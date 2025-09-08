РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10217 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте
284 2

На счету спецназовцев Службы безопасности Украины 2100 уничтоженных российских танков

СБУ уничтожила 2100 российских танков за время войны

На счету спецназовцев Службы безопасности Украины 2100 российских танков. Именно столько этой техники противника с начала полномасштабного вторжения поразили наши защитники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

То есть, каждый пятый танк, подбитый Силами безопасности и обороны Украины за это время - результат работы СБУ.

"Наши боевые группы неутомимо работают на самых горячих направлениях, уничтожая технику противника внезапными и точными ударами", - добавили бойцы.

Также смотрите: Операторы ГУР с помощью дронов-перехватчиков уничтожили 35 вражеских летательных аппаратов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20461) СБУ (20383) танк (2307) уничтожение (7861)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вспомнилась история с немецкой САУ "Элефант"("Фердинанд"). По донесениям в советский Генштаб, было уничтожено около 2000 ед.(получено много орденов, званий и т.д.). А ведь выпущено было всего 89 ед., причем в марте 1945 17ед. все еще были в строю. Совпадения случайны, разумеется.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:32 Ответить
Це половина підбитих всіх танків з 22р.!!! Якщо взяти цю статистику Малюка, то 1000 танків він підбив разом з Татаровим. Марафон Зєлі, курить десь в сторонці))
показать весь комментарий
08.09.2025 18:43 Ответить
 
 