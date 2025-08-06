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Новини Вбивство поліцейського в Ізмаїлі
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Стрілянина в Ізмаїлі: загинув поліцейський Михайло Сорока. ФОТО

Лейтенант поліції Одещини Михайло Сорока трагічно загинув 5 серпня під час несення служби у рідному місті Ізмаїл. Його життя обірвалося від кулі зловмисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, у 34-річного поліцейського залишилися дружина та двоє маленьких діток.

Загинув поліцейський Михайло Сорока

Михайло Сорока народився в Ізмаїлі. У 2008 році закінчив Національну академію внутрішніх справ та присвятив своє життя служінню українському народові.

Працював у різних підрозділах поліції Одещини: був оперативником, дільничним, ювенальним поліцейським, а останнім часом - інспектором сектору реагування патрульної поліції Ізмаїльського районного відділу.

"Справжній офіцер - чесний, принциповий, відданий справі та готовий стати на захист всіх, хто цього потребував. Поліцейський ніколи не уникав труднощів і не відступав перед небезпекою.

Також читайте: Поліцейські затримали чоловіка, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ Харкові. ФОТО

Михайло був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Для колег - не лише надійним товаришем, а й людиною з великим серцем. Поліцейський залишив по собі глибоку скорботу та біль втрати у серцях рідних, колег і всіх, хто його знав", - додають у поліції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у місті Ізмаїл Одеської області ввечері 5 серпня сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь під час перевірки патрульними поліціянтами його документів

Автор: 

Ізмаїл (171) Одеська область (3418) Нацполіція (15402) стрілянина (1816) Ізмаїльський район (16)


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Топ коментарі
+19
Царство Небесне. На Донеччині поліцейські гинуть від московської *******, а у Ізмаїлі від доморощеної.
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06.08.2025 07:08 Відповісти
+10
Ну якби ти не втік, то теж міг стати героєм, а так назавжди залишишся дрищем та ухилянтом, що воняє з далекого тилу!
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06.08.2025 07:41 Відповісти
+9
Біль 🥀🥀
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06.08.2025 07:04 Відповісти
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Біль 🥀🥀
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06.08.2025 07:04 Відповісти
Царство Небесне. На Донеччині поліцейські гинуть від московської *******, а у Ізмаїлі від доморощеної.
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06.08.2025 07:08 Відповісти
як і ти, собственно, та як я
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06.08.2025 07:29 Відповісти
Ну якби ти не втік, то теж міг стати героєм, а так назавжди залишишся дрищем та ухилянтом, що воняє з далекого тилу!
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06.08.2025 07:41 Відповісти
А в чому "позорность"? Він що, п"яним у ДТП розбився? Загинув від кулі зловмисника... Обставин ми не знаєио... А ти вже "гімном плюєшся"...
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06.08.2025 08:11 Відповісти
Дивно, що не написали. Там нічого надсекретного не було:
"Сьогодні близько 18:00 в Ізмаїлі чоловік вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків. Патрульні зупинили 45-річного мопедиста для перевірки документів, на що той дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських. Один із правоохоронців отримав поранення, у відповідь на що його напарник застосував табельну зброю та поранив нападника. Обох госпіталізували та на жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні. Стрілок з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні, його затримано і загрожує йому довічне."
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06.08.2025 08:27 Відповісти
Та я не написав - бо подумав, що то можуть буть різні факти... А якщо сумніваєшся - краще "не договорить", щоб потім "за язик не піймали"... Нічого "позорного" чи "необережного" там немає... Поліцаї не очікували, що "мопедіст" виявиться озброєним та першим зброю застосує... Це може статься в будь-якій країні...
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06.08.2025 08:43 Відповісти
Це настільки стандартний сценарій, що в деяких країнах поліціянтів спеціально тренують майже рефлекторно стріляти на ураження при невиконанні водіями команд чи рухах на кшталт "потягнувся рукою під куртку".
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06.08.2025 09:42 Відповісти
Співчуття рідним ((
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06.08.2025 07:29 Відповісти
В Києві поліцейські навіть каву пють в бронежелєтах
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06.08.2025 07:30 Відповісти
У ютубі регулярно пишуть про кожного полеглого, кожний регіон віддає шану.
Не шукайте зради там, де її немає
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06.08.2025 07:44 Відповісти
У тебе є докази його "необережності"? Ти-б ще про "позорность" написав - як трохи вище інший "гімноплюй", висловився...
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06.08.2025 08:13 Відповісти
зараз в тилу багато зброї,народ психологічно налаштований негативно.бикувать проти людей і вести себе нахабно - то великий ризик.
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06.08.2025 07:38 Відповісти
тема стрілявшого бандита не розкрита, ким був той мопедіст?
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06.08.2025 08:06 Відповісти
Нахабний ухилянт він був! На фронт його!
А цур тобі й дзусь, ухилянт був спритніший! Дон Корлеоне на мопеді, то він портного пришив, пістолеро ґішпаньоло!
Насправді, дуже сумно.
Це наслідки Зе...Могілізації, бо народ вже бачить у менТЦК того ж бурята-окупанта. А зЄлених гомодріллов попереджали, що вони бавляться з вогнем, нацьковуючи народ один на одного. Їжте типірь, антипки!
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06.08.2025 11:07 Відповісти
Стріляти треба на упередження,хлопці! Не чекайте поки прокоцапське бидло та ждуни зроблять ваших дітей сиротами. Ніде у Світі так зневажливо до поліції не відносяться,як у нас....ломайте цю мразоту...Закон дозволяє захистити себе!
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06.08.2025 08:11 Відповісти
Ти "з окопу" пишеш?...
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06.08.2025 08:14 Відповісти
Судячи з твого "азарту" - ти окоп лише на картинці бачив... Ті, хто воював, так не "махають шаблею" на людях... Ти школу вже встиг закінчить?
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06.08.2025 08:26 Відповісти
А "агентура Лахти" "неистово срёт", пробуючи посіять срач на форумі... У тебе "Ліверпуль" трохи правіше Долгопрудного...
"Как пагодка в Мацкве?"
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06.08.2025 08:46 Відповісти
ага самі лиш янголи такіж як ЗЕлені, а українці поголовно ухилянти і злочинці
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06.08.2025 09:55 Відповісти
Чесно і принципово, з відданістю справі зайо**вав водіїв мопедів. Виявилося, що серед них теж трапляються злочинці, а не лише лохи, які тихенько сують 500 гривень тремтячими руками, аби пан офіцер відпустив, бо нема категорії "А".
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06.08.2025 10:10 Відповісти
Кацапських та й "місцевих" лайноплювів повно лазить от й багато видалених.
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06.08.2025 10:54 Відповісти
Старший лейтенант.
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06.08.2025 10:37 Відповісти
 
 