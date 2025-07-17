Сомельє столичного ресторану програв у казино 1,7 млн грн, які брав на закупку алкоголю, - поліція
У Києві сомельє одного із ресторанів підозрюють у шахрайстві. Він програв у казино близько 1,7 млн грн, які брав в інвесторів на закупку алкоголю.
Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловік, користуючись довірою колег, керівництва та постійних клієнтів, пропонував їм вкладати гроші в нібито вигідну закупівлю елітних міцних напоїв для подальшого перепродажу VIP-клієнтам. Порушник запевняв, що має доступ до ексклюзивних цін та обіцяв інвесторам швидкий прибуток, однак, замість придбання алкоголю, отримані кошти ділок витрачав у онлайн-казино. Жоден з потерпілих не отримав ані обіцяного товару, ані прибутку", - йдеться в повідомленні.
Загалом, від шахрайських дій постраждало 7 громадян.
Потерпілі передавали йому готівку особисто або перераховували кошти на банківські рахунки. Суми внесків становили близько 6000 $ з кожного.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сомельє продав інвесторам мрію про грандіозну виручку, а інвестори її, у нього, "купили" - за свої гроші...
У Ігнатьєва, в мемуарах "50 лет в строю", дуже гарно розписані подібні речі. Він там описує різницю в укладенні торгівельних та виробничих угод з підприємцями різних країн - французами, британцями, американцями, росіянами... Про росіян він чесно пише, що їх можна заманить саме "прожектами" отримання фантастичних прибутків "тут і зараз"... Саме таку ситуацію ми маємо в даному випадку... (як кимось було сказано - "Розвивається наука, індустрія, економіка... Психологія людини залишається такою ж, якою вона була і в античні часи, і в часи Середньовіччя, і у епоху капіталізму...").
"Україна рідна мати не наїбеш не будеш мати")))
Стартанув нормально.