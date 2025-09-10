РУС
Двое подростков пытались взорвать жилье украинского защитника во Львове: их завербовала РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во Львове предотвратили новый теракт. Были задержаны двое несовершеннолетних, которые по заказу РФ пытались взорвать таунхаус, где проживал украинский защитник.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что юноши оставили у входа в дом самодельное взрывное устройство, которое спрятали в горшке для цветов.

"Чтобы российские спецслужбисты могли дистанционно активировать взрывчатку в момент приближения военного к дому, агенты дополнительно установили на "локации" телефонную камеру с удаленным доступом для куратора из рф. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали исполнителей "на горячем", когда они заложили СВУ на входе в таунхаус", - говорится в сообщении.

Задержанные - двое жителей Львова 14 и 15 лет, которых россияне завербовали в Telegram-каналах по поиску "легких заработков".

Двое подростков хотели взорвать военного во Львове по заказу РФ

Юноши после инструктажа от оккупантов получили координаты, по которым забрали из тайника взрывчатку, а затем заложили ее на месте запланированного теракта.

У них изъяли снаряженную взрывчатку и смартфоны с доказательствами контактов с куратором.

Сейчас подросткам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Львов (4635) СБУ (20393) теракт (2352) Львовская область (3005) Львовский район (95)
+16
Чому всі спецслужби, особливо СБУ направлені на фальшування справ проти опозиції і патріотів України, а не на виявлення російських терористів і їх агентів?
10.09.2025 10:09 Ответить
+13
для ОПи страшна опозиція, а терористи їм - "класово свої" (Какая разніца)
10.09.2025 10:16 Ответить
+10
Тому що ніхто не займається патріотичним вихованням молоді
10.09.2025 10:07 Ответить
Тому що ніхто не займається патріотичним вихованням молоді
10.09.2025 10:07 Ответить
як ніхто не займається ?

а наш Величний преЗЄдєнт, який весь час талдичить:"Какая разніца ?"

і вже дійшли до какой такой какой разніци, що американці пропонують затвердити в Україні російську мову і церкву.
ви чули категоричний протест преЗЄдента, чи нашого МІДа?

.
10.09.2025 10:14 Ответить
тому що смердючі органи не хочуть на передок. таких справ буде тільки більше, поки триває війна. історія повторюється.
показать весь комментарий
Ми бачимо, як Ви строчите з "передка".
показать весь комментарий
Ви не праві, москалі багато займаюсться вихованням НАШОЇ молоді ...
показать весь комментарий
Нагуя воно їм? - з бошкою дружать?
показать весь комментарий
Львов, ****, стал опасный
показать весь комментарий
Ми родились і вже біда шугає над нами
показать весь комментарий
чи "зробили Львів разом" ?

.
10.09.2025 10:24 Ответить
Чому всі спецслужби, особливо СБУ направлені на фальшування справ проти опозиції і патріотів України, а не на виявлення російських терористів і їх агентів?
10.09.2025 10:09 Ответить
для ОПи страшна опозиція, а терористи їм - "класово свої" (Какая разніца)
10.09.2025 10:16 Ответить
бо татаров, бо зєля - це малороси. це похохоронна команда для контрольованого знищення України.
10.09.2025 10:17 Ответить
Стаття про викриття терористів, а Ви пишете, що спецслужби не викривають... Як так?
10.09.2025 12:07 Ответить
Дуже просто - викривають, це коли затримують на стадії підготовки, а не після реалізації. І затримують не тих, а для піару перед нарідом, що вони працюють. Не хочеться так думати, але маю думки, що злочинна влада могла і дати сховище для злочинця, бо в них опозиція основний ворог, особливо ті, хто був на Майдані. Вони були і підтримували антимайдан.
10.09.2025 13:02 Ответить
куратори точно з рф?
10.09.2025 10:10 Ответить
Могли бути під прикриттям таких самих з офісу президента, бо там одні антимайданівці.
10.09.2025 10:13 Ответить
сбу, треба терміново, щось робити з "репутацією"!
чекаємо, від 95 кварталу, *********** історій......
10.09.2025 10:12 Ответить
СБУ треба буде перейменувати. Бо з такою ганьбою жити не можна.
10.09.2025 10:17 Ответить
типа "сто груп чеченських терористів напали на ОПу" ?

