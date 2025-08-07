Присваивали донаты на ВСУ: в Черкассах задержана пара, выдававшая себя за журналиста через фейковый телеграм-канал, - Нацполиция. ФОТО

Киберполиция Черкасской области завершила досудебное расследование в отношении пары злоумышленников, собиравших фейковые донаты якобы на нужды украинских военных.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 36-летний мужчина и его 33-летняя сожительница создали фейковый телеграм-канал, где выдавали себя за известного военного журналиста и общественного деятеля. Они собирали средства под предлогом покупки детекторов дронов для ВСУ. Собранные деньги пара присваивала, обналичивая их через банкоматы Черкасс.

Особый цинизм заключался в попытках завладеть средствами самих военных, находившихся на передовой.

Во время обысков правоохранители изъяли банковские карты, компьютерную технику, мобильные телефоны и sim-карты с доказательствами противоправной деятельности.

Обоих подозреваемых будут судить по ч. 2 ст. 190 УКУ (мошенничество). Им грозит до трех лет лишения свободы.

