Оставлял GPS-трекеры для наведения ударов РФ: СБУ задержала агента ФСБ в Днепре. ФОТО

В Днепре задержан российский агент, который готовил серию ударов российских войск по городу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задачей мужчины был поиск и передача локаций волонтерских фондов и реабилитационных центров, где восстанавливаются раненые воины Сил обороны.

Агент РФ готовил удары по Днепру по заказу РФ. Что известно?

"Задание врага выполнял завербованный фсб местный житель, который ранее отбывал наказание за разбой, кражи и тяжкие телесные повреждения. В поле зрения российской спецслужбы фигурант попал еще до начала полномасштабной войны, когда находился в исправительной колонии на территории временно оккупированного Покровского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

В феврале 2023 года на него дистанционно вышел сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество. К тому времени мужчина уже вышел на свободу и вернулся в Днепр.

Читайте также: Готовил вражеские атаки на энергогенерирующие предприятия Украины: задержан агент РФ, - СБУ. ФОТО

После вербовки агент начал объезжать местность на собственном авто, где фиксировал на телефонную камеру здания, возле которых замечал украинских военных и волонтеров.

Разведывательные данные он отправлял куратору в виде отметок на гугл-картах с описанием обозначенных объектов. Позже он должен был оставить вблизи них GPS-трекеры для наведения российских ракет и ударных дронов.

СБУ задержала агента и провела комплексные меры для обеспечения безопасности украинских локаций в зоне вражеской разведывательной активности.

Также читайте: РФ после спецоперации СБУ "Паутина" переместила уцелевшие самолеты в Амурскую область, - Малюк

Во время обысков у него обнаружили компьютерную технику, GPS-"маячки" и смартфоны с различными сим-картами для законспирированных контактов с ФСБ.

Агент РФ готовил удары по Днепру по заказу РФ. Что известно?

Сейчас агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте: На счету спецназовцев Службы безопасности Украины 2100 уничтоженных российских танков

Днепр (4497) СБУ (20389) корректировщик (112)
