях и франциях,прибедняться наше все....народ нытиков попрошаек и небольших ********* которіе думают что они пуп земли
"Україна рідна мати не наїбеш не будеш мати")))
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17.07.2025 09:16 Відповісти
Буде тепер дегустувати тюремну баланду
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17.07.2025 09:14 Відповісти
Что наша жизнь? Игра.... Отправить на фронт дурака, пусть там играет со смертью, азарт будет о-го-го..
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17.07.2025 09:16 Відповісти
Сомільє захотів легких грошей і вирішив пограти в казино. Інвестори захотіли легких грошей і вирішили пограти з самільє. В результаті як завжди виграло тільки казино. То причому тут полюція? Може ще наркоман заявить в полюцію що ділер продав йому стіральний порошок замість наркоти?
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17.07.2025 09:19 Відповісти
і таке буває.
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17.07.2025 11:30 Відповісти
Молодець мужик-хоч годину відчував себе багатієм..
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17.07.2025 09:22 Відповісти
Нелегкий шлях у депутатство .
Стартанув нормально.
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17.07.2025 09:36 Відповісти
Спіймали якось сомельє - мєлочь пузату. А чиновників- корупціонерів коли почнете ловити і карати?
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17.07.2025 09:58 Відповісти
Хех, тільки жити почав, - гроші закінчились. )
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17.07.2025 10:00 Відповісти
Хахаха,болваны,вот у меня бизнес схема надежней,даете мне баксы,я их вкладываю в ставки на собачьих бегах и отдаю под'емом от 70 до 250 процентов,собак всех знаю лично,информацию имею из первой пасти,это вам не смердючий алкоголь.
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17.07.2025 10:07 Відповісти
угу,ключевое в твоём тексте:,,даёте мне баксы" остальное и не важно и писать даже не стоило!
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17.07.2025 10:15 Відповісти
Еще как стоило,а ключевой факт это - под'ем в процентах,идеальная мотивация.
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17.07.2025 10:17 Відповісти
От гульнув, бродяга! 😊 Хоч на деякий час відчув себе весільним фотографом, який потрапмв у ВР із партією слуг народа. 😊 Правда у сомельє фініш поки що виглядає гірше, ніж у всяких сомельє з ВР.
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17.07.2025 10:13 Відповісти
Сомельє...елітні напої...казино..."Враг увидит,что столица ест и пьет и веселится он от страха задрожит,без оглядки убежит!"
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17.07.2025 10:38 Відповісти
Пацан к успєху шол, нє фартануло... (С).
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17.07.2025 11:03 Відповісти
Сомелье - это звучит гордо. Хотя на деле попросту продавец бухла. А кутюрье не поймали с элитными трусами и лифчиками? Еще бы маркшейдера и тамбурмажора какого-нибудь поймать для коллекции.
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17.07.2025 11:39 Відповісти
 
 