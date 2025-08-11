УКР
Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду, - ДБР

Шахрайство з виплатами для військових

Працівники ДБР за підтримки СБУ повідомили про підозру бухгалтеру однієї з військових частин Житомирської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За даними слідства, посадовець протягом семи місяців вносив до фінансових документів неправдиві дані, за якими одному з бійців нібито нараховувались додаткові виплати. Насправді ці кошти перераховувалися на особистий банківський рахунок бухгалтера. Так він привласнив понад 800 тис. грн, які належали державі.

Слідчі працюють над поверненням коштів до бюджету.

Посадовцю інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

Якось він по бідному
11.08.2025 15:02 Відповісти
Цікаво,він один такий? Ось в чому питання... Присвоїв,значить був впевнений,що ніде це не випливе. Скоріш за все,трохи мав рацію. Бухгалтери - не самі дурні люди...
11.08.2025 15:04 Відповісти
Вона, проти міндіча, шурми, чернишова, та інших служок з ОПУ, ВРУ, КМУ, ГПУ, баканова, шуфрича, коломойського,…., керівників митниці, податкової, портновських…, МСЕК, це сльози, з крові Українців!!!
Повісити лярву, і «портновські» борці за грошові знаки, геть втратять до цього, свій інтерес, бо бабло, накрадене, десь «пропаде», як у діамантових прокурорських!!! Махніцкий ярема луценко, та їх послідовники, підтвердять!!
11.08.2025 15:05 Відповісти
співпраця особисто з суддею і під заклад внесок.. і оля-ля
11.08.2025 15:09 Відповісти
И, шо? Мне, держава Украина должна по ЕСПЧ 10000 евро компенсации плюс долг уже лет 20. 300 т. грн. лет пять должна по другим "косякам". И это уже доказано в судах! И никто никого не кошмарит. Украл ты у державы получи 12 лет! Украли у тебя, сиди и плачь! Будешь бухтеть и тебе 12 лет нарисуем.
11.08.2025 15:11 Відповісти
"Посадовцю інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану" - а до прокурВорів-інвалідців теж цю статтю застосують? Дуже цікаво! Генпрокурор, твій хід!
Скільки "пенсій" та пільг отримали твої колеги?
І про 12 років позбавлення волі з конфіскацією не забудь.
11.08.2025 15:19 Відповісти
В суспільстві вже є переконання в тому що кожна державна посада має і дає можливості збагачення. Держслужбовець має безкарно красти! А як інакше? Всі крадуть. Дожи(ди)лись до того що "заробити" означає "вкрасти"... Може їм якесь тавро на пиках випалювати?
11.08.2025 15:23 Відповісти
А як справи у цього бухгалтера?
11.08.2025 15:23 Відповісти
 
 