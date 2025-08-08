РУС
Присвоила более 1,8 млн грн взносов для ВСУ: Сообщено о подозрении заместительнице директора благотворительной организации на Киевщине, - Нацполиция

Женщина незаконно использовала средства благотворительной организации

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении женщине, которая незаконно использовала благотворительные взносы на сумму более 1,8 миллиона гривен.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Фастовщине 29-летняя уроженка Донецкой области незаконно использовала средства благотворительной организации на свои нужды. Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы.

Установлено, что женщина, находясь в должности заместителя директора благотворительной организации, через соцсети собирала средства, обещая направлять их на поддержку ВСУ. Вместо этого она тратила часть собранных средств на личные нужды.

В период времени с августа 2024 года по май 2025 года женщина использовала более 1,8 миллиона гривен.

"Следователи, под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры сообщили о подозрении экс-директору благотворительного фонда, которая собирала средства под прикрытием благотворительности и частично тратила не по назначению (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в Нацполиции.

раз п'ять..
08.08.2025 14:40 Ответить
Благодійники роблять дуже корисну та гарну справу. На жаль з 10 організацій (фондов, або осіб) 9 незаконно збагачуються...Особливо зараз,коли шалені гроші гуляють по країні...
08.08.2025 14:46 Ответить
Завдяки таким мр#зям потім багато хто перестає довіряти людям, бійця, чесним співробітникам фондів, благодійних організацій тощо, які дійсно збирають кошти, просять про фінансову допомогу, підтримку для ЗСУ, сімей постраждалих тощо. Я б у подібних осіб (яких зловили на розкраданні, привласненні чужих коштів) конфісковував би майно, садив в тюрьму, і, звісно, оприлюднював би цю інформацію з інформуванням про проведені заходи
08.08.2025 14:54 Ответить
Що не справа то довбосятини на першому місці!!!
08.08.2025 15:15 Ответить
 
 