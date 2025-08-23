УКР
Український військовий Смолянюк, який вважався безвісти зниклим, воює у російському батальйоні імені Максима Кривоноса, - Суспільне

Роман Смолянюк служить в армії РФ

Український військовослужбовець Роман Смолянюк з Ізяславського району Хмельниччини, який раніше вважався зниклим, наразі воює в російському батальйоні імені Максима Кривоноса. ДБР уже оголосило йому підозру за статтею про колабораційну діяльність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Суспільного".

Смолянюк, колишній боєць Національної гвардії, зник безвісти у серпні 2023 року. За даними ДБР, російські спецслужби утримували його у Суходільській колонії на окупованій Луганщині та запропонували вступити до батальйону імені Кривоноса, що він добровільно прийняв.

Смолянюк має позивний Борзий і з’являється на каналі батальйону під час тренувань. У вересні 2024 року він записав відео, де інший український військовий у полоні заявляє, що не задоволений українською владою і не бажає воювати за неї.

Пропагандистські ЗМІ, зокрема, вказують, що чоловік нібито з Чернігівської області, хоча офіційні дані слідства підтверджують Хмельниччину.

Журналісти ідентифікували понад 30 українських військових, які воюють у підрозділі Кривоноса. Усі вони потрапили в полон у 2023–2024 роках. В Україні їх досі вважають зниклими безвісти, а їхні родини отримують державні виплати.

Автор: 

