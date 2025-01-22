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Требовали деньги у пограничников: в Одесской области правоохранители остановили деятельность группировки рэкетиров, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители Одесской области при поддержке офицеров отдела собственной безопасности ГВЗВВВБ "Юг" и мобильного пограничного отряда "ДОЗОР" разоблачили преступную группировку, которая занималась вымогательством средств у пограничников.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На Одещині викрили угруповання рекетирів, які вимагали гроші у прикордонників

Как отмечается, злоумышленники приобщили к своей схеме 25-летнего жителя города Подольск, который ранее отсидел за кражу с проникновением (ч. 3 ст. 185 УК Украины). После освобождения он стал исполнителем преступных задач своих "наставников". По вымышленным поводам мужчина выдвигал двум пограничникам угрозы физической расправой, требуя у них денежные средства.

На Одещині викрили угруповання рекетирів, які вимагали гроші у прикордонників

В ходе санкционированных обысков у задержанного изъяли:

  • значительную сумму наличных,
  • 8 мобильных телефонов,
  • оружие,
  • другие доказательства его противоправной деятельности.

На Одещині викрили угруповання рекетирів, які вимагали гроші у прикордонників
На Одещині викрили угруповання рекетирів, які вимагали гроші у прикордонників
На Одещині викрили угруповання рекетирів, які вимагали гроші у прикордонників

Злоумышленника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 УК Украины ("Вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, в условиях военного положения"). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас идет подготовка подозрений для организаторов группировки с переквалификацией их действий.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Малиновская окружная прокуратура города Одессы.

Автор: 

Госпогранслужба (6546) Одесская область (3623) пограничники (1579) рэкет (143)


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Топ комментарии
+17
Прям Робін Гуди якісь. Трусили прикордонників, які наживалися на ухилянтах
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22.01.2025 16:56
+13
А куди ТЦК дивиться, що ці бугаї до сих пір не на фронті?
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22.01.2025 16:57
+8
Логічно.
Зараз прикордонники теж, ті ще "олігархи"...
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22.01.2025 16:57
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Прям Робін Гуди якісь. Трусили прикордонників, які наживалися на ухилянтах
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22.01.2025 16:56 Ответить
Прикордонники "трусанули" цивільних за перетин кордону
Робін Гуди "трусанули" прикордонників, щоб мати гроші на перетин кордону, які мали заплатити прикордонникам...

