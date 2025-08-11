Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду, - ДБР
Працівники ДБР за підтримки СБУ повідомили про підозру бухгалтеру однієї з військових частин Житомирської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
За даними слідства, посадовець протягом семи місяців вносив до фінансових документів неправдиві дані, за якими одному з бійців нібито нараховувались додаткові виплати. Насправді ці кошти перераховувалися на особистий банківський рахунок бухгалтера. Так він привласнив понад 800 тис. грн, які належали державі.
Слідчі працюють над поверненням коштів до бюджету.
Посадовцю інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Повісити лярву, і «портновські» борці за грошові знаки, геть втратять до цього, свій інтерес, бо бабло, накрадене, десь «пропаде», як у діамантових прокурорських!!! Махніцкий ярема луценко, та їх послідовники, підтвердять!!
Скільки "пенсій" та пільг отримали твої колеги?
І про 12 років позбавлення волі з конфіскацією не забудь.