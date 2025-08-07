УКР
Новини Відео Стрілянина в Черкасах
Невідомий у Черкасах влаштував стрілянину в McDonald’s: він перебуває зі зброєю в приміщенні. ВIДЕО

У закладі харчування в центрі Черкас сталася стрілянина. Наразі на місці працюють медики та правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції.

"Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.

Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом", - зазначили там.

За даними Суспільне, це сталося біля ресторану McDonald's по вулиці Смілянській.

Читайте: Стрілянина в Ізмаїлі: загинув поліцейський Михайло Сорока. ФОТО

Нацполіція (15407) стрілянина (1817) Черкаси (578) Черкаська область (109) Черкаський район (52)


Топ коментарі
+10
Шкода це визнавати, але це тільки початок реакції на те, що зараз відбувається в Україні, на оті зрадницькі дії влади, на відсутність нормальної, дійсної для ВСІХ, мобілізації і, відповідно, ротації на фронті, на апокаліптичну корупцію владних і силових структур, на беззаконня в судах і ту бездню в житті між пересічним громадянином і приблатньоним наближеним до влади.
Це тільки початок.
Це тільки початок.
показати весь коментар
07.08.2025 11:56 Відповісти
+7
В Україні війна, є зброя, є втомлені і хворі, є провокатори і диверсанти...
показати весь коментар
07.08.2025 11:52 Відповісти
+7
Результат чергового "оповіщення"?
показати весь коментар
07.08.2025 11:53 Відповісти
Нанялись каждый день стрелять и гранаты взрывать?
показати весь коментар
07.08.2025 11:51 Відповісти
В Україні війна, є зброя, є втомлені і хворі, є провокатори і диверсанти...
показати весь коментар
07.08.2025 11:52 Відповісти
і безпорадна поліція яка не навчена воювати
показати весь коментар
07.08.2025 12:07 Відповісти
Поліція чудово справляєтся зі своїми обов'язками. На фронті вона теж буває
показати весь коментар
07.08.2025 12:10 Відповісти
звісно, на блокпостах хабарі бере
не гуди мені
в мене на нулі купа друзів, дядя
показати весь коментар
07.08.2025 12:13 Відповісти
За що треба платити на блокпості? Неодноразово їх проїзжав, грошей з мене ніхто не вимагал.
показати весь коментар
07.08.2025 12:21 Відповісти
бо поліцай з поліцая гроші не бере
показати весь коментар
07.08.2025 12:32 Відповісти
Шах і мат
показати весь коментар
07.08.2025 13:02 Відповісти
На блокпостах шманає волонтерів та СЗЧшників що тікають з позиції випускають.
показати весь коментар
07.08.2025 12:19 Відповісти
за те навчена сидіти в оХвісах та брати хабарі.
показати весь коментар
07.08.2025 12:11 Відповісти
Vik Tor #521724
Ну, так йди у поліцію! Будеш сидіти і бабло грести лопатою. В чому справа?
А як будуть посилати під Покровськ чи Торецк - звільнишся і будеш на дівані коменти строичити...
показати весь коментар
07.08.2025 12:21 Відповісти
чомусь на Сході ваші поліцаї тільки на треті лінії стоят. герої мать вашу.
показати весь коментар
07.08.2025 12:35 Відповісти
А бригади "Хижак" і "Лють" де стоїть !?
І вони дійсно - Герої ! На відміну від тебе і твою мать...
https://censor.net/ua/resonance/3564003/36-dib-proviv-26-richnyyi-boyets-brygady-hyjak-na-pozytsiyah-u-toretsku
показати весь коментар
07.08.2025 12:40 Відповісти
я живу на оріхівському напрямку, і бачу як поліція "воює" за 50 км від фронту. назбирали з Мелітополя/Бердянська поліціянтів і всі вони на блокпостах далеко від нуля.
показати весь коментар
07.08.2025 13:16 Відповісти
готовлять народ до стеження,контролю та масових шмонів,блохпости вам покажуться казкою
показати весь коментар
07.08.2025 12:32 Відповісти
Результат чергового "оповіщення"?
показати весь коментар
07.08.2025 11:53 Відповісти
Звичайно що ні. Ухилянт не стріляв би а дзюрив в штани.
показати весь коментар
07.08.2025 12:12 Відповісти
Та ну? А той що під мостом в тих самих Черкасах стояв з гранатою пару днів тому,теж надзюрив?
показати весь коментар
07.08.2025 12:40 Відповісти
Шкода це визнавати, але це тільки початок реакції на те, що зараз відбувається в Україні, на оті зрадницькі дії влади, на відсутність нормальної, дійсної для ВСІХ, мобілізації і, відповідно, ротації на фронті, на апокаліптичну корупцію владних і силових структур, на беззаконня в судах і ту бездню в житті між пересічним громадянином і приблатньоним наближеним до влади.
Це тільки початок.
Це тільки початок.
показати весь коментар
07.08.2025 11:56 Відповісти
до чого ***** реакція на дії влади, якщо те чмо вбиває черкаський простолюд?
показати весь коментар
07.08.2025 12:04 Відповісти
бо попаяло його чого? га???
показати весь коментар
07.08.2025 12:08 Відповісти
А скільки платять свино-кацапській ботві під американським "проксі" за один "висер"?
показати весь коментар
07.08.2025 12:12 Відповісти
Фрі не досмажили...
показати весь коментар
07.08.2025 12:01 Відповісти
в чізбургері червячка знайшов
показати весь коментар
07.08.2025 12:02 Відповісти
косплєй майкла дугласа у 90-х
"з мене досить"
гарне кіно хто не бачив
звільнили
жінка відібрала дитину
друзі відвернулись
та ще негри вийоб... ну й понеслась... 😁
показати весь коментар
07.08.2025 12:10 Відповісти
"Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал". Джерело: https://censor.net/ua/v3567448
Тобто, відвідувачі та персонал чекали, поки прибудуть поліцаї та геройськи евакуюють їх?
Чи може все ж таки самі розбіглися?
показати весь коментар
07.08.2025 12:11 Відповісти
зара адекватна людина:
вчиться стріляти з усіх типів зброї
в складних умовах
вбивати ножем
вбивати руками

а рожеві ідіоти чекають шо вдала їх врятує
показати весь коментар
07.08.2025 12:15 Відповісти
Рожеві ідіоти обрали собі ржачного клована.
показати весь коментар
07.08.2025 12:22 Відповісти
Дурні повинні страждати, допокине порозумнішають.
показати весь коментар
07.08.2025 12:49 Відповісти
Ну... я звичайно не експерт, але, нікому не здається, що поліцейське оточення закладу, де стріляли і за інформацією є озброєна особа, якесь дивне. Всі на розслабоні біля закладу вештаються, в тому числі і цивільні. Поліція теж ходить, шариться. Не вистачає біля центрального входу пару пацанів з "півасіком та цигарками", які на корточках сидять.
показати весь коментар
07.08.2025 12:44 Відповісти
створюють видимість роботи та свою значущість, ще керівництво поліції та МВА приїде, пошаряться там
показати весь коментар
07.08.2025 12:51 Відповісти
 
 