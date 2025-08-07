Невідомий у Черкасах влаштував стрілянину в McDonald’s: він перебуває зі зброєю в приміщенні. ВIДЕО

У закладі харчування в центрі Черкас сталася стрілянина. Наразі на місці працюють медики та правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції.

"Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.

Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом", - зазначили там.

За даними Суспільне, це сталося біля ресторану McDonald's по вулиці Смілянській.

