Украинский морской дрон ликвидировал группу элитных водолазов РФ в Новороссийске, - ГУР МО
Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где Россия хранит остатки больших кораблей своего Черноморского флота.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Из-за действия средств РЭБ дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Позже российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник для исследования.
Для выполнения задачи привлекли группу из пяти элитных водолазов-разведчиков ЧФ РФ из подразделения "ПДСС" (подводные диверсионные силы и средства), отличающегося высокой квалификацией и специальным оснащением.
Во время манипуляций с украинским дроном произошла детонация, вследствие которой все пятеро российских подводников-диверсантов погибли.
По информации источников, среди личного состава ЧФ РФ в Новороссийске звучит возмущение из-за "бессмысленного приказа" командования, который привел к потерям элитного подразделения.
Бички з крабами задоволені смачненьеім.
"Здравствуй, мама,
Возвратился я не весь -
Вот мой х#й,
Возьми, на гвоздь повесь!"(с)
з водолазоми, вийшло добре.
ППО - приблизно як Шторм Шедоу. Десь є проріхи в ППО, десь просто можна перевантажити одночасним запуском декількох ракет, десь можна відволікти купою звичайних дронів. Важливо, що збивати таку ракету треба вже дорогим ППО, тому навіть якщо збиватимуть - це витрачатиме ресурс ракет ППО, відповідно менше ракет проти наших літаків.
Какая боль,
Дрон - кацапы,
Пять - ноль!
І чого ото обурюватися на командування? Вони ж здохли за Путєна - за друґі свая.
Інших вражень ця новина в мене не викликає.
Живаго і каламойським, разом з купою приблуд95 і ригоАНАЛІВ зкацаплених, це можуть засвідчити!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
Глушив рибу - сплило два карася і п'ять водолазів (с) анекдот
он в англійській "пірнальщик" (scuba diver) ну або "людина-жабка" (frogman), ну хоч з гумором
може й українцям варто вживати якесь більш українське слово - але для наших героїв ?
москалів можна й "водолазами" називати
під водою - кацапські "водолази", на землі - кацапські "землелази", у небі - кацапські "неболази"
якось так