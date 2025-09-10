Двое подростков пытались взорвать жилье украинского защитника во Львове: их завербовала РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Во Львове предотвратили новый теракт. Были задержаны двое несовершеннолетних, которые по заказу РФ пытались взорвать таунхаус, где проживал украинский защитник.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что юноши оставили у входа в дом самодельное взрывное устройство, которое спрятали в горшке для цветов.
"Чтобы российские спецслужбисты могли дистанционно активировать взрывчатку в момент приближения военного к дому, агенты дополнительно установили на "локации" телефонную камеру с удаленным доступом для куратора из рф. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали исполнителей "на горячем", когда они заложили СВУ на входе в таунхаус", - говорится в сообщении.
Задержанные - двое жителей Львова 14 и 15 лет, которых россияне завербовали в Telegram-каналах по поиску "легких заработков".
Юноши после инструктажа от оккупантов получили координаты, по которым забрали из тайника взрывчатку, а затем заложили ее на месте запланированного теракта.
У них изъяли снаряженную взрывчатку и смартфоны с доказательствами контактов с куратором.
Сейчас подросткам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц).
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а наш Величний преЗЄдєнт, який весь час талдичить:"Какая разніца ?"
і вже дійшли до какой такой какой разніци, що американці пропонують затвердити в Україні російську мову і церкву.
ви чули категоричний протест преЗЄдента, чи нашого МІДа?
.
.
чекаємо, від 95 кварталу, *********** історій......
.
Просто вдумайтесь - кожна країна патріотичним вихованням всього населення, а особливо молоді. Героізують навіть вигадані подвиги, що людям було на кого рівнятись.
А що в Україні? анти виховання - висміюють українця, зображують його тупим, жадібним шараварником. Це не збіг - це державна політика.
різницю відчуваєте ?
.
.
Какого ещё имущества в 15 лет? И каких ещё до 12 лет?
Это малышня. Родителям - штраф, чтоб выплачивали 5 лет и дело с концом.
Несовершеннолетние идиоты - это вина родителей и государства, а не малолетних идиотов.