Присваивали донаты на ВСУ: в Черкассах задержана пара, выдававшая себя за журналиста через фейковый телеграм-канал, - Нацполиция. ФОТО
Киберполиция Черкасской области завершила досудебное расследование в отношении пары злоумышленников, собиравших фейковые донаты якобы на нужды украинских военных.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 36-летний мужчина и его 33-летняя сожительница создали фейковый телеграм-канал, где выдавали себя за известного военного журналиста и общественного деятеля. Они собирали средства под предлогом покупки детекторов дронов для ВСУ. Собранные деньги пара присваивала, обналичивая их через банкоматы Черкасс.
Особый цинизм заключался в попытках завладеть средствами самих военных, находившихся на передовой.
Во время обысков правоохранители изъяли банковские карты, компьютерную технику, мобильные телефоны и sim-карты с доказательствами противоправной деятельности.
Обоих подозреваемых будут судить по ч. 2 ст. 190 УКУ (мошенничество). Им грозит до трех лет лишения свободы.
Жодної інформації, скільки часу вони це робили, суми, і тд.....
Три роки.....
Потім на рік до тюрми і на волю по амністії чи якомусь "закону Савченко".
І люди чисті перед законом, як сльоза.
А вкрадені гроші 💰 у людей?
Це вже проблеми тих кого обдурили!