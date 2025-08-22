РУС
Новости Ликвидация российских окукпантов
14 323 61

Украинский морской дрон ликвидировал группу элитных водолазов РФ в Новороссийске, - ГУР МО

Морской дрон уничтожил пятерых элитных российских водолазов

Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где Россия хранит остатки больших кораблей своего Черноморского флота.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Из-за действия средств РЭБ дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Позже российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник для исследования.

Для выполнения задачи привлекли группу из пяти элитных водолазов-разведчиков ЧФ РФ из подразделения "ПДСС" (подводные диверсионные силы и средства), отличающегося высокой квалификацией и специальным оснащением.

Во время манипуляций с украинским дроном произошла детонация, вследствие которой все пятеро российских подводников-диверсантов погибли.

По информации источников, среди личного состава ЧФ РФ в Новороссийске звучит возмущение из-за "бессмысленного приказа" командования, который привел к потерям элитного подразделения.

Автор: 

ГУР (557) морской дрон (52) Удары по РФ (484)
+33
Оце гарно! Такі "жевжики" - "штучний товар"... Їх підготовка та відбір коштує не дешевше підготовки льтчика-винищувача, чи "бомбера"...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:12 Ответить
+28
Источник рассказал, что взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области уничтожил не только цеха, но подземные хранилища с взрывчаткой и снарядами. На предприятии были коммуникации и склады, которые располагались на глубине в несколько этажей. Там также работали и находились люди. По данным собеседника, к разбору завалов привлекались спасатели и рабочие из соседних регионов, в том числе из Москвы. С их слов, погибших во время ЧП может быть значительно больше, чем было объявлено официально (26 человек, более 130 пострадали). Привлечённых сотрудников предупредили о неразглашении ситуации на оборонном предприятии, всё время подгоняли несмотря на то, что сохранялась угроза жизни, а под ногами было буквально месиво из останков заводчан. Часть рабочих спасаясь, убегали в лес, некоторых из них обнаружили только на вторые сутки. В информационном поле власти стараются заглушить новости о ЧП, а на родных рабочих «пропавших без вести» оказывается давление.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:20 Ответить
+24
Допірнались іхтіандри куеви.
Бички з крабами задоволені смачненьеім.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:12 Ответить
Комментировать
показать весь комментарий
22.08.2025 09:09 Ответить
Опять нарушение техники безопасности кацапами, ну как же можно начинать работу когда встречается украинский дрон.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:09 Ответить
прекрасна випадковість... а могли й захопити й дослідити...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:10 Ответить
Та вже раніше захоплювали. Там дрони на берег викидувало. Може,думали якісь новинки є.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:13 Ответить
Невже не передбачено примітивну систему самознищення? Не виконано місію на протязі наприклад 30 хвилин після її початку, - автоматичний підрив БЧ.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:21 Ответить
Так все як раз і спрацювало, що не так? Цілі досягнуто.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:32 Ответить
Так для "затравки" підкинули спочатку "куклу", а потім... немає підрозділу...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:33 Ответить
Судячи з усього вже передбачено. Це і є новинка яку кацапи шукали.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:34 Ответить
Теж на це сподіваюся, "сюрприз" повинен бути обов'язково!
показать весь комментарий
22.08.2025 09:56 Ответить
Ібо *****.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:11 Ответить
Премію Дарвіна командуванню ЧФ РФ.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:11 Ответить
Оце гарно! Такі "жевжики" - "штучний товар"... Їх підготовка та відбір коштує не дешевше підготовки льтчика-винищувача, чи "бомбера"...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:12 Ответить
Допірнались іхтіандри куеви.
Бички з крабами задоволені смачненьеім.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:12 Ответить
Українському морському дрону-респект...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:12 Ответить
Любопитній Варварі носа відірвало
показать весь комментарий
22.08.2025 09:13 Ответить
Там відірвало усе
показать весь комментарий
22.08.2025 09:27 Ответить
Ага. Згадалося раптом:
"Здравствуй, мама,
Возвратился я не весь -
Вот мой х#й,
Возьми, на гвоздь повесь!"(с)
показать весь комментарий
22.08.2025 10:49 Ответить
Фу-у, якась сімейка збоченців, фсо чіста парузьке.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:44 Ответить
Реб, втрата зв'язку...
з водолазоми, вийшло добре.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:13 Ответить
Його високоповажність Штучний інтелект ще не знайшовся в стстемах керування українських БЕКів.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:15 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 09:20 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 09:21 Ответить
Ото наука кацапам - не твоє, не чіпай...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:32 Ответить
