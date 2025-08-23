Ліквідовано трьох військових РФ, ворожі пікапи та "буханку" з БК на Луганщині, - ГУР МО. ВIДЕО
22 серпня 2025 року в тимчасово окупованому Калиновому Кадіївської громади Алчевського району Луганської області пролунав потужний вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО.
Зазначається, що детонація пролунала на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських військових разом із технікою.
Встановлено, що у 2022 році ці окупанти брали безпосередню участь у воєнних злочинах у місті Буча на Київщині. На Луганщині вони діяли як мобільна група ППО, прикриваючи від ударів повітряних сил облаштовану поруч військово-ремонтну базу.
У результаті вибуху знищено два пікапи з кулеметами, УАЗ "буханку" з боєкомплектом та трьох окупантів. Ще двоє росіян дістали тяжкі поранення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль