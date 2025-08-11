Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду, - ДБР

Працівники ДБР за підтримки СБУ повідомили про підозру бухгалтеру однієї з військових частин Житомирської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За даними слідства, посадовець протягом семи місяців вносив до фінансових документів неправдиві дані, за якими одному з бійців нібито нараховувались додаткові виплати. Насправді ці кошти перераховувалися на особистий банківський рахунок бухгалтера. Так він привласнив понад 800 тис. грн, які належали державі.

Слідчі працюють над поверненням коштів до бюджету.

Посадовцю інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.