Украинский военный Смолянюк, считавшийся пропавшим без вести, воюет в российском батальоне имени Максима Кривоноса, - Суспільне

Роман Смолянюк служит в армии РФ

Украинский военнослужащий Роман Смолянюк из Изяславского района Хмельницкой области, который ранее считался пропавшим, в данное время воюет в российском батальоне имени Максима Кривоноса. ГБР уже объявило ему подозрение по статье о коллаборационистской деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Суспільного".

Смолянюк, бывший боец Национальной гвардии, пропал без вести в августе 2023 года. По данным ГБР, российские спецслужбы удерживали его в Суходольской колонии на оккупированной Луганщине и предложили вступить в батальон имени Кривоноса, что он добровольно принял.

Смолянюк имеет позывной "Борзый" и появляется на канале батальона во время тренировок. В сентябре 2024 года он записал видео, где другой украинский военный в плену заявляет, что не доволен украинской властью и не желает воевать за нее.

Пропагандистские СМИ, в частности, указывают, что мужчина якобы из Черниговской области, хотя официальные данные следствия подтверждают Хмельнитчину.

Журналисты идентифицировали более 30 украинских военных, которые воюют в подразделении Кривоноса. Все они попали в плен в 2023-2024 годах. В Украине их до сих пор считают пропавшими без вести, а их семьи получают государственные выплаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 8 годам заключения приговорена предательница, которая согласилась стать "инспектором колонии" во время оккупации Херсонщины, - ГБР. ФОТО

