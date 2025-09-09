Оставлял GPS-трекеры для наведения ударов РФ: СБУ задержала агента ФСБ в Днепре. ФОТО

В Днепре задержан российский агент, который готовил серию ударов российских войск по городу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задачей мужчины был поиск и передача локаций волонтерских фондов и реабилитационных центров, где восстанавливаются раненые воины Сил обороны.

"Задание врага выполнял завербованный фсб местный житель, который ранее отбывал наказание за разбой, кражи и тяжкие телесные повреждения. В поле зрения российской спецслужбы фигурант попал еще до начала полномасштабной войны, когда находился в исправительной колонии на территории временно оккупированного Покровского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

В феврале 2023 года на него дистанционно вышел сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество. К тому времени мужчина уже вышел на свободу и вернулся в Днепр.

После вербовки агент начал объезжать местность на собственном авто, где фиксировал на телефонную камеру здания, возле которых замечал украинских военных и волонтеров.

Разведывательные данные он отправлял куратору в виде отметок на гугл-картах с описанием обозначенных объектов. Позже он должен был оставить вблизи них GPS-трекеры для наведения российских ракет и ударных дронов.

СБУ задержала агента и провела комплексные меры для обеспечения безопасности украинских локаций в зоне вражеской разведывательной активности.

Во время обысков у него обнаружили компьютерную технику, GPS-"маячки" и смартфоны с различными сим-картами для законспирированных контактов с ФСБ.

Сейчас агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

