Требовали деньги у пограничников: в Одесской области правоохранители остановили деятельность группировки рэкетиров, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Правоохранители Одесской области при поддержке офицеров отдела собственной безопасности ГВЗВВВБ "Юг" и мобильного пограничного отряда "ДОЗОР" разоблачили преступную группировку, которая занималась вымогательством средств у пограничников.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленники приобщили к своей схеме 25-летнего жителя города Подольск, который ранее отсидел за кражу с проникновением (ч. 3 ст. 185 УК Украины). После освобождения он стал исполнителем преступных задач своих "наставников". По вымышленным поводам мужчина выдвигал двум пограничникам угрозы физической расправой, требуя у них денежные средства.
В ходе санкционированных обысков у задержанного изъяли:
- значительную сумму наличных,
- 8 мобильных телефонов,
- оружие,
- другие доказательства его противоправной деятельности.
Злоумышленника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 УК Украины ("Вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, в условиях военного положения"). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас идет подготовка подозрений для организаторов группировки с переквалификацией их действий.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Малиновская окружная прокуратура города Одессы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Робін Гуди "трусанули" прикордонників, щоб мати гроші на перетин кордону, які мали заплатити прикордонникам...
Замкнене коло якесь...
Зараз прикордонники теж, ті ще "олігархи"...
Вартість вкладення (під11-12% річних) становить від 5 до 7 тис. дол. за м кв.
Найменший номер - 30 квадратів. Є і по 120.
Скуповують десятками номерів (гроші їм важко зараз вивести за кордон).
От і рахуйте....
Сволота Борисов не дасть збрехати.
"Окучують" тих, у кого ще лишились хоч якісь збереження.
Ось тут-то при чому ТЦК?!
Прикордонників ВЖЕ військові.
І ти писав: "куди ТЦК дивиться, що ці бугаї до сих пір не на фронті" - про яких "бугаїв" йшла мова? Я так зрозумів, що як раз про прикордонників!
А раз вони вже військові, то до чого тут ТЦК?!