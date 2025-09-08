РУС
Задержана банда рэкетиров, которая терроризировала жителей 5 областей. Среди них - "экс-смотрящий" за Оленовской колонией, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ и Национальная полиция нейтрализовали преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей сразу пяти регионов Украины. По результатам комплексных мер задержаны 12 участников банды, среди которых бывший "смотрящий" за Оленовской колонией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установило расследование?

Как отмечается, фигуранты требовали деньги с предпринимателей под видом возврата несуществующих долгов. В случае отказа платить "дань" - рэкетиры угрожали физической расправой потерпевшим и их родственникам.

Задокументировано, как злоумышленники "выбивали" 800 тыс. долларов США у владельцев семейного бизнеса на Прикарпатье.

рэкетиры
Фото: СБУ
рэкетиры
Фото: СБУ
рэкетиры
Фото: СБУ
рэкетиры
Фото: СБУ
рэкетиры
Фото: СБУ
рэкетиры
Фото: СБУ
рэкетиры
Фото: СБУ
рэкетиры
Фото: СБУ

"Еще в одном из эпизодов бандиты требовали с военнослужащего ВСУ отдать им свои сбережения. Для давления на украинского защитника - обещали "наведаться" к его близким и уничтожить все семейное имущество", - говорится в сообщении.

По материалам дела, координацией действий группировки занимались в целом четверо криминальных авторитетов, которые позиционируют себя как "смотрящие" за несколькими городами в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Во время спецоперации одного из них задержали прямо на границе при попытке бегства в соседнюю страну Евросоюза.

Другие участники группировки были задержаны по местам жительства, а также на передаче им части "дани" от потерпевшего.

Установлено, что кроме 4-х организаторов банды ("смотрящих"), в ее состав входили уголовники, большинство из которых уже отбывали наказание за разбой, вымогательство и другие тяжкие преступления.

Обыски у фигурантов?

Во время 28 обысков у фигурантов на территории Киевской, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей обнаружено:

▪️ почти 1,5 млн в гривневом эквиваленте и 7 авто премиум класса;
▪️ огнестрельное оружие, смартфоны, флешки, банковские карты, черновые записи, "расписки" от потерпевших и другие вещественные доказательства преступлений.

Сейчас задержанным объявлено о подозрениях по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Также решается вопрос об объявлении дополнительных подозрений по ст. 255-1 и ст. 255-3 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного влияния, обращение за применением преступного влияния).

Что злоумышленникам грозит?

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Нацполиция (16734) рэкет (143) СБУ (20383)
Топ комментарии
+18
Злочинців під час військового стану потрібно розстрілювати відразу після допиту. Крапка.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:49 Ответить
+13
Які, нах, "сматрящіє", ****?!!
Таким бандюганам шлях один,- копає собі яму, 5 гр. у башку, засипали вапном і зарівняли землею...
Це ******** є наслідком відсутності у громадян Права на носіння та володіння короткоствольною вогнепальною зброєю.
"Вільні люди мають ЗБРОЮ!" (Г. Учайкін)👍👍👍
І решта випадків, коли люди, ЯКБИ мали зброю, могли б запобігти вбивствам людей з оточення...
показать весь комментарий
08.09.2025 14:03 Ответить
+8
Завжди ненавидів зеків і ніколи цих тварюк ніколи не підпускав близько до себе. Для мене вони гірші за шакалів. Як що, під час війни держава буде панькатись з цією сволотою, гріш ціна цій державі.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Злочинців під час військового стану потрібно розстрілювати відразу після допиту. Крапка.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:49 Ответить
Найгірше під час війни, це скотитись в хаос.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:57 Ответить
Ага. Допитали і розстріляли. Так а вину хто встановить? Дядя Вася з бєрданкою з сусіднього підїзду?
показать весь комментарий
08.09.2025 13:59 Ответить
якась у нас установка віни перетворилась у бесконечний процесс заробітку прокурорів та суддів наприклад вбивцю Фаріон судят вже год хоча доказано що він вбивця
показать весь комментарий
08.09.2025 14:20 Ответить
Ну так іде суд. А вище пропонували розстріляти після допиту. По справі Шеремета мабуть так треба було зробити?
показать весь комментарий
08.09.2025 14:24 Ответить
Скоро до цього дійде
показать весь комментарий
08.09.2025 14:21 Ответить
влада зараз якраз і демонструе хаос - всі при владі повязані коломойским та кварталом 95, частина СБУ виконуе злочинни накази влади покривая її злочини, при владі мстительний маньяк вова а не призедент, вори, взяточники, корупціонери продажние прокурори та судді і борються з цими злодіями тільки журналісти.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:17 Ответить
Все таки це контрольований хаос. А те що пропонують в коментарі вище, це повний хаос.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:31 Ответить
а якщо вони нічого не говорять, то нагодувати і відпустити?
показать весь комментарий
08.09.2025 14:57 Ответить
ну і от таких запроданців ,нах годувати ?!!! на рудникі ...
показать весь комментарий
08.09.2025 13:51 Ответить
А за сзч 10 ка
показать весь комментарий
08.09.2025 13:51 Ответить
Які, нах, "сматрящіє", ****?!!
Таким бандюганам шлях один,- копає собі яму, 5 гр. у башку, засипали вапном і зарівняли землею...
Це ******** є наслідком відсутності у громадян Права на носіння та володіння короткоствольною вогнепальною зброєю.
"Вільні люди мають ЗБРОЮ!" (Г. Учайкін)👍👍👍
І решта випадків, коли люди, ЯКБИ мали зброю, могли б запобігти вбивствам людей з оточення...
показать весь комментарий
08.09.2025 14:03 Ответить
Звикле питання. Кожен із затриманих:
1. Молодший 25 років, або
2. Старший за 60 років, або
3. Інвалід, або
4. Багатодітний батько, або
5. Заброньований.
???
показать весь комментарий
08.09.2025 14:05 Ответить
6. "кримінальники, більшість з яких вже відбували покарання за розбій"
показать весь комментарий
08.09.2025 14:10 Ответить
Тобто, відбуття покарання звільняє від мобілізації під час воєнного стану?
показать весь комментарий
08.09.2025 14:18 Ответить
Так,хіба Ви цього не знали?Люди із судимістью не підлягают мобілізації.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:20 Ответить
Ви ж не перший день в Україні мешкаєте і, гадаю, розумна людина

