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Сообщено о подозрении хореографу из Черкасс, которая собрала более 1 млн грн на поездку детей в Грузию и проиграла их в казино. ФОТО

В Черкассах хореограф собрала более 1 млн грн на поездку детей в Грузию и проиграла в казино. Женщине сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

Во время следствия установлено, что тренер танцевального ансамбля в Черкасской области собирала средства с родителей детей для поездки в Грузию под предлогом их участия в фестивале. Фактически, деньги потратила по своему усмотрению, а именно - проиграла в онлайн-казино.

хореограф проиграла деньги

"Речь идет о более 1 миллионе гривен, которые она собрала в течение апреля-июля 2025 года", - пояснили в Офисе генпрокурора.

В материалах уголовного производства насчитывается 26 потерпевших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 25 тыс. евро обещал устроить девушку на руководящую должность в Офис Генпрокурора: Задержан мошенник. ФОТО

Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). По ходатайству прокуроров ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что подозреваемая имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что тренер танцев из Черкасс собрала с родителей детей более 1 млн грн на соревнования: деньги проиграла в казино.

Автор: 

казино (140) мошенничество (1268) Черкассы (863) Черкасская область (105) Черкасский район (50)


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Этот бизнес крышует агент сивковича,закройте эти казино и их крышевателя.
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06.08.2025 14:12 Ответить
Я взагалі не розумію, як можна під час такої жорстокої війни дозволяти в Україні працювати гральному бізнесу?
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06.08.2025 14:22 Ответить
Гореографка залетіла. .. Цікаво, з якої вона партії, секти і якої національності?
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06.08.2025 14:15 Ответить
Етнічна москворота кацапка.
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06.08.2025 14:20 Ответить
Зтанцювала ******* у балєтє
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06.08.2025 14:16 Ответить
Ефектне па, нічого не скажеш 😁
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06.08.2025 14:25 Ответить
Господи, скільки ж погані терпить українська земля...
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06.08.2025 14:19 Ответить
А з ильйон в Грузії її б виграли у всі діри)))
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06.08.2025 14:20 Ответить
Лудоманія- дорога в безодню.
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06.08.2025 14:20 Ответить
Невже немає ніякої управи на ці казино?? Вже навіть військові керівники просили прибрати ці казино...
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06.08.2025 14:21 Ответить
Но не очко обічно губіт, а к одінадцаті туз!!!
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06.08.2025 14:27 Ответить
А от , як би виграла - все було б норм ... ігроманія - зло !
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06.08.2025 14:28 Ответить
Мдаа, "танці наше фсьооо"...
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06.08.2025 14:31 Ответить
 
 