державна зрада (1759) колабораціонізм (1192)
+21
виростили "какая разніца" з 2019-року....
23.08.2025 10:29 Відповісти
+14
родини зобовязати повернути всі виплати, як не повернут то заберати рухоме та нерухоме, а тих підорів в квадраті в полон не брати
23.08.2025 10:45 Відповісти
+13
да? а самим йти воювати сцикотно?
23.08.2025 10:41 Відповісти
виростили "какая разніца" з 2019-року....
23.08.2025 10:29 Відповісти
Там и с 2014-го хватало иудошек.
23.08.2025 10:50 Відповісти
Було кркгом і завжди, але якщо реготати із " Сєньор Галадамор", "расія только кардони пєрєдвігаєть..бу- гага".
23.08.2025 10:53 Відповісти
Так воно ж ніби пояснює свою зраду незадоволенням владою...
23.08.2025 11:00 Відповісти
Ну ,це дуже по-українськи,це щодо виплат : зрадники,колаборанти,корупціонери,з підозрами,втікачі завжди перше ,що мають ,то це свою "ставку",котру держав платить ідеально((
23.08.2025 10:29 Відповісти
В вас якісь меншовартісні комплекси на межі мазохізму.
23.08.2025 11:01 Відповісти
Мені ,що змінити свій копмплекс?)))Порадите психолога,сексопатолога,психіатра...стиліста?))
23.08.2025 12:30 Відповісти
А з другого боку подивиться не пробував? Поки не встановлено факт загибелі, чи СЗЧ, або перебування в госпіталі - людину відсутню вважають "без вісті зниклою"... Сім"я чим винувата, що держава не може встановить її місцезнаходження? У моєї сусідки чоловік два роки "без вісті пропавший". Вона - сирота. На руках двоє малолітніх дітей. За рахунок чого їй жить?...
23.08.2025 11:03 Відповісти
Сім'ї 99,99% пропавших безвісти однозначно повинні мати підтримку. Але тут, конкретно, він не криється, все відомо, що він зрадник. Я не розумію, невже його рідня дійсно отримує допомогу?
23.08.2025 11:10 Відповісти
Питання: а "юридично" він визнаний "злочинцем"? Тобто, наявний ВИРОК СУДУ, що вступив у законну силу? По Конституції України, лише суд може визнать людину винною...А тут, за інформацією "Цензора" - ще й досудове слідство не проведене... А якщо він там - "козачок засланий"? І веде підривну роботу в середовищі колаборантів? Що тоді?
Мало було випадків , коли "власовці" піднімали бунт проти німців, і переходили на бік партизанів, чи союзників?
23.08.2025 11:18 Відповісти
оце брєд. він виходить там развєдЧег ??? ту отару "кривоноса" створили виключно для зрадників, і фсб-шники її контролюють так, що комар не писне. а ти тут плетеш про підривну діяльність.
До речі держава витрача сьогодні на кожного такого зрадника більше 100 тис грн на місяць блд. платять як тим, хто на передку.
23.08.2025 12:31 Відповісти
У тебе є доводи "зворотнього"? Повторю для тебе: "Згідно зі статтею 62 Конституції України, людину не можна вважати винною у вчиненні злочину, доки її вина не буде доведена в законному порядку та не буде встановлена обвинувальним вироком суду. Всі сумніви щодо вини особи тлумачаться на її користь, а обвинувачення не може базуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, чи на припущеннях. "
У тебе є вирок суду, який вступив у законну силу? На даний час ми маємо лише "припущення", що він вчинив злочин...
Ще питання Є???
23.08.2025 13:11 Відповісти
У вересні 2024 року він записав відео, де Джерело: https://censor.net/ua/n3570130 З вересня 24 !! майже рік тому. Шо тут дивитися,шо ти базікаєш. Він відео записує але не можуть встановити що з ним? Сім"я отримує величезні виплати при живому бійцю за Рашку....очевидно отримує з половини,інша половина йде тим хто встановлює СЗЧ чи загибель. Впевнений,це прапорщики такої ж закалки,як і ти...
23.08.2025 11:15 Відповісти
"Малко"! Ти у нас, з себе, "розумного" корчиш? Читай:
"Згідно зі статтею 62 Конституції України, людину не можна вважати винною у вчиненні злочину, доки її вина не буде доведена в законному порядку та не буде встановлена обвинувальним вироком суду. Всі сумніви щодо вини особи тлумачаться на її користь, а обвинувачення не може базуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, чи на припущеннях. "
У тебе є вирок суду, який вступив у законну силу? На даний час ми маємо лише "припущення", що він вчинив злочин...
Ще питання Є???
23.08.2025 11:25 Відповісти
Я думав,що достатньо зрозуміло все пояснив...Але тут особливий випадок,клієнт особливий,дивакуватий,альтернативно логічний. Клієнт настільки особливий,що за його логікою: раз над росполоненими не було суду,їх вина не була доказана в суді з обвинувачувальним вироком суду....їх не мають права тримати в колонії,обмежувати їх волю і конституційні свободи. Росполоненим треба ще й компенсації виплачувати в т.ч. й за моральний ущерб...Більше питань не маю,більше мені не пиши...
23.08.2025 11:41 Відповісти
Ну я ж казав не раз тобі: "Ідіоту неможливо пояснить, що він - ІДІОТ, тому що він - ІДІОТ!
Якщо ти не здатен зрозуміть положення Основного Закону держави - що тоді тобі щось пояснювать? Саме тому я оминаю твої коментарі - бо "з тобою спілкуваться - все одно, що гімно буцать... Задоволення ніякого - а черевики мить прийдеться... "А я стараюся берегти свої черевики...
23.08.2025 13:08 Відповісти
повність підтримую. те куйло-перебіжчик вже став зіркою ютуба, вже як рік, не бачив його висерів лише лінивий або тупий, а в нас нах отстьогують йому по 100 000 на місяць і досі.
23.08.2025 12:34 Відповісти
Але ж вже відомо ,що зрадник.
23.08.2025 12:29 Відповісти
Якщо є докази, що конкретні колишні полонені зламалися і пішли вбивати українців, то зовсім незрозуміло навіщо Україна виплачує державні виплати їх сім'ям, і довго збирається виплачувати? Що немає механізму їх припинити?
23.08.2025 10:36 Відповісти
Теж цікаво, ну не може ж такого бути. Ну, нехай би були виплати, якщо невідомо, що воно падло... Але тут усе ясно з 24-го року.
Є хто, хто може пояснити?
23.08.2025 10:43 Відповісти
Якщо зрадників сотня набереться, то не виплачувати тим тисячам сімей в кого дійсно зникли безвісті справжні Герої? Кого ідентифікували зрадником - треба припинити виплати! Чи ти пропонуєш взагалі нікому не виплачувати?
23.08.2025 11:05 Відповісти
нема чому дивуватися,Україна і пенсії виплачувала гордим донбасським пенсам (причому,у шахтарів пенсії полковничі) до 24.02.22... а тут декілька десятків новоявлених русскіх асвабадітєлєй....дрібниці!
23.08.2025 11:18 Відповісти
да? а самим йти воювати сцикотно?
23.08.2025 10:41 Відповісти
йди нах тролятина тупа
23.08.2025 10:45 Відповісти
Воно навіть до духовного радника Трампа зі своїм гемороєм влізло. У всіх новинах сере, падло.
23.08.2025 10:47 Відповісти
Чим ближче до виборів, тим більше смолянюків будуть з'являтись в українських ЗМІ.
23.08.2025 10:39 Відповісти
Російськомовний.
23.08.2025 10:40 Відповісти
який стосунок має росія до Кривоніса ?
23.08.2025 10:42 Відповісти
самое прямое! его тоже ленин придумал!
23.08.2025 10:45 Відповісти
кацапам якщо треба буде, то вони і батальйон ім. Степана Андрійовича створять...
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
23.08.2025 11:35 Відповісти
Якби Максим Кривоніс жив зараз, він би цього смоляндюка посадив би на палю
23.08.2025 10:43 Відповісти
родини зобовязати повернути всі виплати, як не повернут то заберати рухоме та нерухоме, а тих підорів в квадраті в полон не брати
23.08.2025 10:45 Відповісти
Я підозрюю, що родини в курсі були. Мовчали, бо і гроші хотіли від України, і мали надію що потім пропетляє якось.
23.08.2025 11:04 Відповісти
Я думаю шансів забаранити це падло мало, бо воно, як кадирівці - більше тік ток війська, для картинки. Але цим та гнида ще більш небезпечна - тому ліквідація обов'язкова. Наприклад самокатом.
Рідні ганьба! Ще ті скотиняки.
23.08.2025 10:56 Відповісти
Шо за ЗЕ💩лені професіАнали??? -
ДБР уже оголосило йому підозру за статтею про колабораційну діяльність. Джерело: https://censor.net/ua/n3570130

