Наводили дроны РФ на Кировоградскую и Одесскую области: СБУ задержала двух российских агентов. ФОТО
Задержаны два агента ФСБ, которые корректировали российские удары по Одесской и Кировоградской областям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Речь идет о двух жителях Одесской области, которые действовали порознь, однако имели одного общего куратора. Обоих завербовали через Telegram-каналы.
Один из задержанных - 33-летний дезертир, который самовольно оставил воинскую часть в Кировоградской области, а затем "слил" ФСБ локации подразделения, в котором проходил службу.
Также он прислал оккупантам координаты штаба, учебных полигонов и маршрутов движения Сил обороны в направлении фронта.
"После возвращения в Одесскую область агент пытался устроиться разнорабочим на оборонный завод. Там он также планировал собирать и передавать агрессору новые разведданные. Сотрудники СБУ предотвратили агентурное проникновение на предприятие ОПК Украины и задержали фигуранта по месту жительства. До этого Служба безопасности провела меры безопасности в воинской части, где он служил", - говорится в сообщении.
Другой российский агент - 49-летний разнорабочий из поселка Лиманское, который передавал ФСБ направления передвижения и боевые позиции мобильных огневых групп ПВО во время воздушных тревог.
Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении согласно совершенных преступлений в государственной измене и дезертирстве, совершенных в условиях военного положения.
Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Коли вже влада України прийме відповідні закони і відповідні заходи по знищенню зрадників, коригувальників вогневих ударів , паліїв військового і народного майна... Іменно ЗНИЩЕННЮ а не присудження смішних термінів 5-8 років. В США вони отримали би електричний стілець або мінімум декілька довічних термінів.