Украинский военный Смолянюк, считавшийся пропавшим без вести, воюет в российском батальоне имени Максима Кривоноса, - Суспільне
Украинский военнослужащий Роман Смолянюк из Изяславского района Хмельницкой области, который ранее считался пропавшим, в данное время воюет в российском батальоне имени Максима Кривоноса. ГБР уже объявило ему подозрение по статье о коллаборационистской деятельности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Суспільного".
Смолянюк, бывший боец Национальной гвардии, пропал без вести в августе 2023 года. По данным ГБР, российские спецслужбы удерживали его в Суходольской колонии на оккупированной Луганщине и предложили вступить в батальон имени Кривоноса, что он добровольно принял.
Смолянюк имеет позывной "Борзый" и появляется на канале батальона во время тренировок. В сентябре 2024 года он записал видео, где другой украинский военный в плену заявляет, что не доволен украинской властью и не желает воевать за нее.
Пропагандистские СМИ, в частности, указывают, что мужчина якобы из Черниговской области, хотя официальные данные следствия подтверждают Хмельнитчину.
Журналисты идентифицировали более 30 украинских военных, которые воюют в подразделении Кривоноса. Все они попали в плен в 2023-2024 годах. В Украине их до сих пор считают пропавшими без вести, а их семьи получают государственные выплаты.
Мало було випадків , коли "власовці" піднімали бунт проти німців, і переходили на бік партизанів, чи союзників?
"Згідно зі статтею 62 Конституції України, людину не можна вважати винною у вчиненні злочину, доки її вина не буде доведена в законному порядку та не буде встановлена обвинувальним вироком суду. Всі сумніви щодо вини особи тлумачаться на її користь, а обвинувачення не може базуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, чи на припущеннях. "
У тебе є вирок суду, який вступив у законну силу? На даний час ми маємо лише "припущення", що він вчинив злочин...
Ще питання Є???
Є хто, хто може пояснити?
Рідні ганьба! Ще ті скотиняки.
ДБР уже оголосило йому підозру за статтею про колабораційну діяльність. Джерело: https://censor.net/ua/n3570130
Та це ж Держзрада!!! При тому що він боєць ВВ чи чогось там, переіменованого в НГУ
******** з ДБР. Це держзрада, а не колабораціонізм.