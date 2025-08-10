Одне з найновіших суден Військово-морського флоту РФ затонуло до того, як його закінчили будувати. ВIДЕО

Новітній морський буксир проєкту 23470 "Капітан Ушаков" затонув біля причальної стінки Балтійського заводу в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне слідче управління на транспорті СК Росії і пресслужба Балтійського заводу, передає The Moscow Times.

Буксир, що затонув, призначався для поповнення складу Північного флоту ВМФ РФ. Наразі російський флот вже має кілька буксирів проєкту 23470 у складі Чорноморського та Тихоокеанського флотів.

"Ушаков" заклали в червні 2022 року на Ярославському суднобудівному заводі, а дооснащувався він уже в Санкт-Петербурзі. Як повідомила пресслужба Балтійського заводу, роботи на буксирі "Капітан Ушаков" вели працівники Ярославського суднобудівного заводу, який орендував для цього причал.

Однак увечері 8 серпня судно почало кренитися на правий борт. Незважаючи на спроби стабілізувати ситуацію, буксир у результаті ліг на ґрунт.

За даними російських ЗМІ, на місці події всю ніч працювали міські спецслужби, чергові бригади Балтійського заводу та співробітники Ярославського суднобудівного заводу.

"Всю ніч точилася боротьба за судно. Працівники Балтійського заводу допомагали колегам зупинити крен", – розповів начальник відділу зв'язків із громадськістю Балтійського заводу Олександр Лебедєв.

Однак успіху ці зусилля не мали. Слідчий комітет РФ розпочав перевірку за ч. 1 ст. 216 КК РФ – "Порушення правил безпеки при веденні будівельних та інших робіт".

"Капітан Ушаков" – сучасний буксир водотоннажністю близько 3200 тонн, довжиною майже 70 метрів і шириною 15 метрів. Він був спущений на воду в Ярославлі у 2022 році, після чого його добудова та дооснащення велися на Балтійському заводі в Петербурзі, що входить до складу Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК). Буксири проєкту 23470 призначені для буксирування кораблів, плавучих об'єктів та споруд як у морі на чистій воді, так і у льодах, проведення суден в акваторії портів та постановки до причалу, а також ескортних операцій у морі, гасіння пожеж на плавучих та берегових об'єктах та зняття суден з мілин. У лютому поточного року Міноборони через суд вимагало з Ярославського суднобудівного заводу виплату компенсації за дворічне прострочення передачі четвертого буксира цього проекту "Капітан Сергєєв". Збитки оцінили в 1,5 млрд руб.

Як повідомлялося, єдиний авіаносець у складі російського флоту – крейсер "Адмірал Кузнєцов" – можуть списати на брухт замість завершення ремонту, який продовжується з 2018 року. Про це заявив голова банку ВТБ Андрєй Костін, якому російський диктатор Путін передав в управління Об'єднану суднобудівну корпорацію, яка намагається відремонтувати судно.

У травні повідомлялося, що уряд Росії після спроби наздогнати авіапром СРСР запропонував різко збільшити будівництво кораблів і замінити флот, побудований у період розквіту верфей СРСР.

У травні минулого року повідомлялося, що строки завершення будівництва першого російського надпотужного атомного криголама "Росія", який будується на верфі "Звєзда", перенесли з 2027 року на 2030 рік.

До того стало відомо, що російський уряд урізав видатки федерального бюджету у 2024-2026 роках на будівництво нових атомних криголамів на тлі рекордного зростання видатків на розв'язану Росією війну проти України.