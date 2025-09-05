Готував ворожі атаки на енергогенеруючі підприємства України: затримано агента РФ, - СБУ. ФОТО
У Запоріжжі затримано російського агента, який готував нову серію повітряних атак рашистів по енергетичній інфраструктурі України.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, головним завданням фігуранта був пошук і передача ворогу координат підстанцій, що генерують електроенергію для Запорізької і Дніпропетровської областей.
Встановлено, що російським агентом виявився 28-річний випускник запорізького електротехнічного коледжу. Російська воєнна розвідка (більш відома як ГРУ) завербувала його через телеграм-канали.
За інструкцією куратора фігурант влаштувався на роботу до провідної енергокомпанії Запоріжжя, щоб шпигувати для ворога "зсередини" підприємства. Зокрема, агент доповідав рашистам про наслідки їхніх атак по енергетичних об’єктах, а також збирав дані щодо відновлення потужностей підприємств після обстрілів.
Також він періодично їздив на Дніпропетровщину, де вишукував аналогічну інформацію про функціонування енергосистеми регіону.
У СБУ розповіли, що під час формування агентурного "звіту" зловмисник позначав геолокації потенційних "цілей" на гугл-карті та готував текстовий опис кожного об’єкта.
Співробітники СБУ затримали російського "крота" і провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.
Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
