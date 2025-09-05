УКР
Готував ворожі атаки на енергогенеруючі підприємства України: затримано агента РФ, - СБУ. ФОТО

У Запоріжжі затримано російського агента, який готував нову серію повітряних атак рашистів по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Затримано агента РФ

Як зазначається, головним завданням фігуранта був пошук і передача ворогу координат підстанцій, що генерують електроенергію для Запорізької і Дніпропетровської областей.

Встановлено, що російським агентом виявився 28-річний випускник запорізького електротехнічного коледжу. Російська воєнна розвідка (більш відома як ГРУ) завербувала його через телеграм-канали.

За інструкцією куратора фігурант влаштувався на роботу до провідної енергокомпанії Запоріжжя, щоб шпигувати для ворога "зсередини" підприємства. Зокрема, агент доповідав рашистам про наслідки їхніх атак по енергетичних об’єктах, а також збирав дані щодо відновлення потужностей підприємств після обстрілів.

Також він періодично їздив на Дніпропетровщину, де вишукував аналогічну інформацію про функціонування енергосистеми регіону.

У СБУ розповіли, що під час формування агентурного "звіту" зловмисник позначав геолокації потенційних "цілей" на гугл-карті та готував текстовий опис кожного об’єкта.

Співробітники СБУ затримали російського "крота" і провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

