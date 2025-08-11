РУС
Бухгалтер воинской части на Житомирщине присвоил более 800 тыс. грн из фонда заработной платы, - ГБР

Мошенничество с выплатами для военных

Работники ГБР при поддержке СБУ сообщили о подозрении бухгалтеру одной из воинских частей Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По данным следствия, чиновник в течение семи месяцев вносил в финансовые документы ложные данные, по которым одному из бойцов якобы начислялись дополнительные выплаты. На самом деле эти средства перечислялись на личный банковский счет бухгалтера. Так он присвоил более 800 тыс. грн, которые принадлежали государству.

Следователи работают над возвращением средств в бюджет.

Чиновнику инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Автор: 

+4
Вона, проти міндіча, шурми, чернишова, та інших служок з ОПУ, ВРУ, КМУ, ГПУ, баканова, шуфрича, коломойського,…., керівників митниці, податкової, портновських…, МСЕК, це сльози, з крові Українців!!!
Повісити лярву, і «портновські» борці за грошові знаки, геть втратять до цього, свій інтерес, бо бабло, накрадене, десь «пропаде», як у діамантових прокурорських!!! Махніцкий ярема луценко, та їх послідовники, підтвердять!!
11.08.2025 15:05 Ответить
+2
В суспільстві вже є переконання в тому що кожна державна посада має і дає можливості збагачення. Держслужбовець має безкарно красти! А як інакше? Всі крадуть. Дожи(ди)лись до того що "заробити" означає "вкрасти"... Може їм якесь тавро на пиках випалювати?
11.08.2025 15:23 Ответить
+1
співпраця особисто з суддею і під заклад внесок.. і оля-ля
11.08.2025 15:09 Ответить
Якось він по бідному
11.08.2025 15:02 Ответить
Цікаво,він один такий? Ось в чому питання... Присвоїв,значить був впевнений,що ніде це не випливе. Скоріш за все,трохи мав рацію. Бухгалтери - не самі дурні люди...
11.08.2025 15:04 Ответить
Вона, проти міндіча, шурми, чернишова, та інших служок з ОПУ, ВРУ, КМУ, ГПУ, баканова, шуфрича, коломойського,…., керівників митниці, податкової, портновських…, МСЕК, це сльози, з крові Українців!!!
Повісити лярву, і «портновські» борці за грошові знаки, геть втратять до цього, свій інтерес, бо бабло, накрадене, десь «пропаде», як у діамантових прокурорських!!! Махніцкий ярема луценко, та їх послідовники, підтвердять!!
11.08.2025 15:05 Ответить
співпраця особисто з суддею і під заклад внесок.. і оля-ля
11.08.2025 15:09 Ответить
И, шо? Мне, держава Украина должна по ЕСПЧ 10000 евро компенсации плюс долг уже лет 20. 300 т. грн. лет пять должна по другим "косякам". И это уже доказано в судах! И никто никого не кошмарит. Украл ты у державы получи 12 лет! Украли у тебя, сиди и плачь! Будешь бухтеть и тебе 12 лет нарисуем.
11.08.2025 15:11 Ответить
"Посадовцю інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану" - а до прокурВорів-інвалідців теж цю статтю застосують? Дуже цікаво! Генпрокурор, твій хід!
Скільки "пенсій" та пільг отримали твої колеги?
І про 12 років позбавлення волі з конфіскацією не забудь.
11.08.2025 15:19 Ответить
В суспільстві вже є переконання в тому що кожна державна посада має і дає можливості збагачення. Держслужбовець має безкарно красти! А як інакше? Всі крадуть. Дожи(ди)лись до того що "заробити" означає "вкрасти"... Може їм якесь тавро на пиках випалювати?
11.08.2025 15:23 Ответить
А як справи у цього бухгалтера?
11.08.2025 15:23 Ответить
А ось шнобастий кум Ze, чернишов, привласнив понад 1 лярд і ничого, бадьорий та веселий.
11.08.2025 15:34 Ответить
кожен має право на помилку..
11.08.2025 15:49 Ответить
І шо це таке сталося раптом з бухгалтером???
11.08.2025 16:00 Ответить
На передок, нехай "відпрацьовує"...
11.08.2025 16:02 Ответить
Погано те,що хапаючи таких "мікробів" правоохоронці роблять приємну статистику "боротьби" з корупцією та розкраданням коштів...У той же час Київ просто забитий чиновниками - мільонерами....доларовими....Гроші возять реєлторам та авто продавцям - вантажівками...Скупають нерухомість та землю...Не треба навіть шукати! Перевірте образ життя! Просто постійне біля будівлі Генпрокуратури!! В Монако немає таких авто та будинків,як за межами Київа
11.08.2025 16:07 Ответить
невже за пару останніх років Київ окупував рузьге мір..
В Європі такого немає..
11.08.2025 17:19 Ответить
все що несеться від цієї структури антимайданного мусорка потрібно множити на 0. дбр лише виконує команду фас від татарова і часто-густо переслідує невинних та незручних ОПі.
11.08.2025 16:51 Ответить
Походу чорна каса...для вирішення різного роду питань..взяв на себе
11.08.2025 17:06 Ответить
Бере приклад із зе гнидяцької вертикалі.
11.08.2025 18:24 Ответить
 
 