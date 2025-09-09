РУС
1 414 4

Наводили дроны РФ на Кировоградскую и Одесскую области: СБУ задержала двух российских агентов. ФОТО

Задержаны два агента ФСБ, которые корректировали российские удары по Одесской и Кировоградской областям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Речь идет о двух жителях Одесской области, которые действовали порознь, однако имели одного общего куратора. Обоих завербовали через Telegram-каналы.

Один из задержанных - 33-летний дезертир, который самовольно оставил воинскую часть в Кировоградской области, а затем "слил" ФСБ локации подразделения, в котором проходил службу.

Корректировали удары по Одесской и Кировоградской областям. Задержаны агенты РФ
Фото: Служба безопасности Украины

Также он прислал оккупантам координаты штаба, учебных полигонов и маршрутов движения Сил обороны в направлении фронта.

"После возвращения в Одесскую область агент пытался устроиться разнорабочим на оборонный завод. Там он также планировал собирать и передавать агрессору новые разведданные. Сотрудники СБУ предотвратили агентурное проникновение на предприятие ОПК Украины и задержали фигуранта по месту жительства. До этого Служба безопасности провела меры безопасности в воинской части, где он служил", - говорится в сообщении.

Другой российский агент - 49-летний разнорабочий из поселка Лиманское, который передавал ФСБ направления передвижения и боевые позиции мобильных огневых групп ПВО во время воздушных тревог.

Корректировали удары по Одесской и Кировоградской областям. Задержаны агенты РФ
Фото: Служба безопасности Украины

Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении согласно совершенных преступлений в государственной измене и дезертирстве, совершенных в условиях военного положения.

Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

якими гандонами треба бути, щоб так ненавидіти свою країну!!
09.09.2025 13:24 Ответить
Може їм краще накабздона послухати?
09.09.2025 13:38 Ответить
Ну робіт вже щось ворог відкрив фронт в тилу ,змінюйте КК про покараня під час війни ,закрийте телеграм помийки , введіть якенсь патріотичне вихованя ,але комусь хочется зберегти цей хаос.
09.09.2025 14:36 Ответить
Владо, в Україні війна вже давно а ви ще досі спите і нічого не робите для захисту держави а тільки крадете. Схаменіться!
Коли вже влада України прийме відповідні закони і відповідні заходи по знищенню зрадників, коригувальників вогневих ударів , паліїв військового і народного майна... Іменно ЗНИЩЕННЮ а не присудження смішних термінів 5-8 років. В США вони отримали би електричний стілець або мінімум декілька довічних термінів.
09.09.2025 15:42 Ответить
 
 