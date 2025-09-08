На рахунку спецпризначенців Служби безпеки України 2100 знищених російських танків
На рахунку спецпризначенців Служби безпеки України 2100 російських танків. Саме стільки цієї техніки противника з початку повномасштабного вторгнення уразили наші захисники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Тобто, кожен п’ятий танк, підбитий Силами безпеки і оборони України за цей час – результат роботи СБУ.
"Наші бойові групи невтомно працюють на найгарячіших напрямках, знищуючи техніку противника раптовими й точними ударами", - додали бійці.
