Український морський дрон ліквідував групу елітних водолазів РФ у Новоросійську, - ГУР МО

Під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійська, де Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Через дію засобів РЕБ дрон втратив зв’язок із пунктом керування та почав дрейфувати. Пізніше російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник для дослідження.

Для виконання завдання залучили групу з п’яти елітних водолазів-розвідників ЧФ РФ із підрозділу "ПДСС" (підводні диверсійні сили і засоби), що відзначається високою кваліфікацією та спеціальним оснащенням.

Під час маніпуляцій із українським дроном сталася детонація, внаслідок якої всі п’ятеро російських підводників-диверсантів загинули.

За інформацією джерел, серед особового складу ЧФ РФ у Новоросійську лунає обурення через "безглуздий наказ" командування, що призвів до втрат елітного підрозділу.

