Неизвестный в Черкассах устроил стрельбу в McDonald’s: он находится с оружием в помещении. ВИДЕО

В заведении питания в центре Черкасс произошла стрельба. В данное время на месте работают медики и правоохранители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции.

"Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал.

Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Просим не приближаться к месту инцидента. Детали позже", - отметили там.

По данным Суспільне, это произошло возле ресторана McDonald's по улице Смелянской.

