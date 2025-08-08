Присвоила более 1,8 млн грн взносов для ВСУ: Сообщено о подозрении заместительнице директора благотворительной организации на Киевщине, - Нацполиция
Полицейские Киевщины сообщили о подозрении женщине, которая незаконно использовала благотворительные взносы на сумму более 1,8 миллиона гривен.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на Фастовщине 29-летняя уроженка Донецкой области незаконно использовала средства благотворительной организации на свои нужды. Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы.
Установлено, что женщина, находясь в должности заместителя директора благотворительной организации, через соцсети собирала средства, обещая направлять их на поддержку ВСУ. Вместо этого она тратила часть собранных средств на личные нужды.
В период времени с августа 2024 года по май 2025 года женщина использовала более 1,8 миллиона гривен.
"Следователи, под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры сообщили о подозрении экс-директору благотворительного фонда, которая собирала средства под прикрытием благотворительности и частично тратила не по назначению (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в Нацполиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль