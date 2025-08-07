3 710 24
Неизвестный в Черкассах устроил стрельбу в McDonald’s: он находится с оружием в помещении. ВИДЕО
В заведении питания в центре Черкасс произошла стрельба. В данное время на месте работают медики и правоохранители.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции.
"Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал.
Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Просим не приближаться к месту инцидента. Детали позже", - отметили там.
По данным Суспільне, это произошло возле ресторана McDonald's по улице Смелянской.
не гуди мені
в мене на нулі купа друзів, дядя
Ну, так йди у поліцію! Будеш сидіти і бабло грести лопатою. В чому справа?
А як будуть посилати під Покровськ чи Торецк - звільнишся і будеш на дівані коменти строичити...
Це тільки початок.
"з мене досить"
гарне кіно хто не бачив
звільнили
жінка відібрала дитину
друзі відвернулись
та ще негри вийоб... ну й понеслась... 😁
Тобто, відвідувачі та персонал чекали, поки прибудуть поліцаї та геройськи евакуюють їх?
Чи може все ж таки самі розбіглися?
вчиться стріляти з усіх типів зброї
в складних умовах
вбивати ножем
вбивати руками
а рожеві ідіоти чекають шо вдала їх врятує