Замкнене коло якесь...
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22.01.2025 17:24 Ответить
Логічно.
Зараз прикордонники теж, ті ще "олігархи"...
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22.01.2025 16:57 Ответить
Про ТЦК помовчу: половину новозбудованих номерів в готелях Буковеля (а вони там, як гриби ростуть після 24го) скупили бувші і діючі керівники ТЦК.
Вартість вкладення (під11-12% річних) становить від 5 до 7 тис. дол. за м кв.
Найменший номер - 30 квадратів. Є і по 120.
Скуповують десятками номерів (гроші їм важко зараз вивести за кордон).
От і рахуйте....
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22.01.2025 17:47 Ответить
А куди ТЦК дивиться, що ці бугаї до сих пір не на фронті?
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22.01.2025 16:57 Ответить
мабуть бояться щоб ще й самим на "счьотчік" не попасти.))
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22.01.2025 17:13 Ответить
Скоріш за все
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22.01.2025 18:36 Ответить
Вони тим самим займаються, але з тими, хто не може сам свої права відстояти.
Сволота Борисов не дасть збрехати.
"Окучують" тих, у кого ще лишились хоч якісь збереження.
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22.01.2025 19:11 Ответить
Ти дундук?!
Ось тут-то при чому ТЦК?!
Прикордонників ВЖЕ військові.
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22.01.2025 19:28 Ответить
Сам ти дундук. Яке відношення мають прикордонники до ТЦК? У прикордонників немає права мобілізувати цивільних.
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22.01.2025 20:07 Ответить
Зате є право ловити... або НЕ ловити "ухилянтів" на кордоні!
І ти писав: "куди ТЦК дивиться, що ці бугаї до сих пір не на фронті" - про яких "бугаїв" йшла мова? Я так зрозумів, що як раз про прикордонників!
А раз вони вже військові, то до чого тут ТЦК?!
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22.01.2025 21:09 Ответить
Ні, прикордонників які беруть хабарі та порушують закон треба карати. Кого за грати, кого на фронт подалі від спокус. Я мав на увазі тих бичків які нечесних прикордонників данню обкладали та вимагали бабло.
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22.01.2025 21:17 Ответить
Так вони і не мобілізовують а виконують обов,язки
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28.03.2025 06:48 Ответить
Чому жирного хряка не закобзонили?
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22.01.2025 17:05 Ответить
Вас чекали. Тут на форумі є "бойова компашка". Але, мабуть, знову не встигли...
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22.01.2025 17:19 Ответить
Вимагати гроші у озброєного і при виконнанні це треба мати треба сміливість. Не думаю, що хряк такий.
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22.01.2025 19:04 Ответить
Кулі відскочили від кендюха.
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22.01.2025 19:10 Ответить
Палєво!!! )))
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22.01.2025 17:12 Ответить
Прикордонникам шо зброю не видають?
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22.01.2025 17:13 Ответить
видають, тільки для початку треба було вияснити чи в бугаїв прокурорсько-мусорської криші нема.
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22.01.2025 17:20 Ответить
В прикордонників? В отих що так хвацько затримують цілі групи ухилянтів? Щось тут не те..
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22.01.2025 17:13 Ответить
Зброю видають притомним людям
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22.01.2025 17:22 Ответить
..ждем продолжения Сейчас появилась новоя каста состоятельных людей: пограничники, тцкшники, менты, судьи итд..
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22.01.2025 17:15 Ответить
Непочатий край роботи, для злодіїв та рекетирів! І що саме смішне, кого не візьми з цієї зграї вилупків-держслужбовців- не помилишся, у всіх рила в пушку! 😁
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22.01.2025 18:24 Ответить
Бізнес-план: Узнаєш де живе голова ТЦК/ВЛК/ітд твого населеного пункту. Влаштовуєш за ним цілодобову слєжку. Гроші дома він тримать не буде, а десь в ничці. Грабуєш ничку і ти прибарахлівся. внукам хватіт
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23.01.2025 09:53 Ответить
А вагітний хряк мабуть пахан...
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22.01.2025 17:21 Ответить
В курнику
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28.03.2025 06:51 Ответить
Відправте моржа назад у зоопарк.
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22.01.2025 17:41 Ответить
Звідки у бідних прикордонників гроші?
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22.01.2025 17:42 Ответить
Премії за відлов "ухилянтів"!😁
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22.01.2025 18:25 Ответить
на фото не зброя - а шумовий пістолет турецький, виготовлений з ЦАМу, який розвалиться при спробі замінити ствол і стріляти бойовим патроном
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22.01.2025 19:03 Ответить
"Значну суму готівки" 5 тис що на фото? 300 доларів? Не позорьте країну...та і що модна було вимагати з чесних прикордонників з зарплатнею в 20-25 тис грн?
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22.01.2025 19:27 Ответить
Кажуть багато зброї на руках у населення а чомусь ніхто не стріляе бандитів та рекетирів. Чи брешуть чи то всі терпіли кацапи
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23.01.2025 14:37 Ответить
Тут багато понаписували що гроші вимагали у продажних прикордонників. Дописувачі вже обізнані у справі? Наразі маємо тільки факт вимагання У Прикордонників. То навіщо дурні коментарі? Коли зловлять прикордонників, то зможемо шельмувати конкретних осіб у формі. Бо так виходить що якщо тебе пограбували на вулиці, то значить ти негідник. Бо десь гроші чи вкрав, чи обдурив кого.
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23.01.2025 19:42 Ответить
 
 