УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10953 відвідувача онлайн
Новини Ліквідація російських окупантів
8 501 43

Український морський дрон ліквідував групу елітних водолазів РФ у Новоросійську, - ГУР МО

Морський дрон знищив п’ятьох елітних російських водолазів

Під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійська, де Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Через дію засобів РЕБ дрон втратив зв’язок із пунктом керування та почав дрейфувати. Пізніше російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник для дослідження.

Для виконання завдання залучили групу з п’яти елітних водолазів-розвідників ЧФ РФ із підрозділу "ПДСС" (підводні диверсійні сили і засоби), що відзначається високою кваліфікацією та спеціальним оснащенням.

Під час маніпуляцій із українським дроном сталася детонація, внаслідок якої всі п’ятеро російських підводників-диверсантів загинули.

За інформацією джерел, серед особового складу ЧФ РФ у Новоросійську лунає обурення через "безглуздий наказ" командування, що призвів до втрат елітного підрозділу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російського катера авіаційною ракетою поблизу окупованого Залізного Порту на Херсонщині: "П’ятеро кацапів ліквідовані". ВIДЕО влучання

Автор: 

ГУР (637) морський дрон (53) Удари по РФ (483)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Оце гарно! Такі "жевжики" - "штучний товар"... Їх підготовка та відбір коштує не дешевше підготовки льтчика-винищувача, чи "бомбера"...
показати весь коментар
22.08.2025 09:12 Відповісти
+17
показати весь коментар
22.08.2025 09:09 Відповісти
+15
Источник рассказал, что взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области уничтожил не только цеха, но подземные хранилища с взрывчаткой и снарядами. На предприятии были коммуникации и склады, которые располагались на глубине в несколько этажей. Там также работали и находились люди. По данным собеседника, к разбору завалов привлекались спасатели и рабочие из соседних регионов, в том числе из Москвы. С их слов, погибших во время ЧП может быть значительно больше, чем было объявлено официально (26 человек, более 130 пострадали). Привлечённых сотрудников предупредили о неразглашении ситуации на оборонном предприятии, всё время подгоняли несмотря на то, что сохранялась угроза жизни, а под ногами было буквально месиво из останков заводчан. Часть рабочих спасаясь, убегали в лес, некоторых из них обнаружили только на вторые сутки. В информационном поле власти стараются заглушить новости о ЧП, а на родных рабочих «пропавших без вести» оказывается давление.
показати весь коментар
22.08.2025 09:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.08.2025 09:09 Відповісти
Опять нарушение техники безопасности кацапами, ну как же можно начинать работу когда встречается украинский дрон.
показати весь коментар
22.08.2025 09:09 Відповісти
прекрасна випадковість... а могли й захопити й дослідити...
показати весь коментар
22.08.2025 09:10 Відповісти
Та вже раніше захоплювали. Там дрони на берег викидувало. Може,думали якісь новинки є.
показати весь коментар
22.08.2025 09:13 Відповісти
Невже не передбачено примітивну систему самознищення? Не виконано місію на протязі наприклад 30 хвилин після її початку, - автоматичний підрив БЧ.
показати весь коментар
22.08.2025 09:21 Відповісти
Так все як раз і спрацювало, що не так? Цілі досягнуто.
показати весь коментар
22.08.2025 09:32 Відповісти
Так для "затравки" підкинули спочатку "куклу", а потім... немає підрозділу...
показати весь коментар
22.08.2025 09:33 Відповісти
Судячи з усього вже передбачено. Це і є новинка яку кацапи шукали.
показати весь коментар
22.08.2025 09:34 Відповісти
Теж на це сподіваюся, "сюрприз" повинен бути обов'язково!
показати весь коментар
22.08.2025 09:56 Відповісти
Ібо *****.
показати весь коментар
22.08.2025 09:11 Відповісти
Премію Дарвіна командуванню ЧФ РФ.
показати весь коментар
22.08.2025 09:11 Відповісти
Оце гарно! Такі "жевжики" - "штучний товар"... Їх підготовка та відбір коштує не дешевше підготовки льтчика-винищувача, чи "бомбера"...
показати весь коментар
22.08.2025 09:12 Відповісти
Допірнались іхтіандри куеви.
Бички з крабами задоволені смачненьеім.
показати весь коментар
22.08.2025 09:12 Відповісти
Українському морському дрону-респект...
показати весь коментар
22.08.2025 09:12 Відповісти
Любопитній Варварі носа відірвало
показати весь коментар
22.08.2025 09:13 Відповісти
Там відірвало усе
показати весь коментар
22.08.2025 09:27 Відповісти
Реб, втрата зв'язку...
з водолазоми, вийшло добре.
показати весь коментар
22.08.2025 09:13 Відповісти
Його високоповажність Штучний інтелект ще не знайшовся в стстемах керування українських БЕКів.
показати весь коментар
22.08.2025 09:15 Відповісти
