Робив схрони з вибухівкою для рашистів: СБУ затримала 68-річного чоловіка на Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запорізькій області затримано російського агента, який облаштував схрони з вибухівкою для агентурно-бойових груп РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затриманий - 68-річний житель прифронтового селища Приморське.

"Фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої (СВП) власними безпілотниками прямо на його подвір’я. Потім він за інструкцією фсб прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору.

По дорозі на "локацію" агент також відстежував пункти базування Сил оборони та напрямки їхнього руху в бік південного фронту", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: СБУ оголосила підозру 38 колаборантам на окупованій Луганщині

СБУ затримала чоловіка "на гарячому", коли той облаштовував новий схрон.





Зловмисник потрапив до уваги ФСБ через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру в лютому 2024 року.

Згодом його передали на постійний зв’язок з його куратором - співробітником ФСБ.

Читайте: Коригував удари по військових об’єктах у п’яти областях: на Київщині затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуків у чоловіка вилучено смартфон, за допомогою якого він спілкувався з представником ФСБ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 15 років засуджено зрадника, який готував повторну атаку РФ на Дніпровську ГЕС, - СБУ