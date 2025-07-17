Сомельє столичного ресторану програв у казино 1,7 млн грн, які брав на закупку алкоголю, - поліція

У Києві сомельє одного із ресторанів підозрюють у шахрайстві. Він програв у казино близько 1,7 млн грн, які брав в інвесторів на закупку алкоголю.

Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік, користуючись довірою колег, керівництва та постійних клієнтів, пропонував їм вкладати гроші в нібито вигідну закупівлю елітних міцних напоїв для подальшого перепродажу VIP-клієнтам. Порушник запевняв, що має доступ до ексклюзивних цін та обіцяв інвесторам швидкий прибуток, однак, замість придбання алкоголю, отримані кошти ділок витрачав у онлайн-казино. Жоден з потерпілих не отримав ані обіцяного товару, ані прибутку", - йдеться в повідомленні.

Загалом, від шахрайських дій постраждало 7 громадян.

Потерпілі передавали йому готівку особисто або перераховували кошти на банківські рахунки. Суми внесків становили близько 6000 $ з кожного.

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