+14
виростили "какая разніца" з 2019-року....
23.08.2025 10:29 Ответить
+12
да? а самим йти воювати сцикотно?
23.08.2025 10:41 Ответить
+7
родини зобовязати повернути всі виплати, як не повернут то заберати рухоме та нерухоме, а тих підорів в квадраті в полон не брати
23.08.2025 10:45 Ответить
виростили "какая разніца" з 2019-року....
23.08.2025 10:29 Ответить
Там и с 2014-го хватало иудошек.
23.08.2025 10:50 Ответить
Було кркгом і завжди, але якщо реготати із " Сєньор Галадамор", "расія только кардони пєрєдвігаєть..бу- гага".
23.08.2025 10:53 Ответить
Так воно ж ніби пояснює свою зраду незадоволенням владою...
23.08.2025 11:00 Ответить
Ну ,це дуже по-українськи,це щодо виплат : зрадники,колаборанти,корупціонери,з підозрами,втікачі завжди перше ,що мають ,то це свою "ставку",котру держав платить ідеально((
23.08.2025 10:29 Ответить
В вас якісь меншовартісні комплекси на межі мазохізму.
23.08.2025 11:01 Ответить
А з другого боку подивиться не пробував? Поки не встановлено факт загибелі, чи СЗЧ, або перебування в госпіталі - людину відсутню вважають "без вісті зниклою"... Сім"я чим винувата, що держава не може встановить її місцезнаходження? У моєї сусідки чоловік два роки "без вісті пропавший". Вона - сирота. На руках двоє малолітніх дітей. За рахунок чого їй жить?...
23.08.2025 11:03 Ответить
Сім'ї 99,99% пропавших безвісти однозначно повинні мати підтримку. Але тут, конкретно, він не криється, все відомо, що він зрадник. Я не розумію, невже його рідня дійсно отримує допомогу?
23.08.2025 11:10 Ответить
Питання: а "юридично" він визнаний "злочинцем"? Тобто, наявний ВИРОК СУДУ, що вступив у законну силу? По Конституції України, лише суд може визнать людину винною...А тут, за інформацією "Цензора" - ще й досудове слідство не проведене... А якщо він там - "козачок засланий"? І веде підривну роботу в середовищі колаборантів? Що тоді?
Мало було випадків , коли "власовці" піднімали бунт проти німців, і переходили на бік партизанів, чи союзників?
23.08.2025 11:18 Ответить
У вересні 2024 року він записав відео, де Джерело: https://censor.net/ua/n3570130 З вересня 24 !! майже рік тому. Шо тут дивитися,шо ти базікаєш. Він відео записує але не можуть встановити що з ним? Сім"я отримує величезні виплати при живому бійцю за Рашку....очевидно отримує з половини,інша половина йде тим хто встановлює СЗЧ чи загибель. Впевнений,це прапорщики такої ж закалки,як і ти...
23.08.2025 11:15 Ответить
"Малко"! Ти у нас, з себе, "розумного" корчиш? Читай:
"Згідно зі статтею 62 Конституції України, людину не можна вважати винною у вчиненні злочину, доки її вина не буде доведена в законному порядку та не буде встановлена обвинувальним вироком суду. Всі сумніви щодо вини особи тлумачаться на її користь, а обвинувачення не може базуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, чи на припущеннях. "
У тебе є вирок суду, який вступив у законну силу? На даний час ми маємо лише "припущення", що він вчинив злочин...
Ще питання Є???
23.08.2025 11:25 Ответить
Якщо є докази, що конкретні колишні полонені зламалися і пішли вбивати українців, то зовсім незрозуміло навіщо Україна виплачує державні виплати їх сім'ям, і довго збирається виплачувати? Що немає механізму їх припинити?
23.08.2025 10:36 Ответить
Теж цікаво, ну не може ж такого бути. Ну, нехай би були виплати, якщо невідомо, що воно падло... Але тут усе ясно з 24-го року.
Є хто, хто може пояснити?
показать весь комментарий
Якщо зрадників сотня набереться, то не виплачувати тим тисячам сімей в кого дійсно зникли безвісті справжні Герої? Кого ідентифікували зрадником - треба припинити виплати! Чи ти пропонуєш взагалі нікому не виплачувати?
показать весь комментарий
нема чому дивуватися,Україна і пенсії виплачувала гордим донбасським пенсам (причому,у шахтарів пенсії полковничі) до 24.02.22... а тут декілька десятків новоявлених русскіх асвабадітєлєй....дрібниці!
показать весь комментарий
да? а самим йти воювати сцикотно?
показать весь комментарий
йди нах тролятина тупа
показать весь комментарий
Воно навіть до духовного радника Трампа зі своїм гемороєм влізло. У всіх новинах сере, падло.
показать весь комментарий
Чим ближче до виборів, тим більше смолянюків будуть з'являтись в українських ЗМІ.
показать весь комментарий
Російськомовний.
показать весь комментарий
який стосунок має росія до Кривоніса ?
показать весь комментарий
самое прямое! его тоже ленин придумал!
показать весь комментарий
Якби Максим Кривоніс жив зараз, він би цього смоляндюка посадив би на палю
показать весь комментарий
родини зобовязати повернути всі виплати, як не повернут то заберати рухоме та нерухоме, а тих підорів в квадраті в полон не брати
показать весь комментарий
Я підозрюю, що родини в курсі були. Мовчали, бо і гроші хотіли від України, і мали надію що потім пропетляє якось.
показать весь комментарий
Я думаю шансів забаранити це падло мало, бо воно, як кадирівці - більше тік ток війська, для картинки. Але цим та гнида ще більш небезпечна - тому ліквідація обов'язкова. Наприклад самокатом.
Рідні ганьба! Ще ті скотиняки.
показать весь комментарий
Шо за ЗЕ💩лені професіАнали??? -
ДБР уже оголосило йому підозру за статтею про колабораційну діяльність. Джерело: https://censor.net/ua/n3570130

Та це ж Держзрада!!! При тому що він боєць ВВ чи чогось там, переіменованого в НГУ
показать весь комментарий
вони (ДБР) *******
показать весь комментарий
А чи є в москалів батальйони імені Степана Бандери чи Романа Шухевича ?
показать весь комментарий
ГБР уже объявило ему подозрение по статье о коллаборационистской деятельности. Источник: https://censor.net/ru/n3570130
================
******** з ДБР. Це держзрада, а не колабораціонізм.
показать весь комментарий
Всі віка були такі,є і будуть!! НІХТО не знає при яких обставинах він це зробив,не в усих хватить мужності перед смертю попросити цигарку і виголосити СЛАВА УКРАЇНІ!!! Я впевненний на 10000000%,що з усих вище дописувачів,ЖОДЕН не гарантує зі свого боку геройської поведінки під дулом автомату,або ще гірше-- ЖОРСТОКОЇ СМЕРТІ!! НЕ СУДІТЬ І НЕ БУДЕТЕ САМІ СУДИМІ!!! Я його не виправдовую,але ті,що тікають через Тису,не чім не кращі за нього,а можливо і гірші.
показать весь комментарий
Не бажає воювати за владу - а за Україну - за свою землю - за свій рід - М.Кривоніс - як вони приплели його до Луганщини?- замануха?
показать весь комментарий
