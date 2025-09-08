Задержана банда рэкетиров, которая терроризировала жителей 5 областей. Среди них - "экс-смотрящий" за Оленовской колонией, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ и Национальная полиция нейтрализовали преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей сразу пяти регионов Украины. По результатам комплексных мер задержаны 12 участников банды, среди которых бывший "смотрящий" за Оленовской колонией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что установило расследование?
Как отмечается, фигуранты требовали деньги с предпринимателей под видом возврата несуществующих долгов. В случае отказа платить "дань" - рэкетиры угрожали физической расправой потерпевшим и их родственникам.
Задокументировано, как злоумышленники "выбивали" 800 тыс. долларов США у владельцев семейного бизнеса на Прикарпатье.
"Еще в одном из эпизодов бандиты требовали с военнослужащего ВСУ отдать им свои сбережения. Для давления на украинского защитника - обещали "наведаться" к его близким и уничтожить все семейное имущество", - говорится в сообщении.
По материалам дела, координацией действий группировки занимались в целом четверо криминальных авторитетов, которые позиционируют себя как "смотрящие" за несколькими городами в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
Во время спецоперации одного из них задержали прямо на границе при попытке бегства в соседнюю страну Евросоюза.
Другие участники группировки были задержаны по местам жительства, а также на передаче им части "дани" от потерпевшего.
Установлено, что кроме 4-х организаторов банды ("смотрящих"), в ее состав входили уголовники, большинство из которых уже отбывали наказание за разбой, вымогательство и другие тяжкие преступления.
Обыски у фигурантов?
Во время 28 обысков у фигурантов на территории Киевской, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей обнаружено:
▪️ почти 1,5 млн в гривневом эквиваленте и 7 авто премиум класса;
▪️ огнестрельное оружие, смартфоны, флешки, банковские карты, черновые записи, "расписки" от потерпевших и другие вещественные доказательства преступлений.
Сейчас задержанным объявлено о подозрениях по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Также решается вопрос об объявлении дополнительных подозрений по ст. 255-1 и ст. 255-3 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного влияния, обращение за применением преступного влияния).
Что злоумышленникам грозит?
Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Таким бандюганам шлях один,- копає собі яму, 5 гр. у башку, засипали вапном і зарівняли землею...
Це ******** є наслідком відсутності у громадян Права на носіння та володіння короткоствольною вогнепальною зброєю.
"Вільні люди мають ЗБРОЮ!" (Г. Учайкін)👍👍👍
І решта випадків, коли люди, ЯКБИ мали зброю, могли б запобігти вбивствам людей з оточення...
1. Молодший 25 років, або
2. Старший за 60 років, або
3. Інвалід, або
4. Багатодітний батько, або
5. Заброньований.
???
PS. Доречі, там пан Порохобандерівець погрожував зброю проти цивільних напрвляти - наловити людей собі в підрозділ. Цікаво: а у шановного пана вистачить сміливості приїхати на "буханці" зі зброєю і розібратися з цими хлопами? Відповідь я і так знаю
і знову сбу?
яким, **** боком, тут сбу?
А нашим воїнам вмирати за них?
Настав час створити штрафні роти, нехай хоч якось відпрацюють свої злочини.
Чому не поліція?
Очевидно, враховуючи масштаб "5 регіонів", менти були "кришею" цих "джентельменів удачі".
Що далі буде?
Довгі суди, зменшення застави, нічний домашній арешт, потім "умовне", і "на свабоду бєлим лєбєдем"...