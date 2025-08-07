Привласнювали донати на ЗСУ: у Черкасах затримано пару, яка видавала себе за журналіста через фейковий телеграм-канал, - Нацполіція. ФОТО
Кіберполіція Черкащини завершила досудове розслідування щодо пари зловмисників, які збирали фейкові донати нібито на потреби українських військових.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 36-річний чоловік та його 33-річна співмешканка створили фейковий телеграм-канал, де видавали себе за відомого військового журналіста й громадського діяча. Вони збирали кошти під приводом купівлі детекторів дронів для ЗСУ. Зібрані гроші пара привласнювала, обготівковуючи їх через банкомати Черкас.
Особливий цинізм полягав у спробах заволодіти коштами самих військових, які перебували на передовій.
Під час обшуків правоохоронці вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та sim-картки з доказами протиправної діяльності.
Обох підозрюваних судитимуть за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство). Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.
Жодної інформації, скільки часу вони це робили, суми, і тд.....
Три роки.....
Потім на рік до тюрми і на волю по амністії чи якомусь "закону Савченко".
І люди чисті перед законом, як сльоза.
А вкрадені гроші 💰 у людей?
Це вже проблеми тих кого обдурили!