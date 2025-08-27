СБУ оголосила підозру 38 колаборантам на окупованій Луганщині

СБУ повідомила про підозру у злочинах проти національної безпеки України 38 "депутатам" псевдопарламенту так званої "лнр".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області.

"Служба безпеки України зібрала доказову базу на 38 колаборантів, які у складі т. зв. "парламенту ЛНР" ведуть системну діяльність щодо підтримки російської війни проти України та повної "інтеграції" окупованої Луганської області до РФ. Т.зв. "депутатський корпус" "народного совета ЛНР первого созыва" був сформований у вересні 2023 року під жорстким контролем окупаційної адміністрації та ФСБ РФ", - зазначили в СБУ.

В повідомленні йдеться, що всі ці особи раніше брали участь в організації окупаційних "референдумів", підтримували агресора у складі контрольованих кремлем "громадських рухів", вели антиукраїнську пропаганду, декілька з них особисто брали участь у бойових діях проти України.

Наразі вони представляють у незаконному "парламенті ЛНР" чотири російські партії, чиї програмні цілі спрямовані на знищення Української державності та громадян нашої країни: "Единая Россия", ЛДПР, КП РФ, "Справедливая Россия – патриоты – за правду".

За даними СБУ, маріонетковий "парламент" одноголосно підтримує підготовлені російськими кураторами "закони ЛНР", метою яких є "легітимація" російської окупації Луганщини.

Зокрема, чинним складом окупаційного органу влади затверджено "нормативно-правові акти", спрямовані на приведення т. зв. "законодавства ЛНР" щодо органів окупаційної влади у відповідність до федеральних законів РФ, незаконну "націоналізацію" та привласнення нерухомого майна фізичних осіб та житла мешканців Луганщини.

"Депутати" систематично беруть участь у пропагандистських телеефірах, публічних заходах, схвалюють дії Путіна та збройних формувань країни-терориста, нав’язують місцевому населенню російську ідентичність та політичну повістку.

Задокументовано факти передачі ними вантажів з "допомогою" підрозділам окупаційної армії, які воюють на сході України.

На підставі зібраних доказів фігуранти отримали від СБУ повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і чч. 5, 6, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

У 2025 році двох із них заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

