Привласнювали донати на ЗСУ: у Черкасах затримано пару, яка видавала себе за журналіста через фейковий телеграм-канал, - Нацполіція. ФОТО

Кіберполіція Черкащини завершила досудове розслідування щодо пари зловмисників, які збирали фейкові донати нібито на потреби українських військових.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

У Черкасах пара видавала себе за журналіста та привласнювала донати на ЗСУ

Як зазначається, 36-річний чоловік та його 33-річна співмешканка створили фейковий телеграм-канал, де видавали себе за відомого військового журналіста й громадського діяча. Вони збирали кошти під приводом купівлі детекторів дронів для ЗСУ. Зібрані гроші пара привласнювала, обготівковуючи їх через банкомати Черкас.

Особливий цинізм полягав у спробах заволодіти коштами самих військових, які перебували на передовій.

Під час обшуків правоохоронці вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та sim-картки з доказами протиправної діяльності.

Обох підозрюваних судитимуть за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство). Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомий у Черкасах влаштував стрілянину в McDonald's: він перебуває зі зброєю в приміщенні. ВIДЕО

шахрайство (1146) Нацполіція (15407) Черкаси (578) Черкаська область (109) Черкаський район (52)


Три роки, всього навсього, три роки....
Жодної інформації, скільки часу вони це робили, суми, і тд.....
Три роки.....
07.08.2025 13:21 Відповісти
Ще рік-півтора будуть Їздити з СІЗО на суд.
Потім на рік до тюрми і на волю по амністії чи якомусь "закону Савченко".
І люди чисті перед законом, як сльоза.
А вкрадені гроші 💰 у людей?
Це вже проблеми тих кого обдурили!
07.08.2025 14:00 Відповісти
 
 