Та це ж Держзрада!!! При тому що він боєць ВВ чи чогось там, переіменованого в НГУ
23.08.2025 10:59 Відповісти
вони (ДБР) *******
23.08.2025 11:16 Відповісти
А чи є в москалів батальйони імені Степана Бандери чи Романа Шухевича ?
23.08.2025 11:07 Відповісти
ГБР уже объявило ему подозрение по статье о коллаборационистской деятельности. Источник: https://censor.net/ru/n3570130
================
******** з ДБР. Це держзрада, а не колабораціонізм.
23.08.2025 11:14 Відповісти
Всі віка були такі,є і будуть!! НІХТО не знає при яких обставинах він це зробив,не в усих хватить мужності перед смертю попросити цигарку і виголосити СЛАВА УКРАЇНІ!!! Я впевненний на 10000000%,що з усих вище дописувачів,ЖОДЕН не гарантує зі свого боку геройської поведінки під дулом автомату,або ще гірше-- ЖОРСТОКОЇ СМЕРТІ!! НЕ СУДІТЬ І НЕ БУДЕТЕ САМІ СУДИМІ!!! Я його не виправдовую,але ті,що тікають через Тису,не чім не кращі за нього,а можливо і гірші.
23.08.2025 11:16 Відповісти
ти за себе пиши,гарант. за всіх не треба розписуватися,не вистачало ще щоб мишенятко з ухилянтської нірки було арбітром у тому хто герой,хто нормальний чувак а хто мерзенний боягуз і зрадник типу цього самого мишеняти-арбітра...
23.08.2025 11:48 Відповісти
Не бажає воювати за владу - а за Україну - за свою землю - за свій рід - М.Кривоніс - як вони приплели його до Луганщини?- замануха?
23.08.2025 11:21 Відповісти
Якщо людина в полоні, що б вона не говорила, їй все дозволено, т.я. якщо вона відмовиться, її життю загрожує.
Також факт що в Україні сотні тисяч або навіть мільйони ждунів. Якщо таку людину пакує ТЦК, яка вірогідність що в полоні ця людина перевзується? - 100%. На додачу в нашій армії однозначно безліч проблем, які людей демотивують. Враховуючи це все, ця новина не новина, а закономірність.
23.08.2025 12:08 Відповісти
Одно дело говорить, другое дело "воевать", Вы не находите?
Причем здесь ТЦК к его измене? Причем здесь проблемы в армии к его измене?
Он взрослый человек и должен отвечать за себя и свои действия.
23.08.2025 12:34 Відповісти
А якби в 1991 році от тих ждунів розстрілювали і масово знищували якби влада цим зайнялась цього б зараз не було
23.08.2025 13:18 Відповісти
Обычный изменник, нечего обсуждать, они всегда есть во время войны.
Не имеет значения его мотивация, есть факт, предатель. Должен быть осужден и забыт, когда появится возможность до него дотянуться рукам правосудия. Точка.
23.08.2025 12:32 Відповісти
їх таких багато.не останню роль в зраді відіграло скотське відношення до людей в ЗСУ.
23.08.2025 13:11 Відповісти
 
 