.
10.09.2025 10:18 Ответить
Я завжди був переконливим противником смертної кари. Але за останні роки моя переконливість кудись безслідно зникла.
10.09.2025 10:12 Ответить
Якщо з молоддю нікому займатись з України, то нею займатиметься з фсб. все закономірно, лігами сміху та іншим лайном-95 по телику нікого не виховаєш.
10.09.2025 10:15 Ответить
Ну не доходить до зелених тварин, що потрібне патріотичне виховування дітей, потрібно запроваджувати пласт, чи аналог, а не спихувати, що то батьки винні, що так виховали дітей, хоча я жодного батька чи матір не знаю, що бажають зла своїм дітям. Пам'ятається, коли поступивши до Львова в технікум, нас студентів збирали на лекції, на яких розказували про наркоманію, таксікоманію , розказували про шкоду і так далі, а коли служив в ВМФ у Владивостоці, то знаючи про наркоманію, не вживав наркотики і був єдиний із всіх хлопців, хоча на мене тиснули, але не піддався, а слабохарактерні, мамині синочки, легко піддавались, пізніше фігово закінчували.
10.09.2025 10:46 Ответить
так, без виховання молоді нація приречена. це вже багато раз доказано історією. Та нам свідомо це просте правило замилюють.
Просто вдумайтесь - кожна країна патріотичним вихованням всього населення, а особливо молоді. Героізують навіть вигадані подвиги, що людям було на кого рівнятись.
А що в Україні? анти виховання - висміюють українця, зображують його тупим, жадібним шараварником. Це не збіг - це державна політика.
10.09.2025 10:53 Ответить
Цілком погоджуюсь, от тому гнобили Ющенка за патріотизм, зараз Пороха і їм такі люди не вигідні, тому привели до влади о ! о! таке непорозуміння, для якої все-какая разніца!
10.09.2025 10:56 Ответить
Треба було мобілізувати і молодих. А так просили їх на свавілля долі.
10.09.2025 10:15 Ответить
. свавілля долі???? Невже не змогли в ФСБ нормальних методичок зробити? Хіба не видно що гугль лажає?
10.09.2025 10:36 Ответить
Пионеры-герои
10.09.2025 10:18 Ответить
а з вбивцею Парубія шо заважало так спрацювати?
10.09.2025 10:18 Ответить
Парубій не в таунхаусі жив.

різницю відчуваєте ?

.
10.09.2025 10:21 Ответить
ніяких запобіжників та критичного мислення... ідеальні агенти та виконавці...недарма рашка викрадає наших дітей... наробить з них камікадзе й запустить назад...
10.09.2025 10:18 Ответить
ви про ЗЄльоні 73% дорослих дітей ?

.
10.09.2025 10:22 Ответить
Потрібно показувати, як такі "юнаки" сидять в колоніях і не окремо від інших ув'язнених. Щоб інші "заробітчани" знали, що їм світить і яка доля їхньої жопи буде за колючкою.
10.09.2025 10:26 Ответить
У кожній адекватній країні неможливо придбати сімкарту до мобільного телефону без пред'явлення персональних даних і ідентифікації особи, в Україні будь ласка ! Просто рай для шпигунів і диверсантів!
10.09.2025 10:30 Ответить
Точно! Обязательно нужно выложить в сеть персональные данные, особенно если к этому телефону привязан банковский вклад!
10.09.2025 12:53 Ответить
"Майбутнє України" розважається.
10.09.2025 10:30 Ответить
відправити в інтернат для людей з психічними розладами довічно - дебільність в такому віці вказує, що мозгів нема
10.09.2025 10:31 Ответить
Покидьки. Напевне батьки такі самі.
10.09.2025 10:53 Ответить
При ********* швидкому інтелектуальному розвитку людства у 14 і 15 років це вже не діти. А вже такі що добре все розуміють і все усвідомлюють що роблять і досить грамотні бо вміють і вибуховий пристрій встановити і відеокамеру налаштувати. А от така моя пропозиція: посадити обох поруч зі змонтованим ВП і дати їм же активувати його щоб перевірити чи правильно все змонтували. Якщо правильно змонтували і ВП вибухнув то молодці але ніхто і не винуватий крім них самих, ну а якщо не вибухнуло то погано вчилися треба ще повчити і запропонувати ще раз перевірити на собі. Я тут про що. Хто колись дивився фільм-комедію "Іван Васильович змінює професію" про винахідника машини часу то пам'ятає, що у цьому фільмі цар Ваня Жахливий (ну той що іван грозний нібито) перевіряв на винахіднику літального апарату часів його царювання можливість польоту досить екстравагантним способом. Коли літальний апарат не злетів то посадили винахідника на діжу з порохом. Підпалили порох. Винахідник злетів. Ну десь так.
10.09.2025 11:04 Ответить
12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Какого ещё имущества в 15 лет? И каких ещё до 12 лет?
Это малышня. Родителям - штраф, чтоб выплачивали 5 лет и дело с концом.
Несовершеннолетние идиоты - это вина родителей и государства, а не малолетних идиотов.
10.09.2025 11:09 Ответить
це юні бандерівці?
10.09.2025 11:14 Ответить
На жаль СБУ зайнято відмиванням друзів президента ,замість того щоб знищувати ворога.
10.09.2025 11:19 Ответить
Дєті нєрождьонниє для війни. То проти рашистів 23 річні воюівати не можуть. А проти українців і 15 річні підходять.Я думаю тре призовний вік ще підняти, років до 40. Хай самі діди воюють, маладьож нада бєрєчь. Їм ще Європу завойовувати (у складі расіянськой армії)
10.09.2025 11:21 Ответить
 
 