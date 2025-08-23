Український військовий Смолянюк, який вважався безвісти зниклим, воює у російському батальйоні імені Максима Кривоноса, - Суспільне

Український військовослужбовець Роман Смолянюк з Ізяславського району Хмельниччини, який раніше вважався зниклим, наразі воює в російському батальйоні імені Максима Кривоноса. ДБР уже оголосило йому підозру за статтею про колабораційну діяльність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Суспільного".

Смолянюк, колишній боєць Національної гвардії, зник безвісти у серпні 2023 року. За даними ДБР, російські спецслужби утримували його у Суходільській колонії на окупованій Луганщині та запропонували вступити до батальйону імені Кривоноса, що він добровільно прийняв.

Смолянюк має позивний Борзий і з’являється на каналі батальйону під час тренувань. У вересні 2024 року він записав відео, де інший український військовий у полоні заявляє, що не задоволений українською владою і не бажає воювати за неї.

Пропагандистські ЗМІ, зокрема, вказують, що чоловік нібито з Чернігівської області, хоча офіційні дані слідства підтверджують Хмельниччину.

Журналісти ідентифікували понад 30 українських військових, які воюють у підрозділі Кривоноса. Усі вони потрапили в полон у 2023–2024 роках. В Україні їх досі вважають зниклими безвісти, а їхні родини отримують державні виплати.

