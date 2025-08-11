Бухгалтер воинской части на Житомирщине присвоил более 800 тыс. грн из фонда заработной платы, - ГБР

Работники ГБР при поддержке СБУ сообщили о подозрении бухгалтеру одной из воинских частей Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По данным следствия, чиновник в течение семи месяцев вносил в финансовые документы ложные данные, по которым одному из бойцов якобы начислялись дополнительные выплаты. На самом деле эти средства перечислялись на личный банковский счет бухгалтера. Так он присвоил более 800 тыс. грн, которые принадлежали государству.

Следователи работают над возвращением средств в бюджет.

Чиновнику инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.