Український морський дрон ліквідував групу елітних водолазів РФ у Новоросійську, - ГУР МО
Під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійська, де Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
Через дію засобів РЕБ дрон втратив зв’язок із пунктом керування та почав дрейфувати. Пізніше російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник для дослідження.
Для виконання завдання залучили групу з п’яти елітних водолазів-розвідників ЧФ РФ із підрозділу "ПДСС" (підводні диверсійні сили і засоби), що відзначається високою кваліфікацією та спеціальним оснащенням.
Під час маніпуляцій із українським дроном сталася детонація, внаслідок якої всі п’ятеро російських підводників-диверсантів загинули.
За інформацією джерел, серед особового складу ЧФ РФ у Новоросійську лунає обурення через "безглуздий наказ" командування, що призвів до втрат елітного підрозділу.
Бички з крабами задоволені смачненьеім.
з водолазоми, вийшло добре.
ППО - приблизно як Шторм Шедоу. Десь є проріхи в ППО, десь просто можна перевантажити одночасним запуском декількох ракет, десь можна відволікти купою звичайних дронів. Важливо, що збивати таку ракету треба вже дорогим ППО, тому навіть якщо збиватимуть - це витрачатиме ресурс ракет ППО, відповідно менше ракет проти наших літаків.
Какая боль,
Дрон - кацапы,
Пять - ноль!
І чого ото обурюватися на командування? Вони ж здохли за Путєна - за друґі свая.
Інших вражень ця новина в мене не викликає.
Живаго і каламойським, разом з купою приблуд95 і ригоАНАЛІВ зкацаплених, це можуть засвідчити!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!