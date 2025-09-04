Допомагав РФ готувати наступ на Костянтинівку: затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Донеччині затримано ще одного агента ФСБ. Зловмисник допомагав рашистам планувати нові наступальні операції на позиції Сил оборони поблизу Костянтинівки.

Як зазначається, головним завданням агента був збір і передача координат українських військ, які стримують численні атаки окупантів і завдають їм контрударів.

За наявними даними, після одержання геолокацій ворог планував атакувати оборонців Донеччини дронами безпілотних військ "рубікон". Таким чином рашисти планували створити "коридори" для прориву штурмових груп рф у напрямку міста.

Встановлено, що ворожим агентом виявився 39-річний інженер-технолог місцевого підприємства, який шукав "вихід" на російських спецслужбістів у телеграм-каналах. За інструкцією окупантів фігурант обходив прифронтову територію, відстежував розташування українських захисників та позначав їхні локації на гугл-картах.

Серед потенційних "цілей" ворога були далекобійні артбатареї ЗСУ та запасні командні пункти передових підрозділів Національної гвардії. Для конспірації агент мав одразу три смартфони, які окремо використовував для фіксації координат та контактів з куратором в анонімному чаті.

Військова контррозвідка СБУ затримала російського "крота" і провела заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Агенту ФСБ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

