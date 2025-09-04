УКР
На замовлення ворога займалися підпалами і диверсіями: затримано п’ятьох агентів РФ, серед яких підлітки 14-17 років, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали п’ятьох поплічників країни-агресора, які вчиняли диверсії і готували теракти у різних регіонах України.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники палили енергооб’єкти "Укрзалізниці" та авто Сил оборони, а також намагалися закласти вибухівку під один із військових позашляховиків.

Встановлено, що фігуранти були завербовані ворогом, коли шукали "легких заробітків" у телеграм-каналах.

Так, у Львові "на гарячому" затримано двох агентів РФ, які заклали саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто українського воїна, якого рашисти планували дистанційно підірвати.

Підготовкою теракту займалися завербовані рашистами 17-річний юнак з Дніпропетровщини та його 16-річна подруга з Черкаської області. За інструкцією окупантів неповнолітні агенти прибули до Львова, де зі схрону забрали рюкзак із СВП, споряджений 4,5 кг вибухової речовини та гайками. Потім фігуранти відстежили машину потерпілого, залишили під нею вибухівку і встановили навпроти автомобіля телефонну камеру із віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

У Києві затримано 23-річного місцевого жителя, який підпалив релейну шафу сигнальної установки на залізниці.

Затримано 5 агентів РФ

Також у столиці затримано 29-річного киянина, який спричинив загоряння службового авто однієї з бригад ЗСУ та військової вантажівки.

На Волині затримано 14-річного школяра з Ковеля, який наприкінці серпня підпалив мультівен українського оборонця.

На підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Затримано 5 агентів РФ

Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримано 5 агентів РФ

підпал (720) підлітки (436) СБУ (13311) диверсія (365)
"і что ви мнє сдєлаєте? я же єщьо рєбьонок!" (С)
показати весь коментар
04.09.2025 13:55 Відповісти
Цвіт нації.. треба родаків перевірити, можливо ждуни якісь.
показати весь коментар
04.09.2025 13:55 Відповісти
Маємо наслідок какой разніци! В школах не виховували патріотизму дітей, а робили з них ні темде ні семде, тобто діти зараз зараз не мають статі, ні жіночої , ні чоловічої, а це хай самі визначаються. От так з нас вибивали українство, а вбивали в голови росмір!
показати весь коментар
04.09.2025 13:59 Відповісти
Батьків за грати, а цих у спецінтернат. Майно конфіскувати.
показати весь коментар
04.09.2025 13:59 Відповісти
А у нас шо, немає дитячих виправних колоній? Бєглий зек в таких сидів. Бачте якого підАра виховали там.
показати весь коментар
04.09.2025 14:28 Відповісти
Вони не переведуться - за бабло і матір рідную продасть
показати весь коментар
04.09.2025 14:00 Відповісти
Ох, вже ця молодь, наше майбутнє і надія. Представте за кого вони проголосують за 200 грн. якщо вони за копійки готові диверсії проводити і людей вбивати
показати весь коментар
04.09.2025 14:09 Відповісти
це майбутні виборці парламентської партії "Явастуданєпасилал".
показати весь коментар
04.09.2025 14:24 Відповісти
Досить цікаво запитати у зе-презедента,на яку кару заслуговують усі провладні пристосуванці-мародери які розкрадають оборонний бюджет під час війни-напевно "єто другоє понять і простить....."
показати весь коментар
04.09.2025 14:28 Відповісти
анижедети........а ваевать маленькие...гамнофонд Зе
показати весь коментар
04.09.2025 14:32 Відповісти
ракету спокійно наведуть на будинок чи вб'ють когось ....і проголосують ще за якесь гімно хто дасть 100грн
показати весь коментар
04.09.2025 14:36 Відповісти
Цих виродків треба сурово покарати ,а батьки мають купити автомобілі для військових ,а що ж міністр освіти чи є в школах якесь патріотичне виховання ? а що з телеграм каналами які використовує ворог ?
показати весь коментар
04.09.2025 14:36 Відповісти
 
 