Це добре що на дрони почали ставити систему самознищення.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:33 Ответить
І не добре що рашисти навчилися глушити наші дрони. Доречі як там наша ракета Фламінго збирається обходити рашистські РЕБи і ПВО ворога? А то наштампують цих вундервафель сотні, на мільярди доларів, а вони виявляться нінащо не здатні.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:41 Ответить
На висоті глушить ребом кратно важче, ніж на поверхні. До того ж Новороссійськ - це головна база, захищена по максимуму...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:51 Ответить
Ну по перше щоб влучити в ціль ракета повинна знизитися, тобто на кінцевій точці свого етапу вона в любому попадає під дію РЕБу. По друге, ці ракети і призначені для знищення важливих а значить супер захищених цілей. По третє, на висоті ракети, як на долоні для всієї ворожої ПВО і авіації. І якщо це не швидкісна балістика то майже для любого ПВО чи літаків-винищувачів ці ракети це легка ціль
показать весь комментарий
22.08.2025 10:13 Ответить
Теоретично. А практично - всю рашку не прикритию Там жирних цілей - можна бити на вибір. До тогож, РЕБ і ПРО, які прикривають тили, не з'являться на фронті
показать весь комментарий
22.08.2025 10:22 Ответить
Комплекси С300-400 здатні збивати цілі в радіусі до 200-300км. А така крупна і малохідна і замітна ціль як крилата ракета розміром з літак для них не проблема. Рашисти можуть просто поставивши десяток своїх С-400 через кожні 400км перекрити весь кордон з Україною.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:32 Ответить
... але досі не перекрили і постійно їх втрачають. Знову ж таки, С-300, які прикривають рашку, не шмаляють по Харкову чи Сумам. До того ж, як я бачу, їх концепція не перекривати кордон, а прикривати окремі об'єкти.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:07 Ответить
Не можуть. Нема в них стільки. СБУ фарширує вибухівкою "Цессни". А це просто інвалідна коляска в порівнянні з крилатою ракетою. ЇЇ чим хочеш збити можна, хоч простенькою "іглою", хоч кулеметом. І всеодно пролітають і гасять НПЗ.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:22 Ответить
можуть і не можуть, вони тоді стають легкою ціллю для відповідних рекет, що знищують засоби ПВО.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:45 Ответить
Сподіваюсь, в ракеті є в тому числі і інерційна система, яка не глушиться (розміри ракети дозволяють її там розмістити), але не настільки точна, як GPS (але разом працює досить непогано, а після входу в зону глушилок - похибка не встигне накопичитись).
ППО - приблизно як Шторм Шедоу. Десь є проріхи в ППО, десь просто можна перевантажити одночасним запуском декількох ракет, десь можна відволікти купою звичайних дронів. Важливо, що збивати таку ракету треба вже дорогим ППО, тому навіть якщо збиватимуть - це витрачатиме ресурс ракет ППО, відповідно менше ракет проти наших літаків.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:28 Ответить
І все ж таки я не розумію нахіба робити такі здоровенні вундервафлі з дальністю аж на 3000км, якщо 90% всіх рашистських важливих об'єктів в тому числі моцква і підер знаходяться на відстані до 1000км. Тобто можна було робити ракети меньші зате більше. Або це ракета чисто страшилка для рашистських політиків як Фау-1 була для Німеччини.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:37 Ответить
Сопутствующіе потері😂
показать весь комментарий
22.08.2025 09:33 Ответить
Патєрь нєт
показать весь комментарий
22.08.2025 12:48 Ответить
Оце кацапчики вляпалися у розклад по козирям: 4:0 !
показать весь комментарий
22.08.2025 09:36 Ответить
Какая боль,
Какая боль,
Дрон - кацапы,
Пять - ноль!
показать весь комментарий
22.08.2025 10:03 Ответить
Кацапи просто не дивилися фільми про вялікую атєчествєнную, де їхні дєди начиняли «Катюшу» вибухівкою, а нацики, при спробі дістати її з річки, розліталися в різні сторони.
І чого ото обурюватися на командування? Вони ж здохли за Путєна - за друґі свая.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:37 Ответить
І кіна про те, як "талантлівиє інженєрá" крутили німецько-фашисткім мінам музику на патєфоні - теж не дивилися.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:13 Ответить
розробники врахували ризик захоплення і не помилились
показать весь комментарий
22.08.2025 09:41 Ответить
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ!
Інших вражень ця новина в мене не викликає.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:00 Ответить
може елітних підарасів?
показать весь комментарий
22.08.2025 10:03 Ответить
Нептун приймає гостей...
показать весь комментарий
22.08.2025 10:08 Ответить
У нептуна тризуб і не любить він кацапів, а вугра або ската міг послать щоб замкнув контакти на вибухівці.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:52 Ответить
Маленький мальчик играл в водолаза, смело нырял он на дно унитаза. Добрая тётя нажала педаль - мальчик умчался в подводную даль.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:10 Ответить
Здається: "в вонючую даль"
показать весь комментарий
22.08.2025 12:30 Ответить
Чужого, не можна красти в Україні, москалі хєрові!!
Живаго і каламойським, разом з купою приблуд95 і ригоАНАЛІВ зкацаплених, це можуть засвідчити!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
22.08.2025 10:24 Ответить
- Ну что, как поплавали?

