Невідомий у Черкасах влаштував стрілянину в McDonald’s: він перебуває зі зброєю в приміщенні. ВIДЕО
У закладі харчування в центрі Черкас сталася стрілянина. Наразі на місці працюють медики та правоохоронці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції.
"Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.
Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом", - зазначили там.
За даними Суспільне, це сталося біля ресторану McDonald's по вулиці Смілянській.
не гуди мені
в мене на нулі купа друзів, дядя
Ну, так йди у поліцію! Будеш сидіти і бабло грести лопатою. В чому справа?
А як будуть посилати під Покровськ чи Торецк - звільнишся і будеш на дівані коменти строичити...
І вони дійсно - Герої ! На відміну від тебе і твою мать...
https://censor.net/ua/resonance/3564003/36-dib-proviv-26-richnyyi-boyets-brygady-hyjak-na-pozytsiyah-u-toretsku
Це тільки початок.
"з мене досить"
гарне кіно хто не бачив
звільнили
жінка відібрала дитину
друзі відвернулись
та ще негри вийоб... ну й понеслась... 😁
Тобто, відвідувачі та персонал чекали, поки прибудуть поліцаї та геройськи евакуюють їх?
Чи може все ж таки самі розбіглися?
вчиться стріляти з усіх типів зброї
в складних умовах
вбивати ножем
вбивати руками
а рожеві ідіоти чекають шо вдала їх врятує