Оставлял GPS-трекеры для наведения ударов РФ: СБУ задержала агента ФСБ в Днепре. ФОТО
В Днепре задержан российский агент, который готовил серию ударов российских войск по городу.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задачей мужчины был поиск и передача локаций волонтерских фондов и реабилитационных центров, где восстанавливаются раненые воины Сил обороны.
"Задание врага выполнял завербованный фсб местный житель, который ранее отбывал наказание за разбой, кражи и тяжкие телесные повреждения. В поле зрения российской спецслужбы фигурант попал еще до начала полномасштабной войны, когда находился в исправительной колонии на территории временно оккупированного Покровского района Донецкой области", - говорится в сообщении.
В феврале 2023 года на него дистанционно вышел сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество. К тому времени мужчина уже вышел на свободу и вернулся в Днепр.
После вербовки агент начал объезжать местность на собственном авто, где фиксировал на телефонную камеру здания, возле которых замечал украинских военных и волонтеров.
Разведывательные данные он отправлял куратору в виде отметок на гугл-картах с описанием обозначенных объектов. Позже он должен был оставить вблизи них GPS-трекеры для наведения российских ракет и ударных дронов.
СБУ задержала агента и провела комплексные меры для обеспечения безопасности украинских локаций в зоне вражеской разведывательной активности.
Во время обысков у него обнаружили компьютерную технику, GPS-"маячки" и смартфоны с различными сим-картами для законспирированных контактов с ФСБ.
Сейчас агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Жодних дієвих змін до законодавства щодо посилення КАРИ за подібні дії коригувальників і ждунів!!
Головне, для стефанчука-зеленського, це виведення грошей з України, міндічів, чернишових, шурми, кисліцина, «па тіхаму в лєс», за кордон, щоб і самим утікати від покарання за наслідки свого керування Україною, з 2019 року!!
Тому вони і саботують, внесення НАГАЛЬНИХ змін!
зараз, під час війни треба давати мінімум 25 років !!!!
.