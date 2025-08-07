РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12253 посетителя онлайн
Новости Фото Финансовые мошенничества
856 2

Присваивали донаты на ВСУ: в Черкассах задержана пара, выдававшая себя за журналиста через фейковый телеграм-канал, - Нацполиция. ФОТО

Киберполиция Черкасской области завершила досудебное расследование в отношении пары злоумышленников, собиравших фейковые донаты якобы на нужды украинских военных.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

В Черкассах пара выдавала себя за журналиста и присваивала донаты на ВСУ

Как отмечается, 36-летний мужчина и его 33-летняя сожительница создали фейковый телеграм-канал, где выдавали себя за известного военного журналиста и общественного деятеля. Они собирали средства под предлогом покупки детекторов дронов для ВСУ. Собранные деньги пара присваивала, обналичивая их через банкоматы Черкасс.

Особый цинизм заключался в попытках завладеть средствами самих военных, находившихся на передовой.

Во время обысков правоохранители изъяли банковские карты, компьютерную технику, мобильные телефоны и sim-карты с доказательствами противоправной деятельности.

Обоих подозреваемых будут судить по ч. 2 ст. 190 УКУ (мошенничество). Им грозит до трех лет лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении хореографу из Черкасс, которая собрала более 1 млн грн на поездку детей в Грузию и проиграла их в казино. ФОТО

Автор: 

мошенничество (1269) Нацполиция (16684) Черкассы (869) Черкасская область (106) Черкасский район (51)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Три роки, всього навсього, три роки....
Жодної інформації, скільки часу вони це робили, суми, і тд.....
Три роки.....
показать весь комментарий
07.08.2025 13:21 Ответить
Ще рік-півтора будуть Їздити з СІЗО на суд.
Потім на рік до тюрми і на волю по амністії чи якомусь "закону Савченко".
І люди чисті перед законом, як сльоза.
А вкрадені гроші 💰 у людей?
Це вже проблеми тих кого обдурили!
показать весь комментарий
07.08.2025 14:00 Ответить
 
 