3 710 24

Неизвестный в Черкассах устроил стрельбу в McDonald’s: он находится с оружием в помещении. ВИДЕО

Стрельба в Черкассах 7 августа Что известно

В заведении питания в центре Черкасс произошла стрельба. В данное время на месте работают медики и правоохранители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции.

"Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал.

Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Просим не приближаться к месту инцидента. Детали позже", - отметили там.

По данным Суспільне, это произошло возле ресторана McDonald's по улице Смелянской.

Читайте: Стрельба в Измаиле: погиб полицейский Михаил Сорока. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16684) стрельба (3290) Черкассы (864) Черкасская область (106) Черкасский район (51)


Топ комментарии
+4
Шкода це визнавати, але це тільки початок реакції на те, що зараз відбувається в Україні, на оті зрадницькі дії влади, на відсутність нормальної, дійсної для ВСІХ, мобілізації і, відповідно, ротації на фронті, на апокаліптичну корупцію владних і силових структур, на беззаконня в судах і ту бездню в житті між пересічним громадянином і приблатньоним наближеним до влади.
Це тільки початок.
07.08.2025 11:56 Ответить
Це тільки початок.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:56 Ответить
+3
Результат чергового "оповіщення"?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:53 Ответить
+3
за те навчена сидіти в оХвісах та брати хабарі.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:11 Ответить
Нанялись каждый день стрелять и гранаты взрывать?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:51 Ответить
В Україні війна, є зброя, є втомлені і хворі, є провокатори і диверсанти...
07.08.2025 11:52 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 11:52 Ответить
і безпорадна поліція яка не навчена воювати
показать весь комментарий
07.08.2025 12:07 Ответить
Поліція чудово справляєтся зі своїми обов'язками. На фронті вона теж буває
07.08.2025 12:10 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 12:10 Ответить
звісно, на блокпостах хабарі бере
не гуди мені
в мене на нулі купа друзів, дядя
показать весь комментарий
07.08.2025 12:13 Ответить
За що треба платити на блокпості? Неодноразово їх проїзжав, грошей з мене ніхто не вимагал.
07.08.2025 12:21 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 12:21 Ответить
бо поліцай з поліцая гроші не бере
показать весь комментарий
07.08.2025 12:32 Ответить
На блокпостах шманає волонтерів та СЗЧшників що тікають з позиції випускають.
07.08.2025 12:19 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 12:19 Ответить
за те навчена сидіти в оХвісах та брати хабарі.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:11 Ответить
Vik Tor #521724
Ну, так йди у поліцію! Будеш сидіти і бабло грести лопатою. В чому справа?
А як будуть посилати під Покровськ чи Торецк - звільнишся і будеш на дівані коменти строичити...
показать весь комментарий
07.08.2025 12:21 Ответить
чомусь на Сході ваші поліцаї тільки на треті лінії стоят. герої мать вашу.
07.08.2025 12:35 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 12:35 Ответить
готовлять народ до стеження,контролю та масових шмонів,блохпости вам покажуться казкою
07.08.2025 12:32 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 12:32 Ответить
Звичайно що ні. Ухилянт не стріляв би а дзюрив в штани.
07.08.2025 12:12 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 12:12 Ответить
до чого ***** реакція на дії влади, якщо те чмо вбиває черкаський простолюд?
07.08.2025 12:04 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 12:04 Ответить
бо попаяло його чого? га???
показать весь комментарий
07.08.2025 12:08 Ответить
А скільки платять свино-кацапській ботві під американським "проксі" за один "висер"?
07.08.2025 12:12 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 12:12 Ответить
Фрі не досмажили...
показать весь комментарий
07.08.2025 12:01 Ответить
в чізбургері червячка знайшов
показать весь комментарий
07.08.2025 12:02 Ответить
косплєй майкла дугласа у 90-х
"з мене досить"
гарне кіно хто не бачив
звільнили
жінка відібрала дитину
друзі відвернулись
та ще негри вийоб... ну й понеслась... 😁
показать весь комментарий
07.08.2025 12:10 Ответить
"Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал". Джерело: https://censor.net/ua/v3567448
Тобто, відвідувачі та персонал чекали, поки прибудуть поліцаї та геройськи евакуюють їх?
Чи може все ж таки самі розбіглися?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:11 Ответить
зара адекватна людина:
вчиться стріляти з усіх типів зброї
в складних умовах
вбивати ножем
вбивати руками

а рожеві ідіоти чекають шо вдала їх врятує
показать весь комментарий
07.08.2025 12:15 Ответить
Рожеві ідіоти обрали собі ржачного клована.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:22 Ответить
 
 