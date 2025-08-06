РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11391 посетитель онлайн
Новости Убийство полицейского в Измаиле
8 143 40

Стрельба в Измаиле: погиб полицейский Михаил Сорока. ФОТО

Лейтенант полиции Одесской области Михаил Сорока трагически погиб 5 августа во время несения службы в родном городе Измаиле. Его жизнь оборвалась от пули злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, у 34-летнего полицейского остались жена и двое маленьких детей.

Погиб полицейский Михаил Сорока

Михаил Сорока родился в Измаиле. В 2008 году окончил Национальную академию внутренних дел и посвятил свою жизнь служению украинскому народу.

Работал в различных подразделениях полиции Одесской области: был оперативником, участковым, ювенальным полицейским, а в последнее время - инспектором сектора реагирования патрульной полиции Измаильского районного отдела.

"Настоящий офицер - честный, принципиальный, преданный делу и готовый встать на защиту всех, кто в этом нуждался. Полицейский никогда не избегал трудностей и не отступал перед опасностью.

Также читайте: Полицейские задержали мужчину, который избил и стрелял в ветерана ВСУ в Харькове. ФОТО

Михаил был любящим мужем и заботливым отцом. Для коллег - не только надежным товарищем, но и человеком с большим сердцем. Полицейский оставил после себя глубокую скорбь и боль утраты в сердцах родных, коллег и всех, кто его знал", - добавляют в полиции.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в городе Измаиле Одесской области вечером 5 августа произошла стрельба. Мужчина открыл огонь во время проверки патрульными полицейскими его документов.

Автор: 

Измаил (155) Одесская область (3760) Нацполиция (16679) стрельба (3288) Измаильский район (15)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Царство Небесне. На Донеччині поліцейські гинуть від московської *******, а у Ізмаїлі від доморощеної.
показать весь комментарий
06.08.2025 07:08 Ответить
+8
Біль 🥀🥀
показать весь комментарий
06.08.2025 07:04 Ответить
+8
Ну якби ти не втік, то теж міг стати героєм, а так назавжди залишишся дрищем та ухилянтом, що воняє з далекого тилу!
показать весь комментарий
06.08.2025 07:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Біль 🥀🥀
показать весь комментарий
06.08.2025 07:04 Ответить
Царство Небесне. На Донеччині поліцейські гинуть від московської *******, а у Ізмаїлі від доморощеної.
показать весь комментарий
06.08.2025 07:08 Ответить
як і ти, собственно, та як я
показать весь комментарий
06.08.2025 07:29 Ответить
Ну якби ти не втік, то теж міг стати героєм, а так назавжди залишишся дрищем та ухилянтом, що воняє з далекого тилу!
показать весь комментарий
06.08.2025 07:41 Ответить
А в чому "позорность"? Він що, п"яним у ДТП розбився? Загинув від кулі зловмисника... Обставин ми не знаєио... А ти вже "гімном плюєшся"...
показать весь комментарий
06.08.2025 08:11 Ответить
Дивно, що не написали. Там нічого надсекретного не було:
"Сьогодні близько 18:00 в Ізмаїлі чоловік вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків. Патрульні зупинили 45-річного мопедиста для перевірки документів, на що той дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських. Один із правоохоронців отримав поранення, у відповідь на що його напарник застосував табельну зброю та поранив нападника. Обох госпіталізували та на жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні. Стрілок з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні, його затримано і загрожує йому довічне."
показать весь комментарий
06.08.2025 08:27 Ответить
Та я не написав - бо подумав, що то можуть буть різні факти... А якщо сумніваєшся - краще "не договорить", щоб потім "за язик не піймали"... Нічого "позорного" чи "необережного" там немає... Поліцаї не очікували, що "мопедіст" виявиться озброєним та першим зброю застосує... Це може статься в будь-якій країні...
показать весь комментарий
06.08.2025 08:43 Ответить
Це настільки стандартний сценарій, що в деяких країнах поліціянтів спеціально тренують майже рефлекторно стріляти на ураження при невиконанні водіями команд чи рухах на кшталт "потягнувся рукою під куртку".
показать весь комментарий
06.08.2025 09:42 Ответить
Співчуття рідним ((
показать весь комментарий
06.08.2025 07:29 Ответить
В Києві поліцейські навіть каву пють в бронежелєтах
показать весь комментарий
06.08.2025 07:30 Ответить
У ютубі регулярно пишуть про кожного полеглого, кожний регіон віддає шану.
Не шукайте зради там, де її немає
показать весь комментарий
06.08.2025 07:44 Ответить
У тебе є докази його "необережності"? Ти-б ще про "позорность" написав - як трохи вище інший "гімноплюй", висловився...
показать весь комментарий
06.08.2025 08:13 Ответить
зараз в тилу багато зброї,народ психологічно налаштований негативно.бикувать проти людей і вести себе нахабно - то великий ризик.
показать весь комментарий
06.08.2025 07:38 Ответить
тема стрілявшого бандита не розкрита, ким був той мопедіст?
показать весь комментарий
06.08.2025 08:06 Ответить
Стріляти треба на упередження,хлопці! Не чекайте поки прокоцапське бидло та ждуни зроблять ваших дітей сиротами. Ніде у Світі так зневажливо до поліції не відносяться,як у нас....ломайте цю мразоту...Закон дозволяє захистити себе!
показать весь комментарий
06.08.2025 08:11 Ответить
Ти "з окопу" пишеш?...
показать весь комментарий
06.08.2025 08:14 Ответить
Судячи з твого "азарту" - ти окоп лише на картинці бачив... Ті, хто воював, так не "махають шаблею" на людях... Ти школу вже встиг закінчить?
показать весь комментарий
06.08.2025 08:26 Ответить
А "агентура Лахти" "неистово срёт", пробуючи посіять срач на форумі... У тебе "Ліверпуль" трохи правіше Долгопрудного...
"Как пагодка в Мацкве?"
показать весь комментарий
06.08.2025 08:46 Ответить
Цікаво. От коли Українці гинуть від рук поліцейських, то ніхто навідь не згадує, що Українці також були чесними, трудолюбивими, турботливими батьками, з великим серцем, і т.д. А тут раптом "янгол" загинув. О як. Цікаво, а крім цього поліцейського в поліції щє є такі "турботливі"? Чі тільки один такий був?
показать весь комментарий
06.08.2025 09:38 Ответить
ага самі лиш янголи такіж як ЗЕлені, а українці поголовно ухилянти і злочинці
показать весь комментарий
06.08.2025 09:55 Ответить
Чесно і принципово, з відданістю справі зайо**вав водіїв мопедів. Виявилося, що серед них теж трапляються злочинці, а не лише лохи, які тихенько сують 500 гривень тремтячими руками, аби пан офіцер відпустив, бо нема категорії "А".
показать весь комментарий
06.08.2025 10:10 Ответить
 
 