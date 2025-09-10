Двое подростков пытались взорвать жилье украинского защитника во Львове: их завербовала РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во Львове предотвратили новый теракт. Были задержаны двое несовершеннолетних, которые по заказу РФ пытались взорвать таунхаус, где проживал украинский защитник.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что юноши оставили у входа в дом самодельное взрывное устройство, которое спрятали в горшке для цветов.







"Чтобы российские спецслужбисты могли дистанционно активировать взрывчатку в момент приближения военного к дому, агенты дополнительно установили на "локации" телефонную камеру с удаленным доступом для куратора из рф. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали исполнителей "на горячем", когда они заложили СВУ на входе в таунхаус", - говорится в сообщении.

Задержанные - двое жителей Львова 14 и 15 лет, которых россияне завербовали в Telegram-каналах по поиску "легких заработков".

Юноши после инструктажа от оккупантов получили координаты, по которым забрали из тайника взрывчатку, а затем заложили ее на месте запланированного теракта.

У них изъяли снаряженную взрывчатку и смартфоны с доказательствами контактов с куратором.

Сейчас подросткам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

