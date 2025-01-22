Требовали деньги у пограничников: в Одесской области правоохранители остановили деятельность группировки рэкетиров, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители Одесской области при поддержке офицеров отдела собственной безопасности ГВЗВВВБ "Юг" и мобильного пограничного отряда "ДОЗОР" разоблачили преступную группировку, которая занималась вымогательством средств у пограничников.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники приобщили к своей схеме 25-летнего жителя города Подольск, который ранее отсидел за кражу с проникновением (ч. 3 ст. 185 УК Украины). После освобождения он стал исполнителем преступных задач своих "наставников". По вымышленным поводам мужчина выдвигал двум пограничникам угрозы физической расправой, требуя у них денежные средства.

В ходе санкционированных обысков у задержанного изъяли:

значительную сумму наличных,

8 мобильных телефонов,

оружие,

другие доказательства его противоправной деятельности.







Злоумышленника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 УК Украины ("Вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, в условиях военного положения"). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас идет подготовка подозрений для организаторов группировки с переквалификацией их действий.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Малиновская окружная прокуратура города Одессы.