PS. Доречі, там пан Порохобандерівець погрожував зброю проти цивільних напрвляти - наловити людей собі в підрозділ. Цікаво: а у шановного пана вистачить сміливості приїхати на "буханці" зі зброєю і розібратися з цими хлопами? Відповідь я і так знаю
показать весь комментарий
08.09.2025 14:11 Ответить
🧐
показать весь комментарий
08.09.2025 14:23 Ответить
За совка, коли "партія і правітєльство" змушені були визнати наявність в сесесері "арґанізованой прєступнасті", мене зацікавило питання "а хто ж тую "прєступность арганізовал?". Відповідь на це питання знайшлася швидко. І відповідь була страшною...
показать весь комментарий
08.09.2025 14:24 Ответить
хіхіхі....
і знову сбу?
яким, **** боком, тут сбу?
показать весь комментарий
08.09.2025 14:13 Ответить
А чому країна не бачить своїх " героїв " в обличчя
показать весь комментарий
08.09.2025 14:20 Ответить
Опять какие-то полублатные, опять какой-то 'смотрящий', все это в стране на грани выживания. Смотреть этот ублюдок и вся его банда должны только на кирпичную стенку к которой их подвели и у которой перестреляли как бешеных собак.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:23 Ответить
Що за нісенітниця, їм дадуть по 10 років, вийде через 6 і свобода та життя.
А нашим воїнам вмирати за них?
Настав час створити штрафні роти, нехай хоч якось відпрацюють свої злочини.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:25 Ответить
Чому СБУ?
Чому не поліція?
Очевидно, враховуючи масштаб "5 регіонів", менти були "кришею" цих "джентельменів удачі".
Що далі буде?
Довгі суди, зменшення застави, нічний домашній арешт, потім "умовне", і "на свабоду бєлим лєбєдем"...
показать весь комментарий
08.09.2025 14:26 Ответить
Завжди ненавидів зеків і ніколи цих тварюк ніколи не підпускав близько до себе. Для мене вони гірші за шакалів. Як що, під час війни держава буде панькатись з цією сволотою, гріш ціна цій державі.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:30 Ответить
А вона хоч є, та держава? Країна ще трохи дихає, тримається на залишках ЗСУ та волонтерах, а державу квартал вже давно знищив.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:52 Ответить
Ще пропоную на період слідства кожному з цих ,,сматрящіх,, прикувати по двухпудовій гирі на кожну ногу і хай копають траншеї у прифронтових районах.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:32 Ответить
А с НАБУ там никого не нашли? Нет? Все свои?
показать весь комментарий
08.09.2025 14:37 Ответить
ЧВК по квартирам ,в 90-ті хоч по базарам фронт проходив,мельчает криминальная елита пушкина и потапа .
показать весь комментарий
08.09.2025 15:16 Ответить
 
 