Робив схрони з вибухівкою для рашистів: СБУ затримала 68-річного чоловіка на Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запорізькій області затримано російського агента, який облаштував схрони з вибухівкою для агентурно-бойових груп РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затриманий - 68-річний житель прифронтового селища Приморське.

"Фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої (СВП) власними безпілотниками прямо на його подвір’я. Потім він за інструкцією фсб прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору.

По дорозі на "локацію" агент також відстежував пункти базування Сил оборони та напрямки їхнього руху в бік південного фронту", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала чоловіка "на гарячому", коли той облаштовував новий схрон.

Чоловік робив схрони для окупантів на Запоріжжі. Його затримала СБУ

Зловмисник потрапив до уваги ФСБ через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру в лютому 2024 року.

Згодом його передали на постійний зв’язок з його куратором - співробітником ФСБ.

Під час обшуків у чоловіка вилучено смартфон, за допомогою якого він спілкувався з представником ФСБ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

+11
Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Тенденція правильна. Зеленомордий скот повинен чітко уявляти, що його жде.

Тенденція правильна. Зеленомордий скот повинен чітко уявляти, що його жде.
показати весь коментар
28.08.2025 12:11 Відповісти
+9
на гіляку запрданця !!!
показати весь коментар
28.08.2025 12:20 Відповісти
+7
Дуже шкода що не можна таку бидлоту розстрілювати , або викидати до москалів назавжди, без українського паспорта, ані громадянства.
показати весь коментар
28.08.2025 12:22 Відповісти
Шкода що нема "піару" зразка 2014 року. Аби тим дурням промокшанським розказували " а ось як знайдуть вас Правосєкі, то ні адвокату ні суду не буде...... монтажна піна буде і т.д. 😁
показати весь коментар
28.08.2025 12:17 Відповісти
Що заважає йому прикро самовбитись при затриманні, внаслідок падіння з висоти, при спробі втечі🤔🧐😁
показати весь коментар
28.08.2025 12:37 Відповісти
а може і не загрожує , або дадуть 12 15 або поміняють
показати весь коментар
28.08.2025 12:45 Відповісти
"або дадуть 12 15"

в его возрасте и этого достаточно
показати весь коментар
28.08.2025 14:15 Відповісти
Сам повесится. Он для зеков в статусе стукача. А стукач в тюрьме это ниже петуха
показати весь коментар
28.08.2025 12:33 Відповісти
Хто вирішив, що не можна розстрілювати🤔🧐😁
Запамятай, малеча: закон, - наче, як той телеграфний стовп, його не можливо перескочити, але можливо об'їхати... ось якось-такось😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
28.08.2025 12:41 Відповісти
Повісити цього убивцю Українців!! А так, його ж жертви, мають ще і утримувати, це московське лайно!!
Стефанчуки і зеленський, таких убивць оберігають, ід прикрого їх самогубства!!
показати весь коментар
28.08.2025 12:29 Відповісти
нафіга блюрити морди очевИдних зрадників-запроданців?.. щоб зменшити коло свідків їхніх злочинів?..
показати весь коментар
28.08.2025 12:37 Відповісти
 
 