Уничтожение российского катера авиационной ракетой вблизи оккупированного Железного Порта на Херсонщине: "Пятеро кацапов ликвидированы". ВИДЕО попадания

Украинские воины из ГУР МО Украины уничтожили авиационной ракетой катер оккупантов в море вблизи оккупированного Железного Порта на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента попадания ракеты во вражескую цель опубликована в соцсетях.

"В результате операции ГУР МО Украины в Черном море неподалеку т.о. Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования уничтожен катер рашиков. Все пятеро кацапов ликвидированы. Нанести высокоточный удар ракетой удалось благодаря лазерной подсветке с дрона, который также зафиксировал успешное уничтожение военного катера с московитами", - говорится в комментарии к видео.

Автор: 

армия РФ (20355) флот (830) уничтожение (7714) ГУР (556)
Топ комментарии
+9
Красиво! Так їм, браконьєрам!
21.08.2025 10:06 Ответить
+8
Навігація закрита. Штраф - ракета в борт.
21.08.2025 10:11 Ответить
+6
Потрібно в усіх новинах та ресурсах називати кацапів кацапами. Не росіянами, рускіми а саме кацапами.
21.08.2025 10:28 Ответить
Красиво! Так їм, браконьєрам!
21.08.2025 10:06 Ответить
А ти помітив - кацапи, навіть не сіпалися... Їм, мабуть, сказали, що "хахляцкая авиация унчтожена полнастью...", і вони повірили... Тому думали, що "в воздухе - сваи"...
21.08.2025 10:29 Ответить
Я тебе помітив..Як ся маєш?
21.08.2025 11:06 Ответить
Навігація закрита. Штраф - ракета в борт.
21.08.2025 10:11 Ответить
Добре, що всі вижили...
21.08.2025 10:13 Ответить
Давно про Байрактар нічого не чутно було
21.08.2025 10:19 Ответить
От то порыбачили кацапы теперь не они рыбу а рыба их жрать будет...
21.08.2025 10:26 Ответить
Потрібно в усіх новинах та ресурсах називати кацапів кацапами. Не росіянами, рускіми а саме кацапами.
21.08.2025 10:28 Ответить
Або рашистами,було раніше визначення,що таке "рашизм".
21.08.2025 11:59 Ответить
Рыбалка не удалась. Вся рыба перепугалась и ушла на дно. Вместе с "рыбаками".
21.08.2025 10:35 Ответить
Чому відео так різко зупинили?
21.08.2025 10:48 Ответить
кобзон під водою забороняє знімати...
21.08.2025 10:53 Ответить
Ну, шо, хлопці? Бичок клює?
21.08.2025 10:56 Ответить
 
 