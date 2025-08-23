Український військовий Смолянюк, який вважався безвісти зниклим, воює у російському батальйоні імені Максима Кривоноса, - Суспільне
Український військовослужбовець Роман Смолянюк з Ізяславського району Хмельниччини, який раніше вважався зниклим, наразі воює в російському батальйоні імені Максима Кривоноса. ДБР уже оголосило йому підозру за статтею про колабораційну діяльність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Суспільного".
Смолянюк, колишній боєць Національної гвардії, зник безвісти у серпні 2023 року. За даними ДБР, російські спецслужби утримували його у Суходільській колонії на окупованій Луганщині та запропонували вступити до батальйону імені Кривоноса, що він добровільно прийняв.
Смолянюк має позивний Борзий і з’являється на каналі батальйону під час тренувань. У вересні 2024 року він записав відео, де інший український військовий у полоні заявляє, що не задоволений українською владою і не бажає воювати за неї.
Пропагандистські ЗМІ, зокрема, вказують, що чоловік нібито з Чернігівської області, хоча офіційні дані слідства підтверджують Хмельниччину.
Журналісти ідентифікували понад 30 українських військових, які воюють у підрозділі Кривоноса. Усі вони потрапили в полон у 2023–2024 роках. В Україні їх досі вважають зниклими безвісти, а їхні родини отримують державні виплати.
Мало було випадків , коли "власовці" піднімали бунт проти німців, і переходили на бік партизанів, чи союзників?
До речі держава витрача сьогодні на кожного такого зрадника більше 100 тис грн на місяць блд. платять як тим, хто на передку.
У тебе є вирок суду, який вступив у законну силу? На даний час ми маємо лише "припущення", що він вчинив злочин...
Ще питання Є???
"Згідно зі статтею 62 Конституції України, людину не можна вважати винною у вчиненні злочину, доки її вина не буде доведена в законному порядку та не буде встановлена обвинувальним вироком суду. Всі сумніви щодо вини особи тлумачаться на її користь, а обвинувачення не може базуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, чи на припущеннях. "
Якщо ти не здатен зрозуміть положення Основного Закону держави - що тоді тобі щось пояснювать? Саме тому я оминаю твої коментарі - бо "з тобою спілкуваться - все одно, що гімно буцать... Задоволення ніякого - а черевики мить прийдеться... "А я стараюся берегти свої черевики...
Є хто, хто може пояснити?
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Рідні ганьба! Ще ті скотиняки.
Та це ж Держзрада!!! При тому що він боєць ВВ чи чогось там, переіменованого в НГУ
******** з ДБР. Це держзрада, а не колабораціонізм.
Також факт що в Україні сотні тисяч або навіть мільйони ждунів. Якщо таку людину пакує ТЦК, яка вірогідність що в полоні ця людина перевзується? - 100%. На додачу в нашій армії однозначно безліч проблем, які людей демотивують. Враховуючи це все, ця новина не новина, а закономірність.
Причем здесь ТЦК к его измене? Причем здесь проблемы в армии к его измене?
Он взрослый человек и должен отвечать за себя и свои действия.
Не имеет значения его мотивация, есть факт, предатель. Должен быть осужден и забыт, когда появится возможность до него дотянуться рукам правосудия. Точка.