показать весь комментарий
22.08.2025 10:26 Ответить
на зміну дідовському "аллегро с огнём" прийшло "аллегро з дроном" ))
показать весь комментарий
22.08.2025 10:26 Ответить
надеюсь что так и было задумано (самоликвидация дрона при попытке его несанкционированного вскрытия)
показать весь комментарий
22.08.2025 10:35 Ответить
Сайт Дефенс Експресс розповідає все про українські військові вироби всі недоліки, а це значить вони вказують ворогу як з цим боротися, СБУ та ГУР, зверніть увагу на ціх еспердів, не зрозуміло на кого вони працюють.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:05 Ответить
Крабы в восторге!
показать весь комментарий
22.08.2025 11:11 Ответить
Яке безглузде самогубство! Побільше б таких!
показать весь комментарий
22.08.2025 11:15 Ответить
Сиджу за браконьєрство... А чого так довго?
Глушив рибу - сплило два карася і п'ять водолазів (с) анекдот
показать весь комментарий
22.08.2025 11:30 Ответить
Чого це возмущаються ?! Відмінний був наказ
показать весь комментарий
22.08.2025 11:35 Ответить
Файні москалі - дохлі москалі
показать весь комментарий
22.08.2025 11:37 Ответить
Всі !
показать весь комментарий
22.08.2025 12:54 Ответить
Низзя курить под водою
показать весь комментарий
22.08.2025 11:41 Ответить
"водолаз" якесь чергове неоковирне запозичення з русского язика

он в англійській "пірнальщик" (scuba diver) ну або "людина-жабка" (frogman), ну хоч з гумором

може й українцям варто вживати якесь більш українське слово - але для наших героїв ?

москалів можна й "водолазами" називати

під водою - кацапські "водолази", на землі - кацапські "землелази", у небі - кацапські "неболази"

якось так
показать весь комментарий
22.08.2025 12:37 Ответить
 
 