Сообщено о подозрении хореографу из Черкасс, которая собрала более 1 млн грн на поездку детей в Грузию и проиграла их в казино. ФОТО

В Черкассах хореограф собрала более 1 млн грн на поездку детей в Грузию и проиграла в казино. Женщине сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

Во время следствия установлено, что тренер танцевального ансамбля в Черкасской области собирала средства с родителей детей для поездки в Грузию под предлогом их участия в фестивале. Фактически, деньги потратила по своему усмотрению, а именно - проиграла в онлайн-казино.

"Речь идет о более 1 миллионе гривен, которые она собрала в течение апреля-июля 2025 года", - пояснили в Офисе генпрокурора.

В материалах уголовного производства насчитывается 26 потерпевших.

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Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). По ходатайству прокуроров ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что подозреваемая имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что тренер танцев из Черкасс собрала с родителей детей более 1 млн грн на соревнования: деньги проиграла в казино.