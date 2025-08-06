Стрельба в Измаиле: погиб полицейский Михаил Сорока. ФОТО

Лейтенант полиции Одесской области Михаил Сорока трагически погиб 5 августа во время несения службы в родном городе Измаиле. Его жизнь оборвалась от пули злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, у 34-летнего полицейского остались жена и двое маленьких детей.

Михаил Сорока родился в Измаиле. В 2008 году окончил Национальную академию внутренних дел и посвятил свою жизнь служению украинскому народу.

Работал в различных подразделениях полиции Одесской области: был оперативником, участковым, ювенальным полицейским, а в последнее время - инспектором сектора реагирования патрульной полиции Измаильского районного отдела.

"Настоящий офицер - честный, принципиальный, преданный делу и готовый встать на защиту всех, кто в этом нуждался. Полицейский никогда не избегал трудностей и не отступал перед опасностью.

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Михаил был любящим мужем и заботливым отцом. Для коллег - не только надежным товарищем, но и человеком с большим сердцем. Полицейский оставил после себя глубокую скорбь и боль утраты в сердцах родных, коллег и всех, кто его знал", - добавляют в полиции.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в городе Измаиле Одесской области вечером 5 августа произошла стрельба. Мужчина открыл огонь во время проверки патрульными полицейскими его документов.