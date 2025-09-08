Задержана банда рэкетиров, которая терроризировала жителей 5 областей. Среди них - "экс-смотрящий" за Оленовской колонией, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ и Национальная полиция нейтрализовали преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей сразу пяти регионов Украины. По результатам комплексных мер задержаны 12 участников банды, среди которых бывший "смотрящий" за Оленовской колонией.

Что установило расследование?

Как отмечается, фигуранты требовали деньги с предпринимателей под видом возврата несуществующих долгов. В случае отказа платить "дань" - рэкетиры угрожали физической расправой потерпевшим и их родственникам.

Задокументировано, как злоумышленники "выбивали" 800 тыс. долларов США у владельцев семейного бизнеса на Прикарпатье.

Фото: СБУ

"Еще в одном из эпизодов бандиты требовали с военнослужащего ВСУ отдать им свои сбережения. Для давления на украинского защитника - обещали "наведаться" к его близким и уничтожить все семейное имущество", - говорится в сообщении.

По материалам дела, координацией действий группировки занимались в целом четверо криминальных авторитетов, которые позиционируют себя как "смотрящие" за несколькими городами в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Во время спецоперации одного из них задержали прямо на границе при попытке бегства в соседнюю страну Евросоюза.

Другие участники группировки были задержаны по местам жительства, а также на передаче им части "дани" от потерпевшего.

Установлено, что кроме 4-х организаторов банды ("смотрящих"), в ее состав входили уголовники, большинство из которых уже отбывали наказание за разбой, вымогательство и другие тяжкие преступления.

Обыски у фигурантов?

Во время 28 обысков у фигурантов на территории Киевской, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей обнаружено:

▪️ почти 1,5 млн в гривневом эквиваленте и 7 авто премиум класса;

▪️ огнестрельное оружие, смартфоны, флешки, банковские карты, черновые записи, "расписки" от потерпевших и другие вещественные доказательства преступлений.

Сейчас задержанным объявлено о подозрениях по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Также решается вопрос об объявлении дополнительных подозрений по ст. 255-1 и ст. 255-3 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного влияния, обращение за применением преступного влияния).

Что злоумышленникам грозит?

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.