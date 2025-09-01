Ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, через которые граждан ЕС обманули на 12 млн грн. ФОТОрепортаж
В результате успешно проведенной спецоперации в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов Украины и Чешской Республики прекращена деятельность сети мошеннических колл-центров и установлены участники транснациональной преступной организации, действовавшей на территории обеих стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, операция по разоблачению организована и проведена в рамках совместной следственной группы с участием Офиса Генпрокурора, Главного следственного управления Национальной полиции Украины, Департамента уголовного розыска и чешских правоохранителей.
Документирование сделки проводилось в несколько этапов. Следствие установило, что противоправную деятельность наладил житель Днепра, который является лидером группировки. Он привлек сообщников из числа жителей разных регионов Украины, а также граждан Чехии и Молдовы.
"Кол-центры функционировали на территории Днепропетровской, Киевской и Кировоградской областей. Операторы мошеннической сети осуществляли зарубежные звонки, представлялись работниками банковских учреждений и обманным путем убеждали граждан Евросоюза якобы из-за угрозы несанкционированного доступа к счетам временно перевести деньги или приобрести криптовалюту. Таким образом им удалось завладеть суммой, эквивалентной почти 12 млн грн", - говорится в сообщении.
В настоящее время под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора организатору и еще пяти лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).
Трое из них, которые являются гражданами Украины, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Во время проведения обысков в Днепропетровской Харьковской, Закарпатской, Полтавской областях и г. Киеве изъята документация, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, четыре дорогостоящих автомобиля, а также другие вещественные доказательства.
Ранее в рамках досудебного расследования на территории Украины был задержан гражданин Молдовы и трех граждан Чехии и в дальнейшем экстрадирован.
