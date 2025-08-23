Украинский военный Смолянюк, считавшийся пропавшим без вести, воюет в российском батальоне имени Максима Кривоноса, - Суспільне

Украинский военнослужащий Роман Смолянюк из Изяславского района Хмельницкой области, который ранее считался пропавшим, в данное время воюет в российском батальоне имени Максима Кривоноса. ГБР уже объявило ему подозрение по статье о коллаборационистской деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Суспільного".

Смолянюк, бывший боец Национальной гвардии, пропал без вести в августе 2023 года. По данным ГБР, российские спецслужбы удерживали его в Суходольской колонии на оккупированной Луганщине и предложили вступить в батальон имени Кривоноса, что он добровольно принял.

Смолянюк имеет позывной "Борзый" и появляется на канале батальона во время тренировок. В сентябре 2024 года он записал видео, где другой украинский военный в плену заявляет, что не доволен украинской властью и не желает воевать за нее.

Пропагандистские СМИ, в частности, указывают, что мужчина якобы из Черниговской области, хотя официальные данные следствия подтверждают Хмельнитчину.

Журналисты идентифицировали более 30 украинских военных, которые воюют в подразделении Кривоноса. Все они попали в плен в 2023-2024 годах. В Украине их до сих пор считают пропавшими без вести, а их семьи получают государственные выплаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 8 годам заключения приговорена предательница, которая согласилась стать "инспектором колонии" во время оккупации Херсонщины, - ГБР. ФОТО