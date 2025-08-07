Привласнювали донати на ЗСУ: у Черкасах затримано пару, яка видавала себе за журналіста через фейковий телеграм-канал, - Нацполіція. ФОТО

Кіберполіція Черкащини завершила досудове розслідування щодо пари зловмисників, які збирали фейкові донати нібито на потреби українських військових.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 36-річний чоловік та його 33-річна співмешканка створили фейковий телеграм-канал, де видавали себе за відомого військового журналіста й громадського діяча. Вони збирали кошти під приводом купівлі детекторів дронів для ЗСУ. Зібрані гроші пара привласнювала, обготівковуючи їх через банкомати Черкас.

Особливий цинізм полягав у спробах заволодіти коштами самих військових, які перебували на передовій.

Під час обшуків правоохоронці вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та sim-картки з доказами протиправної діяльності.

Обох підозрюваних судитимуть за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство). Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