Источник рассказал, что взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области уничтожил не только цеха, но подземные хранилища с взрывчаткой и снарядами. На предприятии были коммуникации и склады, которые располагались на глубине в несколько этажей. Там также работали и находились люди. По данным собеседника, к разбору завалов привлекались спасатели и рабочие из соседних регионов, в том числе из Москвы. С их слов, погибших во время ЧП может быть значительно больше, чем было объявлено официально (26 человек, более 130 пострадали). Привлечённых сотрудников предупредили о неразглашении ситуации на оборонном предприятии, всё время подгоняли несмотря на то, что сохранялась угроза жизни, а под ногами было буквально месиво из останков заводчан. Часть рабочих спасаясь, убегали в лес, некоторых из них обнаружили только на вторые сутки. В информационном поле власти стараются заглушить новости о ЧП, а на родных рабочих «пропавших без вести» оказывается давление.
показати весь коментар
22.08.2025 09:20 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 09:21 Відповісти
Ото наука кацапам - не твоє, не чіпай...
показати весь коментар
22.08.2025 09:32 Відповісти
Це добре що на дрони почали ставити систему самознищення.
показати весь коментар
22.08.2025 09:33 Відповісти
І не добре що рашисти навчилися глушити наші дрони. Доречі як там наша ракета Фламінго збирається обходити рашистські РЕБи і ПВО ворога? А то наштампують цих вундервафель сотні, на мільярди доларів, а вони виявляться нінащо не здатні.
показати весь коментар
22.08.2025 09:41 Відповісти
На висоті глушить ребом кратно важче, ніж на поверхні. До того ж Новороссійськ - це головна база, захищена по максимуму...
показати весь коментар
22.08.2025 09:51 Відповісти
Ну по перше щоб влучити в ціль ракета повинна знизитися, тобто на кінцевій точці свого етапу вона в любому попадає під дію РЕБу. По друге, ці ракети і призначені для знищення важливих а значить супер захищених цілей. По третє, на висоті ракети, як на долоні для всієї ворожої ПВО і авіації. І якщо це не швидкісна балістика то майже для любого ПВО чи літаків-винищувачів ці ракети це легка ціль
показати весь коментар
22.08.2025 10:13 Відповісти
Теоретично. А практично - всю рашку не прикритию Там жирних цілей - можна бити на вибір. До тогож, РЕБ і ПРО, які прикривають тили, не з'являться на фронті
показати весь коментар
22.08.2025 10:22 Відповісти
Комплекси С300-400 здатні збивати цілі в радіусі до 200-300км. А така крупна і малохідна і замітна ціль як крилата ракета розміром з літак для них не проблема. Рашисти можуть просто поставивши десяток своїх С-400 через кожні 400км перекрити весь кордон з Україною.
показати весь коментар
22.08.2025 10:32 Відповісти
Сподіваюсь, в ракеті є в тому числі і інерційна система, яка не глушиться (розміри ракети дозволяють її там розмістити), але не настільки точна, як GPS (але разом працює досить непогано, а після входу в зону глушилок - похибка не встигне накопичитись).
ППО - приблизно як Шторм Шедоу. Десь є проріхи в ППО, десь просто можна перевантажити одночасним запуском декількох ракет, десь можна відволікти купою звичайних дронів. Важливо, що збивати таку ракету треба вже дорогим ППО, тому навіть якщо збиватимуть - це витрачатиме ресурс ракет ППО, відповідно менше ракет проти наших літаків.
показати весь коментар
22.08.2025 10:28 Відповісти
І все ж таки я не розумію нахіба робити такі здоровенні вундервафлі з дальністю аж на 3000км, якщо 90% всіх рашистських важливих об'єктів в тому числі моцква і підер знаходяться на відстані до 1000км. Тобто можна було робити ракети меньші зате більше. Або це ракета чисто страшилка для рашистських політиків як Фау-1 була для Німеччини.
показати весь коментар
22.08.2025 10:37 Відповісти
Сопутствующіе потері😂
показати весь коментар
22.08.2025 09:33 Відповісти
Оце кацапчики вляпалися у розклад по козирям: 4:0 !
показати весь коментар
22.08.2025 09:36 Відповісти
Какая боль,
Какая боль,
Дрон - кацапы,
Пять - ноль!
показати весь коментар
22.08.2025 10:03 Відповісти
Кацапи просто не дивилися фільми про вялікую атєчествєнную, де їхні дєди начиняли «Катюшу» вибухівкою, а нацики, при спробі дістати її з річки, розліталися в різні сторони.
І чого ото обурюватися на командування? Вони ж здохли за Путєна - за друґі свая.
показати весь коментар
22.08.2025 09:37 Відповісти
І кіна про те, як "талантлівиє інженєрá" крутили німецько-фашисткім мінам музику на патєфоні - теж не дивилися.
показати весь коментар
22.08.2025 10:13 Відповісти
розробники врахували ризик захоплення і не помилились
показати весь коментар
22.08.2025 09:41 Відповісти
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ!
Інших вражень ця новина в мене не викликає.
показати весь коментар
22.08.2025 10:00 Відповісти
може елітних підарасів?
показати весь коментар
22.08.2025 10:03 Відповісти
Нептун приймає гостей...
показати весь коментар
22.08.2025 10:08 Відповісти
Маленький мальчик играл в водолаза, смело нырял он на дно унитаза. Добрая тётя нажала педаль - мальчик умчался в подводную даль.
показати весь коментар
22.08.2025 10:10 Відповісти
Чужого, не можна красти в Україні, москалі хєрові!!
Живаго і каламойським, разом з купою приблуд95 і ригоАНАЛІВ зкацаплених, це можуть засвідчити!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
22.08.2025 10:24 Відповісти
- Ну что, как поплавали?

показати весь коментар
22.08.2025 10:26 Відповісти
на зміну дідовському "аллегро с огнём" прийшло "аллегро з дроном" ))
показати весь коментар
22.08.2025 10:26 Відповісти
надеюсь что так и было задумано (самоликвидация дрона при попытке его несанкционированного вскрытия)
показати весь коментар
22.08.2025 10:35 Відповісти
 
 