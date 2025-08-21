Уничтожение российского катера авиационной ракетой вблизи оккупированного Железного Порта на Херсонщине: "Пятеро кацапов ликвидированы". ВИДЕО попадания
Украинские воины из ГУР МО Украины уничтожили авиационной ракетой катер оккупантов в море вблизи оккупированного Железного Порта на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента попадания ракеты во вражескую цель опубликована в соцсетях.
"В результате операции ГУР МО Украины в Черном море неподалеку т.о. Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования уничтожен катер рашиков. Все пятеро кацапов ликвидированы. Нанести высокоточный удар ракетой удалось благодаря лазерной подсветке с дрона, который также зафиксировал успешное уничтожение военного катера с московитами", - говорится в комментарии к видео.
