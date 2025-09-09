Залишав GPS-трекери для наведення ударів РФ: СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі. ФОТО

У Дніпрі затримано російського агента, який готував серію ударів російських військ по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Завданням чоловіка був пошук і передача локацій волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються поранені воїни Сил оборони.

"Завдання ворога виконував завербований фсб місцевий житель, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та тяжкі тілесні ушкодження. У поле зору російської спецслужби фігурант потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли перебував у виправній колонії на території тимчасово окупованого Покровського району Донеччини", - йдеться в повідомленні.

У лютому 2023 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ та запропонував співпрацю. На той час чоловік вже вийшов на волю та повернувся до Дніпра.

Після вербування агент почав об’їжджати місцевість на власному авто, де фіксував на телефонну камеру будівлі, біля яких помічав українських військових та волонтерів.

Розвідувальні дані він відправляв куратору у вигляді відміток на гугл-картах з описом позначених об’єктів. Пізніше він мав залишити поблизу них GPS-трекери для наведення російських ракет та ударних дронів.

СБУ затримала агента та провела комплексні заходи для убезпечення українських локацій в зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у нього виявили комп'ютерну техніку, GPS-"маячки" та смартфони із різними сім-картами для законспірованих контактів із ФСБ.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

