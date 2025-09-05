Готував ворожі атаки на енергогенеруючі підприємства України: затримано агента РФ, - СБУ. ФОТО

У Запоріжжі затримано російського агента, який готував нову серію повітряних атак рашистів по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головним завданням фігуранта був пошук і передача ворогу координат підстанцій, що генерують електроенергію для Запорізької і Дніпропетровської областей.

Встановлено, що російським агентом виявився 28-річний випускник запорізького електротехнічного коледжу. Російська воєнна розвідка (більш відома як ГРУ) завербувала його через телеграм-канали.

За інструкцією куратора фігурант влаштувався на роботу до провідної енергокомпанії Запоріжжя, щоб шпигувати для ворога "зсередини" підприємства. Зокрема, агент доповідав рашистам про наслідки їхніх атак по енергетичних об’єктах, а також збирав дані щодо відновлення потужностей підприємств після обстрілів.

Також він періодично їздив на Дніпропетровщину, де вишукував аналогічну інформацію про функціонування енергосистеми регіону.

У СБУ розповіли, що під час формування агентурного "звіту" зловмисник позначав геолокації потенційних "цілей" на гугл-карті та готував текстовий опис кожного об’єкта.

Співробітники СБУ затримали російського "крота" і провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.