Залишав GPS-трекери для наведення ударів РФ: СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі. ФОТО

У Дніпрі затримано російського агента, який готував серію ударів російських військ по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Завданням чоловіка був пошук і передача локацій волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються поранені воїни Сил оборони.

Агент РФ готував удари по Дніпро на замовлення РФ. Що відомо?

"Завдання ворога виконував завербований фсб місцевий житель, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та тяжкі тілесні ушкодження. У поле зору російської спецслужби фігурант потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли перебував у виправній колонії на території тимчасово окупованого Покровського району Донеччини", - йдеться в повідомленні.

У лютому 2023 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ та запропонував співпрацю. На той час чоловік вже вийшов на волю та повернувся до Дніпра.

Читайте також: Готував ворожі атаки на енергогенеруючі підприємства України: затримано агента РФ, - СБУ. ФОТО

Після вербування агент почав об’їжджати місцевість на власному авто, де фіксував на телефонну камеру будівлі, біля яких помічав українських військових та волонтерів.

Розвідувальні дані він відправляв куратору у вигляді відміток на гугл-картах з описом позначених об’єктів. Пізніше він мав залишити поблизу них GPS-трекери для наведення російських ракет та ударних дронів.

СБУ затримала агента та провела комплексні заходи для убезпечення українських локацій в зоні ворожої розвідактивності.

Також читайте: РФ після спецоперації СБУ "Павутина" перемістила вцілілі літаки в Амурську область, - Малюк

Під час обшуків у нього виявили комп'ютерну техніку, GPS-"маячки" та смартфони із різними сім-картами для законспірованих контактів із ФСБ.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: На рахунку спецпризначенців Служби безпеки України 2100 знищених російських танків

Дніпро (3361) СБУ (13332) коригування (114)
Черговий убивця Українців, якому нічого не загрожує, через бездіяльність стефанчука-зеленського, у продовж 4 років!!
Жодних дієвих змін до законодавства щодо посилення КАРИ за подібні дії коригувальників і ждунів!!
Головне, для стефанчука-зеленського, це виведення грошей з України, міндічів, чернишових, шурми, кисліцина, «па тіхаму в лєс», за кордон, щоб і самим утікати від покарання за наслідки свого керування Україною, з 2019 року!!
Тому вони і саботують, внесення НАГАЛЬНИХ змін!
09.09.2025 10:16 Відповісти
А чому не терористичний акт? І взагалі зелені клоуни можуть внести зміни в законодавство, щоб ростерористів засуджувати пожиттєво, або за держзраду -пожиттєво!
09.09.2025 10:28 Відповісти
державна зрада - 15 років мінімум.

зараз, під час війни треба давати мінімум 25 років !!!!

.
09.09.2025 10:53 Відповісти
Цілком підтримую, а так відсутнє наказання, через що ці покидьки почуваються комфортно.
09.09.2025 12:19 Відповісти
Телеграм?
09.09.2025 10:35 Відповісти
Аяка думка дідуся ЛІНЧА?????
09.09.2025 10:41 Відповісти
одного трекера засунути йому у дупу та випустити в чисте поле.
09.09.2025 10:43 Відповісти
в чисте мінне поле.
09.09.2025 10:51 Відповісти
 
 