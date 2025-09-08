На счету спецназовцев Службы безопасности Украины 2100 уничтоженных российских танков
На счету спецназовцев Службы безопасности Украины 2100 российских танков. Именно столько этой техники противника с начала полномасштабного вторжения поразили наши защитники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
То есть, каждый пятый танк, подбитый Силами безопасности и обороны Украины за это время - результат работы СБУ.
"Наши боевые группы неутомимо работают на самых горячих направлениях, уничтожая технику противника внезапными и точными ударами", - добавили бойцы.
