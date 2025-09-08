УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10455 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті
206 1

На рахунку спецпризначенців Служби безпеки України 2100 знищених російських танків

СБУ знищили 2100 російських танків за час війни

На рахунку спецпризначенців Служби безпеки України 2100 російських танків. Саме стільки цієї техніки противника з початку повномасштабного вторгнення уразили наші захисники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Тобто, кожен п’ятий танк, підбитий Силами безпеки і оборони України за цей час – результат роботи СБУ.

"Наші бойові групи невтомно працюють на найгарячіших напрямках, знищуючи техніку противника раптовими й точними ударами", - додали бійці.

Також дивіться: Оператори ГУР за допомогою дронів-перехоплювачів знищили 35 ворожих літальних апаратів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18613) СБУ (13325) танк (2119) знищення (8178)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вспомнилась история с немецкой САУ "Элефант"("Фердинанд"). По донесениям в советский Генштаб, было уничтожено около 2000 ед.(получено много орденов, званий и т.д.). А ведь выпущено было всего 89 ед., причем в марте 1945 17ед. все еще были в строю. Совпадения случайны, разумеется.
показати весь коментар
08.09.2025 16:32 Відповісти
 
 